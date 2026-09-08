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«Το παιχνίδι πάει και ανάποδα». Με αυτή τη φράση η ZAKCRET Sports προβάλλει τη συνεργασία που ξεκίνησε με τα KFC και Taco Bell για το φετινό Back to School. Ο καταναλωτής αγοράζει αθλητικά είδη και παίρνει κουπόνι για φαγητό, ενώ μια επίσκεψη στα δύο σήματα εστίασης μπορεί να τον στείλει πίσω στα καταστήματα αθλητικών ειδών.

Πίσω από την καμπάνια βρίσκονται δύο ελληνικές επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους: η ZAKCRET της οικογένειας Χαϊκάλη, με τον Τιμόθεο Χαϊκάλη, και η Food Plus του ζεύγους Γιώργου Τάνε και Έλλης Ιωάννου, η οποία αναπτύσσει στην Ελλάδα τα KFC και Taco Bell.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε προηγηθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Πλαίσιο του Κώστα Γεράρδου και την Cosmos Sport, που έχει περάσει στον βρετανικό όμιλο JD Sports, με τον Μιχάλη Τσικνάκη πλέον σε διευρυμένο περιφερειακό ρόλο. Σχολικά είδη και τεχνολογία από τη μία, αθλητικά παπούτσια και ρούχα από την άλλη, συνδέονται με ένα κουπόνι 30 ευρώ που λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι δύο συμφωνίες συναντώνται και σε ένα κρίσιμο κοινό: εφήβους και νέους, που βρίσκονται στον πυρήνα της αγοράς των sneakers και της αθλητικής ένδυσης, αλλά και της τεχνολογίας και της γρήγορης εστίασης. Ειδικά την περίοδο του Back to School, οι επιλογές τους κινητοποιούν και το οικογενειακό πορτοφόλι. Κοινός παρονομαστής και των δύο σχημάτων είναι, μάλιστα, η παρουσία μιας αλυσίδας αθλητικών ειδών: Cosmos Sport και Sneaker10 στη μία περίπτωση, ZAKCRET Sports και Sneaker CAGE στην άλλη.

Η συμφωνία με τη Food Plus

Η συνεργασία της ZAKCRET με τη Food Plus συνδέει τέσσερα εμπορικά σήματα κάτω από δύο επιχειρηματικές ομπρέλες. Από τη μία τα ZAKCRET Sports και Sneaker CAGE της οικογένειας Χαϊκάλη και από την άλλη τα KFC και Taco Bell που αναπτύσσει η Food Plus.

Με αγορές τουλάχιστον 30 ευρώ από ZAKCRET Sports ο πελάτης λαμβάνει κουπόνι 4 ευρώ για κατανάλωση 15 ευρώ και άνω στα KFC. Στη Sneaker CAGE το αρχικό καλάθι ανεβαίνει στα 50 ευρώ και το κουπόνι στα 5 ευρώ για κατανάλωση τουλάχιστον 20 ευρώ.

Η κίνηση γίνεται και αντίστροφα. Απόδειξη τουλάχιστον 15 ευρώ στα KFC δίνει έκπτωση 15% για επόμενη αγορά στα ZAKCRET Sports ή Sneaker CAGE. Στο ίδιο σχήμα συμμετέχει και η Taco Bell: με αγορές τουλάχιστον 30 ευρώ στη ZAKCRET ο πελάτης παίρνει κουπόνι 3 ευρώ για κατανάλωση 12 ευρώ και άνω στα εστιατόριά της.

Η συνάντηση των δύο πλευρών έχει σαφή εμπορική βάση. Η ZAKCRET φέρνει στη συμφωνία το κοινό των αθλητικών ειδών και των sneakers, ενώ η Food Plus, έχοντας ήδη αναπτύξει τα KFC, άνοιξε το 2025 ένα δεύτερο μέτωπο στην ελληνική αγορά με την Taco Bell.

Το deal των 30 ευρώ

Στην περίπτωση Πλαισίου και Cosmos Sport η σύνδεση με το Back to School είναι ακόμη πιο άμεση. Η επιστροφή στα σχολεία συγκεντρώνει μέσα σε λίγες εβδομάδες διαφορετικές δαπάνες της ίδιας οικογένειας: από τσάντες, γραφική ύλη και υπολογιστές μέχρι παπούτσια και ρούχα.

Για αγορές τουλάχιστον 60 ευρώ από το Πλαίσιο, ο καταναλωτής λαμβάνει κουπόνι 30 ευρώ για αγορά αξίας 150 ευρώ και άνω στα Cosmos Sport και Sneaker10. Η συνεργασία λειτουργεί και αντίστροφα, με κουπόνι 30 ευρώ από Cosmos Sport και Sneaker10 που μπορεί να εξαργυρωθεί σε αγορά τουλάχιστον 150 ευρώ στο Πλαίσιο. Η καμπάνια διαρκεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η εξαργύρωση των κουπονιών έως το τέλος Οκτωβρίου.

