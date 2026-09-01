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Για την Apple, η 1η Σεπτεμβρίου 2026 δεν είναι απλώς η ημέρα μιας αλλαγής στην κορυφή. Είναι το τέλος μιας εποχής 15 ετών κατά την οποία ο Τιμ Κουκ πήρε στα χέρια του μια εταιρεία άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Στιβ Τζομπς και την παρέδωσε ως μία από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές μηχανές που δημιουργήθηκαν ποτέ.

Από σήμερα, τη θέση του CEO αναλαμβάνει ο Τζον Τέρνους, μέχρι σήμερα επικεφαλής του Hardware Engineering. Ο Κουκ δεν αποχωρεί από την Apple: περνά στη θέση του Executive Chairman, διατηρώντας ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα και κυρίως στις σχέσεις με κυβερνήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής. Η μετάβαση είχε ανακοινωθεί από τον Απρίλιο και εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο.

Η αλλαγή, ωστόσο, κρύβει μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική αντίφαση. Ο Τέρνους παραλαμβάνει μια Apple οικονομικά ισχυρότερη από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα μια εταιρεία που βρίσκεται μπροστά στην ίσως μεγαλύτερη στρατηγική καμπή από την εμφάνιση του iPhone.

Το πρόβλημα του νέου CEO δεν είναι να σώσει την Apple. Είναι να βρει τι θα γίνει η Apple μετά το iPhone.

Η κληρονομιά Κουκ: Από την Apple του Τζομπς στην Apple των τρισεκατομμυρίων

Όταν ο Τιμ Κουκ διαδέχθηκε τον Στιβ Τζομπς το 2011, το ερώτημα ήταν εάν μπορούσε να διατηρήσει ζωντανή την εταιρεία χωρίς τον άνθρωπο που είχε μετατρέψει το Mac, το iPod, το iPhone και το iPad σε πολιτιστικά φαινόμενα.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η απάντηση δίνεται κυρίως από τους αριθμούς.

Στη διάρκεια της θητείας του Κουκ, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε περισσότερο από 2.000%, ξεπερνώντας τα 4 τρισ. δολάρια, ενώ πάνω από 1 τρισ. δολάρια επέστρεψαν στους μετόχους. Περισσότερα από 3 δισ. iPhones διατέθηκαν κατά την περίοδο της ηγεσίας του και η εγκατεστημένη βάση της εταιρείας ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ενεργά devices.

Η πραγματική επιτυχία του Κουκ, όμως, δεν ήταν ότι προσπάθησε να γίνει ένας δεύτερος Τζομπς. Ήταν ότι δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει Τζομπς.

Ο Κουκ ήταν ο άνθρωπος των operations, των προμηθευτών, των περιθωρίων κέρδους και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μετέτρεψε μια εξαιρετική εταιρεία προϊόντων σε μια εξαιρετικά αποτελεσματική παγκόσμια επιχειρηματική πλατφόρμα.

Υπό την ηγεσία του, η Apple έγινε η πρώτη εισηγμένη που πέρασε διαδοχικά τα ορόσημα του 1 τρισ., των 2 τρισ. και των 3 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση.

Και το iPhone έπαψε σταδιακά να είναι απλώς ένα προϊόν. Έγινε η είσοδος σε ένα οικοσύστημα.

Το δεύτερο μεγάλο επίτευγμα: Η Apple έπαψε να πουλά μόνο συσκευές

Ίσως η σημαντικότερη επιχειρηματική παρακαταθήκη του Κουκ βρίσκεται στα Services.

App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, AppleCare, πληρωμές και συνδρομητικές υπηρεσίες δημιούργησαν έναν δεύτερο ισχυρό πυλώνα εσόδων, με το ετήσιο μέγεθος του συγκεκριμένου business να έχει πλέον ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια.

Η λογική ήταν απλή αλλά εξαιρετικά αποδοτική: όσο αυξάνεται ο αριθμός των συσκευών Apple στον κόσμο, τόσο μεγαλώνει και η δυνατότητα δημιουργίας επαναλαμβανόμενων εσόδων από τους ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν.

Ο Κουκ άφησε επίσης το αποτύπωμά του στην επέκταση της γκάμας. Apple Watch και AirPods εξελίχθηκαν σε μεγάλες εμπορικές κατηγορίες, ενώ η μετάβαση των Mac από τους επεξεργαστές της Intel στα Apple Silicon chips έδωσε στην εταιρεία μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σε hardware και software.

Τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν από περίπου 40% προς το 50%, ενώ η Apple έκλεισε το τελευταίο τρίμηνο της εποχής Κουκ με έσοδα 109,4 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 16%, και μικτό περιθώριο 50,1%.

