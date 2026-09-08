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Την έννοια της αποταμίευσης, με έντονα επενδυτικά χαρακτηριστικά, θα επιχειρήσει να επαναφέρει ο νέος «κουμπαράς» για τα παιδιά, ο οποίος θα τεθεί και υπό την αιγίδα των τραπεζών.

Τραπεζικές πηγές δηλώνουν απερίφραστα τη στήριξή τους στο μέτρο και ετοιμάζονται να το ενισχύσουν αναλόγως. Οι μέθοδοι και οι τρόποι στήριξης θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το είδος του λογαριασμού που τελικά θα δημιουργηθεί.

Τα κίνητρα που εξετάζουν οι τράπεζες

Μεταξύ των κινήτρων που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι τράπεζες είναι αυξημένα επιτόκια για προϊόντα σταθερής απόδοσης, μειωμένα έξοδα διαχείρισης για προϊόντα κυμαινόμενης απόδοσης ή ακόμη και ένας συνδυασμός αντίστοιχων υπηρεσιών. Στόχος είναι το τελικό αποτέλεσμα να οδηγήσει στη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερου κεφαλαίου για τα παιδιά, όταν αυτά φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών.

Μέσα από τον νέο «κουμπαρά», οι τράπεζες επιδιώκουν:

την αναβίωση της έννοιας της αποταμίευσης , ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές,

το άνοιγμα τουλάχιστον 30.000 νέων επενδυτικών λογαριασμών μακροπρόθεσμης διάρκειας,

την προσέλκυση νέων πελατών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα,

την ανάπτυξη, μέσω των θυγατρικών τους, νέων και πιο σύνθετων επενδυτικών προϊόντων .

Δυνητικά αφορά 150.000 παιδιά

Το μέτρο δυνητικά αφορά περίπου 150.000 παιδιά, με βάση τις γεννήσεις των ετών 2024 και 2025 και του α΄ τριμήνου του 2026.

Η εφαρμογή του εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει και μια νέα πελατειακή βάση για τις τράπεζες. Εάν, για παράδειγμα, το μέτρο αξιοποιηθεί από το 20% των παιδιών που αποτελούν τη δυνητική του βάση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περίπου 30.000 νέοι λογαριασμοί.

Πώς λειτουργεί ο αποταμιευτικός λογαριασμός

Από τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιείται το νέο πρόγραμμα αποταμίευσης για παιδιά, με στόχο να δημιουργείται από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ενηλικίωσή τους.

Ο λογαριασμός θα μπορεί να ανοίγεται από τους γονείς για βρέφη κατά τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννησή τους, ενώ το μέτρο θα καλύπτει αναδρομικά και παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026.

1+1: Για κάθε ευρώ του γονέα, ένα ευρώ από το κράτος

Κεντρικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η ισόποση κρατική συμμετοχή. Για κάθε 1 ευρώ που καταθέτει ο γονέας, το κράτος θα προσθέτει άλλο 1 ευρώ, με την κρατική συνεισφορά να φτάνει έως τα 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Έτσι, με μηνιαία εισφορά 100 ευρώ από τον γονέα, θα προστίθενται άλλα 100 ευρώ από το κράτος.

Από την αποταμίευση στην επένδυση

Το ποσό θα επενδύεται, ενώ το ετήσιο όριο αποταμίευσης που επιδοτείται θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Λόγω του επενδυτικού χαρακτήρα του λογαριασμού και του ανατοκισμού, εκτιμάται ότι το κεφάλαιο στην ηλικία των 18 ετών μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 έως 77.000 ευρώ.

Τα χρήματα θα παραμένουν δεσμευμένα έως την ενηλικίωση, λειτουργώντας ως οικονομικό εφόδιο για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής, είτε για σπουδές είτε για το επαγγελματικό ξεκίνημα.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, απευθυνόμενο στο σύνολο των οικογενειών.

