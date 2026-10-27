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Η δημόσια εγγραφή της Anthropic αναδεικνύει τις τεράστιες προοπτικές αλλά και τους κινδύνους της αγοράς AI. Η αποτίμηση της εταιρείας έχει φτάσει τα 965 δισ. δολάρια, ενώ ενδέχεται να προσεγγίσει τα 2 τρισ. δολάρια κατά την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Σημαντικά οφέλη θα μπορούσε να αποκομίσει και η Commonwealth Bank of Australia, χάρη στην επένδυσή της στην εταιρεία.

Η επικείμενη αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic φέρνει στο προσκήνιο τις αντιφάσεις του επιχειρηματικού μοντέλου που στηρίζει την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης: από τη μία πλευρά, την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων και, από την άλλη, την αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική ζήτηση, τις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες και τη δυνατότητα διατήρησης της ανάπτυξης.

Η εταιρεία, η οποία κατέθεσε δημόσια τα έγγραφα για την IPO τη Δευτέρα, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πρώτες μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις με αποκλειστική εστίαση στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που εισέρχονται στο χρηματιστήριο.

Η δημόσια εγγραφή αναμένεται να αποτελέσει καθοριστική δοκιμασία για την εμπιστοσύνη της Wall Street στην αγορά AI, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο ανήσυχοι για τον δανεισμό που χρηματοδοτεί την επέκτασή της. Παράλληλα, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες εισαγωγές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση του κλάδου και δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες για επενδυτές και εργαζομένους.

Αποτίμηση έως 2 τρισ. δολάρια και ιστορικές προοπτικές άντλησης κεφαλαίων

Μόλις πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Anthropic αναμένεται να αντλήσει μέσω της IPO περισσότερα κεφάλαια από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην ιστορία, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία θα μπορούσε να ξεπεράσει εκείνη της Berkshire Hathaway Inc.

Η αποτίμησή της έχει αυξηθεί από τα 183 δισ. δολάρια πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο στα 965 δισ. δολάρια κατά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης. Οι αρχικές εκτιμήσεις θέλουν την αξία της να μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τα 2 τρισ. δολάρια μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, δημιουργώντας τεράστιες υπεραξίες για τους πρώτους επενδυτές, αλλά και για όσους τοποθετήθηκαν σε μεταγενέστερα στάδια.

«Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη σημαντική ευκαιρία των επενδυτών να τοποθετηθούν απευθείας στην εταιρεία που οδηγεί την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Τζιλ Λούρια, επικεφαλής έρευνας τεχνολογίας στην DA Davidson, χαρακτηρίζοντας την IPO εξαιρετικά σημαντική.

Η Anthropic και η βασική ανταγωνίστριά της, OpenAI, έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς AI. Παράλληλα, η Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σύνθετου δικτύου αλληλένδετων επενδύσεων από κορυφαίους κατασκευαστές ημιαγωγών και παρόχους υπηρεσιών cloud, οι οποίοι συμβάλλουν στη στήριξη τόσο του κλάδου όσο και της αμερικανικής οικονομίας.

Τα έσοδα αυξάνονται, αλλά οι ζημιές και το κόστος υποδομών διογκώνονται

Η Anthropic ανακοίνωσε αύξηση εσόδων άνω του 1.000% σε ετήσια βάση το 2025, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης έχει έκτοτε επιβραδυνθεί. Σύμφωνα με τα έγγραφα της IPO, τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 16,3 δισ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη των 14 φορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων υποχώρησε από περίπου 140% σε 45% μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2026.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντική συγκέντρωση κινδύνου ως προς τις πηγές των εσόδων της. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το 48% των πωλήσεων προς πελάτες προήλθε από τις αγορές υπηρεσιών cloud τριών τεχνολογικών ομίλων. Ορισμένοι από αυτούς αναπτύσσουν τα δικά τους μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που ενδέχεται να τους οδηγήσει στο μέλλον να περιορίσουν την εξάρτησή τους από το Claude, επηρεάζοντας τις πωλήσεις της Anthropic.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι οικονομικές ζημιές. Η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία σχεδόν 42 δισ. δολαρίων το 2025 και σχεδόν 81 δισ. δολαρίων κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2026. Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν κατά πολύ τις ετήσιες ζημιές που κατέγραφε η Uber Technologies Inc. πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Ταυτόχρονα, η Anthropic αποκάλυψε ότι, από το τέλος του 2025, έχει δεσμευτεί να επενδύσει συνολικά 417 δισ. δολάρια σε υπολογιστική ισχύ και υποδομές, με συμβατικές δεσμεύσεις διάρκειας από ένα έως 20 χρόνια.