Στο ελάχιστο καλάθι των 150 ευρώ, το κουπόνι μεταφράζεται σε όφελος 20%. Για τις δύο επιχειρήσεις, όμως, η ουσία βρίσκεται στην πρόσθετη συναλλαγή που μπορεί να προκαλέσει: μια αγορά στο Πλαίσιο μπορεί να οδηγήσει τον ίδιο πελάτη στην Cosmos Sport ή τη Sneaker10 και αντιστρόφως.

Οι ίδιες οι εταιρείες περιέγραψαν με παρόμοιο τρόπο τη λογική της συμφωνίας. Το Πλαίσιο έκανε λόγο για «δύο brands από διαφορετικούς κόσμους» και για συνεργασίες που «συνδέουν διαφορετικές ανάγκες», ενώ η Cosmos Sport μίλησε για «δύο συμπληρωματικές κατηγορίες». Η μία επιχείρηση επιχειρεί, ουσιαστικά, να ακολουθήσει τον πελάτη της στην επόμενη ανάγκη του.

Η μάχη για το πορτοφόλι

Οι κινήσεις αυτές αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου 2026, που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, δείχνουν ότι η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αλλά η κατανάλωση παραμένει σε χαμηλότερες ταχύτητες. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, την ώρα που η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ενισχύθηκε κατά 1,3%.

Ακόμη πιο κοντά στην εικόνα που αντιμετωπίζει το λιανεμπόριο βρίσκεται η κατανάλωση των νοικοκυριών. Σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025 και κατά 0,9% έναντι του α΄ τριμήνου του 2026. Πρόκειται για βελτίωση σε σχέση με το πολύ αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς, όταν στο α΄ τρίμηνο η ετήσια αύξηση είχε περιοριστεί μόλις στο 0,2%, αλλά πάντως για ρυθμό που παραμένει χαμηλότερος από εκείνον της συνολικής οικονομίας.

Σε μια αγορά, επομένως, όπου η κατανάλωση αυξάνεται χωρίς μεγάλη ταχύτητα, η πρόσθετη πώληση και η απόκτηση νέου πελάτη αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Κάπου εδώ βρίσκεται και η οικονομική λογική των δύο συμφωνιών. Η Cosmos Sport αποκτά πρόσβαση στην οικογένεια που βρίσκεται ήδη στο Πλαίσιο για τις σχολικές αγορές της, ενώ η Food Plus στον πελάτη της ZAKCRET. Αντί κάθε επιχείρηση να αναζητεί μόνη της τον επόμενο πελάτη, επιχειρεί να τον βρει μέσα από τον συνεργάτη της.

Στο εξωτερικό, η στροφή προς στενότερες εμπορικές συνεργασίες έχει ήδη αποκτήσει μεγαλύτερη έκταση. Στη Retail–CPG Commercial Collaboration Benchmark Study της Deloitte, το 73% των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και καταναλωτικών προϊόντων που συμμετείχαν είχε αυξήσει τις εμπορικές συνεργασίες του κατά την προηγούμενη πενταετία. Από αυτές, το 86% ανέφερε αύξηση πωλήσεων, ενώ η Deloitte εκτιμά ότι οι πιο προηγμένες μορφές συνεργασίας μπορούν να προσφέρουν μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό αύξησης εσόδων.

Το μοντέλο αλλάζει

Η αξιοποίηση ενός μεγαλύτερου πελατειακού οικοσυστήματος δεν είναι καινούργια στην ελληνική αγορά. COSMOTE και Vodafone έχουν εδώ και χρόνια δημιουργήσει δίκτυα συνεργατών γύρω από τα προγράμματα προνομίων τους. Η συνεργασία INTERSPORT-COSMOTE αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον χώρο των αθλητικών ειδών, ενώ το Vodafone Thank You περιλαμβάνει προνόμια σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων. Αντίστοιχη λογική ακολουθούν επί χρόνια και οι τράπεζες με πόντους επιβράβευσης, επιστροφές χρημάτων και ειδικές προσφορές για συναλλαγές με κάρτες.

Στις συμφωνίες Πλαίσιο-Cosmos Sport και ZAKCRET-Food Plus αλλάζει η αρχιτεκτονική. Δεν υπάρχει τράπεζα ή τηλεπικοινωνιακός πάροχος στο κέντρο. Οι επιχειρήσεις συνδέονται απευθείας και η σχέση είναι αμφίδρομη: η μία στέλνει πελάτες στην άλλη και εκείνη ανταποδίδει.

Δύο συμφωνίες είναι ακόμη λίγες για να συνθέσουν μια νέα τάση. Τα ποσοστά εξαργύρωσης των κουπονιών και, κυρίως, οι πρόσθετες πωλήσεις θα δείξουν εάν οι δύο καμπάνιες θα τελειώσουν μαζί με το Back to School ή εάν το μοντέλο θα επαναληφθεί και σε άλλες περιόδους και κατηγορίες.

Σε μια αγορά, πάντως, όπου οι πρόσθετες πωλήσεις δεν έρχονται εύκολα από την αύξηση της κατανάλωσης, ο επόμενος πελάτης μιας επιχείρησης μπορεί να βρίσκεται ήδη στο ταμείο μιας άλλης.

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