Η μεγάλη επιστροφή της αποταμίευσης

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αποταμιευτική κουλτούρα των Ελλήνων έχει υποχωρήσει σημαντικά. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η καθίζηση των εισοδημάτων, η ακρίβεια και η εκτόξευση του κόστους διαβίωσης και στέγασης έχουν περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του 2026, η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σταθερά αρνητικό ρυθμό αποταμίευσης, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο περίπου 103,3 ευρώ για κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος, καλύπτοντας τη διαφορά από παλαιότερες αποταμιεύσεις ή μέσω δανεισμού.

Μάλιστα η Alpha Bank αναφερόμενη στο θέμα επεσήμανε πως έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, εντάσσοντας από την 1η Ιανουαρίου 2026 στις παροχές προς το προσωπικό της το Alpha Junior Savings Account, ένα πρόγραμμα μακροχρόνιας αποταμίευσης για τα παιδιά των εργαζομένων της.

Το πρόγραμμα προβλέπει μηνιαία εισφορά της τράπεζας για κάθε παιδί εργαζομένου ηλικίας 6 έως και 18 ετών, με τα χρήματα να επενδύονται και τον εργαζόμενο να έχει δυνατότητα επιλογής επενδυτικού προφίλ. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής πρόσθετης συμμετοχής του γονέα, ενώ αυξημένη είναι η εισφορά για εργαζομένους με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Γιατί οι Έλληνες δεν αποταμιεύουν

Η υποχώρηση της αποταμίευσης στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού οικονομικών και διαρθρωτικών παραγόντων.

Μείωση διαθέσιμου εισοδήματος και ακρίβεια: Οι μισθοί έχασαν σημαντικό μέρος της αγοραστικής τους δύναμης κατά τη μνημονιακή δεκαετία, ενώ το πρόσφατο κύμα πληθωρισμού σε βασικά αγαθά και ενέργεια υποχρέωσε πολλά νοικοκυριά να διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τις τρέχουσες ανάγκες.

Το «αγκάθι» του στεγαστικού κόστους: Τα ενοίκια και η αποπληρωμή στεγαστικών δανείων απορροφούν μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα αποταμίευσης.

Ακίνητα και άτυπη οικονομία: Παραδοσιακά, σημαντικό μέρος του πλούτου των Ελλήνων κατευθύνεται στην αγορά ακινήτων και όχι σε ρευστές μορφές αποταμίευσης. Παράλληλα, η ύπαρξη εισοδημάτων που δεν καταγράφονται πλήρως στα επίσημα στοιχεία μπορεί να δημιουργεί στρεβλή εικόνα για την πραγματική αποταμιευτική συμπεριφορά.

Χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων: Για χρόνια, οι παραδοσιακοί τραπεζικοί λογαριασμοί προσέφεραν πολύ χαμηλές αποδόσεις, γεγονός που δεν λειτουργούσε ως ισχυρό κίνητρο για την αποταμίευση μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Μικρά ποσά, μεγάλη διάρκεια

Η αποταμίευση, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα ζήτημα μεγάλων ποσών, αλλά κυρίως συστηματικής συμπεριφοράς. Ακόμη και μια μικρή μηνιαία εισφορά μπορεί να δημιουργήσει την απαραίτητη συνήθεια και, σε βάθος χρόνου, να οδηγήσει στη συγκέντρωση σημαντικού κεφαλαίου.

Αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να πετύχει ο νέος «κουμπαράς»: να δημιουργήσει από νωρίς μια κουλτούρα αποταμίευσης και επένδυσης στις επόμενες γενιές, με τις τράπεζες να επιχειρούν παράλληλα να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή αγορά, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που θα αυξάνουν την απόδοση του κεφαλαίου μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών.

Τι προβλέπει Πόσο Έναρξη Ιανουάριος 2027 Συμμετοχή γονέα έως €1.200/έτος Κρατική συμμετοχή 1€ για κάθε 1€ του γονέα Κρατικό μπόνους έως €1.200/έτος Διάρκεια έως τα 18 έτη Αύξηση ορίου +10% ανά 5ετία Δυνητικοί δικαιούχοι ~150.000 παιδιά Στόχος νέων λογαριασμών ~30.000 Εκτιμώμενο κεφάλαιο στα 18 €60.000–€77.000

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