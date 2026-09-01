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Η Anthropic συμφώνησε σε ένα deal ύψους 35 δισ. δολαρίων με τη Lambda, πάροχο cloud υπηρεσιών που υποστηρίζεται από τη Nvidia Corp., στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει με ταχείς ρυθμούς την υπολογιστική ισχύ που διαθέτει για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εταιρεία υποδομών Hut 8 αναπτύσσει το data center στο Τέξας που συνδέεται με το συγκεκριμένο project, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Η Nvidia αναμένεται να είναι ο μισθωτής του data center, το οποίο βρίσκεται στην κομητεία Nueces του Τέξας.

Η Nvidia στο επίκεντρο των νέων AI υποδομών

Η συμφωνία αποτελεί το τελευταίο από μια σειρά μεγάλων deals για υπολογιστική ισχύ AI που συνδέονται με τη Nvidia, την πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο και τον κορυφαίο προμηθευτή chips Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Nvidia αξιοποιεί τους τεράστιους χρηματοοικονομικούς της πόρους για να διευρύνει την πρόσβαση σε υπολογιστικές υποδομές, μια στρατηγική που με τη σειρά της αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για τις δικές της τεχνολογίες.

Η εταιρεία βρίσκεται πλέον στο κέντρο ενός συνεχώς διευρυνόμενου οικοσυστήματος επενδύσεων σε AI data centers, καθώς οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου αναζητούν ολοένα περισσότερη υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των προηγμένων μοντέλων τους.

Η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πελάτες για υπολογιστική ισχύ και ενέργεια στα data centers.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία συμφώνησε να δαπανήσει 45 δισ. δολάρια για τη μίσθωση υπολογιστικής δυναμικότητας από τη Nscale στη Δυτική Βιρτζίνια.

Τους τελευταίους μήνες έχει επίσης υπογράψει συμφωνία cloud ύψους 50 δισ. δολαρίων με τη Fluidstack Ltd., καθώς και ακόμη ένα deal 45 δισ. δολαρίων με τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Οι συμφωνίες αποτυπώνουν την κλίμακα των κεφαλαίων που απαιτούνται πλέον για την ανάπτυξη των κορυφαίων μοντέλων AI, καθώς οι εταιρείες επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να εξασφαλίσουν επεξεργαστές, ηλεκτρική ενέργεια και χωρητικότητα σε data centers.

Η Lambda αναζητά έως 3 δισ. δολάρια

Την ίδια στιγμή, η Lambda βρίσκεται σε συζητήσεις για την άντληση έως και 3 δισ. δολαρίων νέων κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο των σχετικών επαφών έχει συζητηθεί αποτίμηση που θα μπορούσε να φτάσει τα 12 δισ. δολάρια ή και υψηλότερα, καθώς η ζήτηση για εξειδικευμένες cloud υποδομές AI συνεχίζει να αυξάνεται.

Η Lambda είχε αντλήσει περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης τον Νοέμβριο, ενισχύοντας τα κεφάλαια που διαθέτει για την επέκταση των υποδομών της.

Παράλληλα, είχε καταλήξει πέρυσι σε συμφωνία με τη Microsoft Corp. για την ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης που θα λειτουργούν με δεκάδες χιλιάδες επεξεργαστές της Nvidia.

Η νέα συμφωνία με την Anthropic ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Lambda στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά της AI υπολογιστικής ισχύος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικοί όμιλοι ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση των υποδομών που απαιτούνται για την επόμενη γενιά μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

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