Αυτό είναι το παράδοξο της διαδοχής: ο Τέρνους δεν αναλαμβάνει μια εταιρεία σε κρίση. Αναλαμβάνει μια εταιρεία που βρίσκεται κοντά στην κορυφή της οικονομικής της ισχύος.

Και αυτό μπορεί να κάνει τη δουλειά του ακόμη δυσκολότερη.

Το κενό που αφήνει ο Κουκ

Υπάρχει μία βασική κριτική που συνοδεύει τον Τιμ Κουκ στην έξοδο: η Apple έγινε πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο κερδοφόρα και πολύ πιο αποτελεσματική, χωρίς όμως να δημιουργήσει επί των ημερών του ένα προϊόν με τη μεταμορφωτική δύναμη του iPhone.

Το Vision Pro δεν εξελίχθηκε στο μαζικό προϊόν που αρκετοί ήλπιζαν. Το πολυετές project για ένα αυτοκίνητο εγκαταλείφθηκε. Και όταν η γενετική τεχνητή νοημοσύνη μετατράπηκε στο μεγαλύτερο τεχνολογικό κύμα μετά το smartphone, η Apple βρέθηκε να κυνηγά τις εξελίξεις αντί να τις καθορίζει.

Εδώ βρίσκεται η πρώτη και μεγαλύτερη δοκιμασία του Τέρνους.

Η AI πρέπει να γίνει «Apple product»

Η Apple έχει επιχειρήσει να καλύψει την απόσταση. Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της Siri παρουσιάστηκε το καλοκαίρι, με περισσότερο conversational χαρακτήρα, δυνατότητα κατανόησης όσων εμφανίζονται στην οθόνη και άντλησης πληροφοριών από το διαδίκτυο.

Όμως η AI δεν είναι απλώς άλλο ένα software feature. Απειλεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν υπολογιστές, smartphones και το διαδίκτυο.

Για χρόνια, η Apple είχε ένα τεράστιο πλεονέκτημα: ήλεγχε ταυτόχρονα το hardware, το λειτουργικό σύστημα και τη σχέση με τον χρήστη. Στην εποχή της AI, υπάρχει ο κίνδυνος η σημαντικότερη «πόρτα» προς τον ψηφιακό κόσμο να γίνει ο AI assistant και όχι το λειτουργικό σύστημα.

Αν συμβεί αυτό, εταιρείες όπως η OpenAI, η Google και η Meta μπορούν να αποκτήσουν ένα μέρος της σχέσης με τον χρήστη που η Apple προστάτευε επί δεκαετίες.

Ο Τέρνους, επομένως, πρέπει να πετύχει κάτι δυσκολότερο από την προσθήκη AI στο iPhone: να κάνει την AI να λειτουργεί ως εγγενές κομμάτι του οικοσυστήματος Apple χωρίς να μετατρέψει την εταιρεία σε απλό hardware distributor ξένων μοντέλων AI.

Γιατί ο Τέρνους είναι διαφορετικό στοίχημα

Η επιλογή του Τέρνους δείχνει ταυτόχρονα πού πιστεύει η Apple ότι βρίσκεται η απάντηση.

Ο νέος CEO βρίσκεται στην εταιρεία από το 2001 και έχει περάσει περίπου τη μισή ζωή του στο Κουπερτίνο. Έχει εργαστεί πάνω σε iPad, AirPods, iPhone και Mac και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση των υπολογιστών της Apple στα δικά της chips.

Είναι μηχανικός προϊόντων. Εκεί όπου ο Τζομπς ήταν ο οραματιστής και ο Κουκ ο μάστερ της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Τέρνους είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει πώς ένα προϊόν περνά από το σχέδιο στη μαζική παραγωγή.

Αυτό μπορεί να είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται η Apple.

Ο Τέρνους έχει ήδη εμπλακεί σε projects που μπορεί να καθορίσουν την επόμενη εποχή: foldable συσκευές, AI-powered οικιακά προϊόντα, wearables και smart glasses, ενώ έχει αναλάβει μεγαλύτερη επιρροή στη σύνδεση hardware και software.

Το στοίχημα είναι εάν ο «μηχανικός» μπορεί να γίνει και ο άνθρωπος που θα αποφασίσει ποιο προϊόν αξίζει να κατασκευαστεί.

Η δεύτερη πρόκληση: Να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα χωρίς να χαλάσει τη μηχανή

Ο Τέρνους κληρονομεί επίσης μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Κουκ, η οποία έχει μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της Apple: την εφοδιαστική αλυσίδα στην Κίνα.

