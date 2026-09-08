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Η Anthropic PBC αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εξαγορά της startup τεχνητής νοημοσύνης Decart AI, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Anthropic είχε διερευνήσει το ενδεχόμενο συμφωνίας και είχε πραγματοποιήσει έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην Decart, ωστόσο τελικά αποσύρθηκε από τη διαδικασία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς οι σχετικές πληροφορίες είναι ιδιωτικές. Οι δύο εταιρείες ενδέχεται πάντως να εξετάσουν άλλες μορφές συνεργασίας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Εκπρόσωποι της Anthropic και της Decart αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η εταιρεία πίσω από το chatbot Claude βρισκόταν σε συζητήσεις για την εξαγορά της Decart έναντι περίπου 6 δισ. δολαρίων, αν και δεν είχε οριστικοποιηθεί συμφωνία και υπήρχε το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν, όπως είχε μεταδώσει το Bloomberg News τον Αύγουστο.

Τι προσφέρει η Decart στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Decart αναπτύσσει λογισμικό που μπορεί να μειώσει το κόστος εκπαίδευσης και λειτουργίας συστημάτων AI, βοηθώντας τα chips να λειτουργούν αποδοτικότερα. Στόχος της υπό εξέταση εξαγοράς ήταν η τεχνολογία της Decart να ενισχύσει την υφιστάμενη υπολογιστική υποδομή της Anthropic, ώστε αυτή να μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση.

Η Anthropic, η οποία σπάνια πραγματοποιεί μεγάλες εξαγορές, δαπανά σημαντικά κεφάλαια για υπολογιστική ισχύ, προκειμένου να αναπτύξει νέα προϊόντα και να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, καθώς προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες, η εταιρεία επιδιώκει κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο να αντλήσει ποσό αντίστοιχο ή ακόμη μεγαλύτερο από εκείνο που επιδιώκει η SpaceX.

Η Decart ιδρύθηκε το 2023 από τρεις Ισραηλινούς μηχανικούς, τους αδελφούς Ντιν και Όριαν Λάιτερσντορφ και τον Μοσέ Σαλέβ. Μεταξύ άλλων, η startup προσφέρει ένα σύστημα βελτιστοποίησης που έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τους προγραμματιστές AI να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την απόδοση κάθε chip, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η τεχνολογία αυτή καλύπτει τόσο τη χρήση chips για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όσο και τη λειτουργία τους μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τη διαδικασία που είναι γνωστή ως inference.

Τα «world models» και το Lucy AI

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης τα λεγόμενα «world models», μοντέλα που έχουν στόχο να προσομοιώνουν τον φυσικό κόσμο. Τα συστήματα της Decart προορίζονται για επιχειρηματικές εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ των οποίων η αυτόνομη οδήγηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το μοντέλο Lucy AI της εταιρείας μπορεί να λαμβάνει ζωντανό βίντεο ενός ανθρώπου και να δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο βίντεο υψηλής ανάλυσης, στο οποίο φαίνεται σαν ο συγκεκριμένος άνθρωπος να δοκιμάζει πραγματικά ένα φόρεμα ή μια τσάντα. Πρόκειται για μια εφαρμογή που επί χρόνια αποτελούσε δύσκολη τεχνολογική πρόκληση για τον κλάδο του fashion e-commerce.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου eBay Inc., η οποία έχει επενδύσει στην Decart, είναι παράλληλα και πελάτης της.

Τον Μάιο, η startup ανακοίνωσε ότι άντλησε 300 εκατ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία της Radical Ventures, με τη συμμετοχή των Nvidia Corp., Atreides Management, Valor Equity Partners και Adobe Ventures. Στον γύρο συμμετείχαν επίσης προηγούμενοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Sequoia Capital, Benchmark και Zeev Ventures.

Η χρηματοδότηση αποτίμησε την Decart σε σχεδόν 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έναντι αποτίμησης 3,1 δισ. δολαρίων τον Αύγουστο του 2025.

Μιλώντας τον Ιούλιο στο συνέδριο Raise AI στο Παρίσι, σε συνέντευξη επί σκηνής με το Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος της Decart, Ντιν Λάιτερσντορφ, ανέφερε ότι η εταιρεία εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη της χρησιμοποιώντας κείμενο και εκατομμύρια ώρες βίντεο, προκειμένου τα μοντέλα της να μπορούν να προσομοιώνουν ιδιότητες και νόμους του πραγματικού φυσικού κόσμου.

Όπως είπε, η τεχνολογία της Decart χρησιμοποιείται ήδη για live streaming σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Twitch, το TikTok και το YouTube από influencers όπως η CodeMiko, καθώς και από διαφημιστικές εταιρείες και άλλους πελάτες.

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