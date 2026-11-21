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Η Wall Street βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα ρευστοποιήσεων των τελευταίων ετών, με τον S&P 500 και τον Dow Jones να εισέρχονται σε φάση διόρθωσης και τον Nasdaq 100 να αγγίζει τα όρια της bear market. Πίσω από την αναταραχή βρίσκονται πέντε βασικοί παράγοντες, σύμφωνα με το CNBC, από την ιστορική δημόσια προσφορά της Anthropic και τα προβλήματα της Nvidia μέχρι την ανησυχία για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια της Federal Reserve και την επιβράδυνση της ανάπτυξης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτοί είναι λοιπόν οι πέντε βασικοί λόγοι πίσω από το sell-off:

1. Anthropic: Το ιστορικό IPO και ο φόβος του μεγάλου ξεπουλήματος

Το σημείο καμπής ήρθε αυτή την εβδομάδα με την αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των πωλήσεων στη Nvidia, η οποία μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε στην αγορά των επεξεργαστών AI.

Η Anthropic αύξησε το μέγεθος της δημόσιας προσφοράς της μόλις μία ημέρα πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, παρά το γεγονός ότι το επενδυτικό κλίμα για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είχε ήδη αρχίσει να επιδεινώνεται.

Η απόφαση αυτή εξασφάλισε ότι θα επρόκειτο για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία, αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι η εισαγωγή της, μετά την τεράστια χρηματιστηριακή προσφορά της SpaceX το καλοκαίρι, αποτελούσε μια ευκαιρία μαζικής ρευστοποίησης για όσους είχαν ήδη επωφεληθεί από την έκρηξη της AI.

Ο φόβος των επενδυτών ήταν ότι οι παλαιότεροι μέτοχοι και οι βασικοί παίκτες του κλάδου θα αποκόμιζαν τα κέρδη τους, αφήνοντας το ευρύ επενδυτικό κοινό να απορροφήσει τις επόμενες απώλειες.

Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να πρόκειται για την απόλυτη εφαρμογή της χρηματιστηριακής στρατηγικής «sell the news», δηλαδή της πώλησης μετοχών μόλις πραγματοποιηθεί ένα πολυαναμενόμενο γεγονός.

Την Πέμπτη, η μετοχή της Anthropic ξεκίνησε από την τιμή εισαγωγής των 83 δολαρίων και εκτινάχθηκε πάνω από τα 115 δολάρια, προτού αντιστρέψει σχεδόν αμέσως την πορεία της, παρασύροντας μαζί της και τις υπόλοιπες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι πωλήσεις εντάθηκαν την Παρασκευή και, όταν ολοκληρώθηκε η εβδομάδα, η μετοχή της Anthropic είχε κλείσει στα 88,91 δολάρια.

Ο Nasdaq κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από την κατάρρευση των αγορών τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας, με απώλειες 10%.

2. Nvidia: Τα σκάνδαλα, η παραίτηση Χουάνγκ και η βουτιά της μετοχής

Η Nvidia κατέρρευσε κατά 14% την Παρασκευή, με το κύμα πωλήσεων να εντείνεται μετά τη μετάδοση δημοσιεύματος του Reuters, σύμφωνα με το οποίο οι λογιστικές πρακτικές της εταιρείας βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Η μετοχή της Nvidia έχει πλέον χάσει σχεδόν το 40% της αξίας της μόνο μέσα στον Νοέμβριο.

Ο μήνας αυτός σημαδεύτηκε από την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του με γυναίκα για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Η υπόθεση πυροδότησε εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο προηγμένοι επεξεργαστές της Nvidia να καταλήγουν στο Πεκίνο, παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση.

Στις αρχές της εβδομάδας, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου αυστηροποίησε τους περιορισμούς στους επεξεργαστές αμερικανικής κατασκευής, επιδιώκοντας να εμποδίσει την Κίνα να αποκτά απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτούς μέσω τρίτων χωρών.

Παράλληλα, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Nvidia την Τρίτη δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πτώση της μετοχής.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία της, απογοητεύοντας ορισμένους ένθερμους υποστηρικτές της μετοχής, οι οποίοι εξακολουθούσαν να ελπίζουν σε μια επιστροφή του, παρά τις εξαιρετικά περιορισμένες πιθανότητες.

Η Nvidia ολοκλήρωσε την εβδομάδα με απώλειες 23%.