Η βασική παραδοχή πίσω από αυτό το επενδυτικό σχέδιο είναι ότι η Anthropic και οι ανταγωνιστές της θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τα επόμενα χρόνια εξαιρετικά υψηλά έσοδα από προηγμένα συστήματα AI, αντισταθμίζοντας τις σημερινές δαπάνες. Ωστόσο, ακόμη και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Dario Amodei, δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα το ύψος των πωλήσεων σε ορίζοντα πενταετίας.

«Είναι εξίσου αβέβαιοι όσο εσείς ή εγώ», δήλωσε ο Aswath Damodaran, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, αναφερόμενος στις δυσκολίες πρόβλεψης των μελλοντικών εσόδων της εταιρείας.

Το Claude ενισχύει τη ζήτηση, αλλά η βιωσιμότητα του μοντέλου παραμένει ζητούμενο

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από πρώην εργαζομένους της OpenAI, με στόχο την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης με μεγαλύτερη έμφαση στην υπευθυνότητα και την ασφάλεια.

Η εταιρεία έχει ενισχύσει τη θέση της μέσα στο 2026, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση για το λογισμικό Claude, ιδιαίτερα για εφαρμογές που αυτοματοποιούν σύνθετες εργασίες στον χώρο εργασίας, όπως η συγγραφή και ο εντοπισμός και η διόρθωση σφαλμάτων στον κώδικα.

Όπως και άλλες εταιρείες του κλάδου, ωστόσο, καλείται να αποδείξει ότι τα προϊόντα της μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα και πέρα από τους μηχανικούς λογισμικού, οι οποίοι αποτελούν συνήθως τους πρώτους χρήστες νέων τεχνολογιών.

Ο Αμοντέι έχει επισημάνει ότι η οικονομική λειτουργία της αγοράς AI δεν ακολουθεί απαραίτητα το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης των τεχνολογικών εταιρειών. Σε αντίθεση με επιχειρήσεις όπως η Amazon.com Inc. και η Meta Platforms Inc., οι οποίες επένδυσαν για να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους και στη συνέχεια πέρασαν σε σταθερή κερδοφορία, η Anthropic θεωρεί ότι οι δυσκολίες πρόβλεψης της ζήτησης και του κόστους υπολογιστικής ισχύος καθιστούν πολύ πιο σύνθετο τον οικονομικό σχεδιασμό.

Ο ίδιος έχει προειδοποιήσει ότι μια σημαντική απόκλιση στις προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας του κλάδου.

Ασφάλεια της AI, κυβερνητικές παρεμβάσεις και ανταγωνισμός αυξάνουν την αβεβαιότητα

Η Anthropic βρίσκεται αντιμέτωπη και με μια θεμελιώδη αντίφαση: ενώ υποστηρίζει την ανάγκη επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για τον περιορισμό πιθανών σοβαρών κινδύνων για την ανθρωπότητα, προχωρά σε δημόσια εγγραφή που αναμένεται να αυξήσει την πίεση των μετόχων για υψηλότερες αποδόσεις.

Ορισμένοι φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ελεγκτής των οικονομικών του Δήμου της Νέας Υόρκης, είχαν ζητήσει στο παρελθόν να αναβληθεί η IPO έως ότου αντιμετωπιστούν πλήρως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια της τεχνολογίας.

Στα έγγραφα της δημόσιας εγγραφής, έκτασης σχεδόν 100 σελίδων, η εταιρεία καταγράφει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αυξημένη κυβερνητική εποπτεία, η οποία θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την κυκλοφορία ισχυρότερων μοντέλων, καθώς και το ενδεχόμενο η τεχνολογία της να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες, ακόμη και για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης εντεινόμενο ανταγωνισμό από επιχειρήσεις που παρουσιάζουν συνεχώς ισχυρότερα και οικονομικότερα μοντέλα. Στον ανταγωνισμό περιλαμβάνονται κινεζικές εταιρείες, οι οποίες φέρεται να έχουν αντλήσει αποτελέσματα από το λογισμικό της Anthropic, επιδιώκοντας να αποκτήσουν πλεονέκτημα και να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές έναντι των αμερικανικών ανταγωνιστών τους.

Μέσα στο 2026, η Anthropic βρέθηκε επανειλημμένα αντιμέτωπη με απρόβλεπτες εξελίξεις. Η απότομη αύξηση της ζήτησης ανάγκασε τη διοίκησή της να αναζητήσει εσπευσμένα πρόσθετους υπολογιστικούς πόρους για να διασφαλίσει τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Παράλληλα, μια πρωτοφανής εντολή της κυβέρνησης Τραμπ οδήγησε την εταιρεία να διακόψει προσωρινά την πρόσβαση στις ισχυρότερες τεχνολογίες της, ενώ οι ανησυχίες εργαζομένων της για τους υπαρξιακούς κινδύνους της AI προκάλεσαν νέες δημόσιες αντιπαραθέσεις με τον Λευκό Οίκο.