3. S&P 500: Η διάσπαση του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών

Ένας ακόμη παράγοντας που επιτάχυνε τη χρηματιστηριακή πτώση ήταν η διάσπαση ενός κρίσιμου τεχνικού επιπέδου από τον S&P 500.

Την Τρίτη, ο δείκτης υποχώρησε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως ως ένδειξη της μακροπρόθεσμης τάσης μιας μετοχής ή ενός χρηματιστηριακού δείκτη.

Την Πέμπτη, η καθοδική διάσπαση έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη, ενεργοποιώντας αυτοματοποιημένες στρατηγικές πωλήσεων από επενδυτές και διαχειριστές που ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι Commodity Trading Advisors (CTAs), δηλαδή επαγγελματίες και οργανισμοί που παρέχουν συμβουλές ή διαχειρίζονται στρατηγικές συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και swaps για διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

4. Πληθωρισμός: Η σύγκρουση με το Ιράν και η πίεση στη Fed

Η σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Παρότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους, το πετρέλαιο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή διατηρούν τις ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές.

Μια σειρά οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ μακριά από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν αρκετούς αξιωματούχους της Federal Reserve να προειδοποιήσουν ότι ενδέχεται να απαιτηθεί πιο επιθετική αύξηση των επιτοκίων.

Μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, η Fed αποφάσισε να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση στα τέλη Οκτωβρίου.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές της αγοράς ομολόγων ότι η κεντρική τράπεζα κινδυνεύει να μείνει πίσω στη μάχη κατά του πληθωρισμού.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε στη συνέχεια το 5% και παρέμεινε πάνω από αυτό το επίπεδο, μέχρι που η στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις σταθερού εισοδήματος την Παρασκευή την οδήγησε ξανά χαμηλότερα.

Ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η κεντρική τράπεζα ίσως χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος.

«Ανησυχώ πάρα πολύ για τον πληθωρισμό. Κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και οι πιέσεις εξαπλώνονται», δήλωσε στο CNBC.

Το γνωστό χρηματιστηριακό ρητό «Don’t fight the Fed», δηλαδή «μην πηγαίνεις κόντρα στη Fed», αποκτά εκ νέου ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αγορές αναμένουν πλέον αυξήσεις επιτοκίων τόσο τον Δεκέμβριο όσο και τον Ιανουάριο.

Μάλιστα, αργά την Παρασκευή, οι Financial Times μετέδωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας στο ήδη επιβαρυμένο επενδυτικό περιβάλλον.

5. Επιβράδυνση της ανάπτυξης και φόβοι για την AI

Πολύ πριν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες φτάσουν στα αρνητικά ορόσημα της Παρασκευής, η αγορά είχε ήδη χάσει τη δυναμική της, εξαιτίας των φόβων ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης επιβραδύνεται.

Καθώς η Anthropic προετοιμαζόταν για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που δημοσίευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα αποκάλυψαν σημαντική επιβράδυνση.

Η αύξηση των εσόδων περιορίστηκε στο 47%, από 144% το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, επενδυτικά προϊόντα που είχαν επωφεληθεί από τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, όπως το VanEck Semiconductor ETF και το iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, είχαν ήδη καταγράψει τα υψηλότερα επίπεδά τους μέσα στο καλοκαίρι.

Οι ανησυχίες για επιβράδυνση της ανάπτυξης εντάθηκαν τον Νοέμβριο, μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις εκλογές και την ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου, καθώς και σημαντικών πολιτειακών κυβερνήσεων.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι ορισμένες πολιτείες, ή ακόμη και ολόκληρη η χώρα, θα μπορούσαν να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Οι πιέσεις αποτυπώνονται ήδη στις αποτιμήσεις εταιρειών που συνδέονται άμεσα με τις σχετικές επενδύσεις.

Η CoreWeave, η οποία κατασκευάζει κέντρα δεδομένων αξιοποιώντας υψηλά επίπεδα δανεισμού, έχει χάσει 71% της αξίας της από τα υψηλά της.

Αντίστοιχα, η Caterpillar, που έχει μετατραπεί σε επενδυτική επιλογή συνδεδεμένη με την τεχνητή νοημοσύνη χάρη στη δραστηριότητά της στην κατασκευή υποδομών και γεννητριών για κέντρα δεδομένων, έχει υποχωρήσει περισσότερο από 50% από τα υψηλά της.