Στις 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για επενδυτές στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις ζητώντας να εμποδιστεί η IPO. Την ίδια στιγμή, επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούν στενά κάθε πληροφορία για την επιχειρηματική πορεία της Anthropic, συμπεριλαμβανομένων των μη τυποποιημένων στοιχείων που δημοσιοποιεί για τα έσοδά της.

Παράλληλα, η δημόσια συζήτηση γύρω από τις προβλέψεις του Amodei για το μέλλον της AI έχει ενταθεί. Ο ίδιος έχει παρουσιάσει εκτενείς αναλύσεις για τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους της τεχνολογίας, περιγράφοντας ένα μέλλον στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προσφέρει «μια χώρα ιδιοφυών σε ένα κέντρο δεδομένων». Ωστόσο, έχει αναγνωρίσει ότι οι επιπτώσεις της ισχυρής AI είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο απρόβλεπτες από εκείνες προηγούμενων τεχνολογικών αλλαγών.

Η Commonwealth Bank of Australia μπορεί να αποκομίσει υπεραξία έως 3,2 δισ. δολάρια Αυστραλίας

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδής για την Commonwealth Bank of Australia, τη μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας, η οποία απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία κατά τον γύρο χρηματοδότησης Series E, τον Μάρτιο του 2025.

Η τράπεζα είχε αναφέρει ότι η συμμετοχή της αποτιμούνταν σε 153 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (107,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) στις 30 Ιουνίου 2025. Στο τέλος Ιουνίου 2026, η αξία της είχε αυξηθεί στα 1,53 δισ. δολάρια Αυστραλίας, με βάση την αποτίμηση των 965 δισ. δολαρίων της Anthropic μετά τον νέο γύρο χρηματοδότησης του Μαΐου, στον οποίο η CBA δεν συμμετείχε.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, εάν η αποτίμηση της Anthropic φτάσει τα 2 τρισ. δολάρια κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η συμμετοχή της αυστραλιανής τράπεζας θα μπορούσε να αξίζει περίπου 3,2 δισ. δολάρια Αυστραλίας. Η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενη απομείωση του ποσοστού της λόγω της έκδοσης νέων μετοχών κατά την IPO ούτε τυχόν μη δημοσιοποιημένες μεταβολές στη συμμετοχή της μετά την ετήσια έκθεση του Αυγούστου.

Η CBA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Στρατηγική συνεργασία πέρα από την επένδυση

Οι σχέσεις της τράπεζας με την Anthropic δεν περιορίζονται στην οικονομική συμμετοχή. Οι δύο πλευρές συνεργάζονται για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων σε εφαρμογές προστασίας από απάτες και οικονομικές εξαπατήσεις.

Επιπλέον, η CBA ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι ορισμένοι μηχανικοί λογισμικού της θα συμμετάσχουν σε νέο πρόγραμμα της Anthropic που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων AI.

Η τράπεζα κατέλαβε την τέταρτη θέση σε παγκόσμιο δείκτη της Evident AI, ο οποίος αξιολογεί την πρόοδο των τραπεζών στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν, μάλιστα, η μόνη τράπεζα από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού που βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CBA, Ματ Κόμυν, έχει δηλώσει ότι η AI θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας αποτελούν πιθανή εξέλιξη. Όπως ανέφερε τον Μάιο, η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει στους εργαζομένους να αναλάβουν νωρίτερα πιο σύνθετα καθήκοντα, αλλά θα απαιτήσει προσαρμογή από όλους.

Οι τράπεζες και οι επενδυτές παρακολουθούν την IPO

Η συμμετοχή της CBA ενδέχεται να ξεχωρίσει μεταξύ των θεσμικών επενδυτών που έχουν τοποθετηθεί στην Anthropic. Τον Φεβρουάριο, η ίδια η εταιρεία είχε αναφέρει την JPMorgan Chase & Co. μεταξύ των συμμετεχόντων στον γύρο χρηματοδότησης Series G.

Η εξέλιξη της δημόσιας εγγραφής θα μπορούσε, επομένως, να επηρεάσει όχι μόνο την αποτίμηση της Anthropic και τις αποδόσεις των επενδυτών της, αλλά και τις προσδοκίες για την επόμενη φάση χρηματοδότησης της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Για τη Wall Street, το βασικό ερώτημα παραμένει εάν η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων και η προσδοκία για ακόμη ισχυρότερα συστήματα AI μπορούν να δικαιολογήσουν τις τεράστιες σημερινές επενδύσεις, τις διογκούμενες ζημιές και τους τεχνολογικούς, ρυθμιστικούς και κοινωνικούς κινδύνους.

Η μετοχή της Anthropic, μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους δείκτες για το κατά πόσο οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.