Η βαθιά σύνδεση με το κινεζικό παραγωγικό οικοσύστημα επέτρεψε στην Apple να κατασκευάζει εκατοντάδες εκατομμύρια περίπλοκες συσκευές σε τεράστια κλίμακα, με αυστηρές προδιαγραφές και εντυπωσιακά περιθώρια.

Η ίδια εξάρτηση αποτελεί σήμερα γεωπολιτικό ρίσκο.

Η Apple έχει ήδη ενισχύσει την παραγωγή iPhone στην Ινδία, η οποία προωθεί φορολογικά κίνητρα ώστε να προσελκύσει ακόμη περισσότερη παραγωγή ηλεκτρονικών.

Για τον Τέρνους, η πρόκληση είναι λεπτή: να δημιουργήσει μια Apple λιγότερο εξαρτημένη από την Κίνα, χωρίς να χάσει την ταχύτητα, την ποιότητα και την κερδοφορία που έκανε το μοντέλο Κουκ τόσο επιτυχημένο.

Το τρίτο μέτωπο: Οι ρυθμιστικές αρχές

Υπάρχει και μια άλλη Apple που παραλαμβάνει ο Τέρνους: μια εταιρεία πολύ μεγαλύτερη και συνεπώς πολύ περισσότερο εκτεθειμένη στις ρυθμιστικές αρχές.

Το App Store, οι προμήθειες, οι κανόνες για developers, το iOS, οι πληρωμές και η χρήση προσωπικών δεδομένων βρίσκονται υπό διαρκή έλεγχο.

Τον Ιούλιο, η Apple έχασε δικαστική προσφυγή κατά της υπαγωγής του App Store και του iOS στους κανόνες «gatekeeper» του ευρωπαϊκού Digital Markets Act, ο οποίος προβλέπει για παραβάσεις πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως το 10% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου μιας εταιρείας.

Εδώ ο Τέρνους θα έχει ένα πλεονέκτημα: ο Κουκ παραμένει Executive Chairman και η Apple έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξακολουθήσει να ασχολείται με τις σχέσεις με policymakers σε όλο τον κόσμο.

Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο ενός απότομου κενού στις πολιτικές σχέσεις της εταιρείας, αλλά δημιουργεί και ένα άλλο ερώτημα: πόσο μεγάλη θα είναι η σκιά του Κουκ πάνω από τον νέο CEO;

Η παγίδα της επιτυχίας

Ο Στιβ Τζομπς παρέδωσε στον Κουκ μια Apple που έπρεπε να αποδείξει ότι μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τον ιδρυτή της.

Ο Κουκ παραδίδει στον Τέρνους κάτι εντελώς διαφορετικό: μια εταιρεία αξίας τρισεκατομμυρίων, με δισεκατομμύρια συσκευές στο οικοσύστημά της, τεράστιες ταμειακές ροές και ένα από τα πολυτιμότερα brands του κόσμου.

Ο νέος CEO πρέπει τώρα να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία: Μπορεί η Apple να καλύψει την απόσταση στην AI; Μπορεί το foldable iPhone να ανανεώσει πραγματικά τη σημαντικότερη κατηγορία προϊόντων της; Μπορεί να δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατηγορία hardware; Μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα χωρίς να θυσιάσει περιθώρια κέρδους; Και μπορεί να προστατεύσει τα Services απέναντι στη ρυθμιστική πίεση;

Η 9η Σεπτεμβρίου θα δώσει την πρώτη εικόνα, καθώς θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη παρουσίαση προϊόντων της χρονιάς, εγκαινιάζοντας τη θητεία του Τέρνους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη εκείνης της εβδομάδας στα κεντρικά γραφεία της Apple στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εστάλησαν στα μέσα ενημέρωσης, το σύνθημα της εκδήλωσης είναι «Surprise and shine».

Η Apple ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέες εκδόσεις των προϊόντων που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της. Η φετινή εκδήλωση του Σεπτεμβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία θα τη χρησιμοποιήσει για να παρουσιάσει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, εισερχόμενη σε μια αγορά στην οποία κυριαρχεί η Samsung Electronics Co.

Καθώς το εμβληματικό iPhone πλησιάζει την 20ή επέτειο από την παρουσίασή του, η νέα αναδιπλούμενη σχεδίαση αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αλλαγή στην εμφάνιση της συσκευής. Το νέο μοντέλο θα έχει περίπου το μέγεθος ενός τυπικού διαβατηρίου και, όταν ανοίγει, θα αποκαλύπτει μια οθόνη περίπου στο μέγεθος ενός μικρού iPad.

Apple Watch και νέα προϊόντα για το έξυπνο σπίτι

Η Apple έχει ακόμη αρκετά προϊόντα στα σκαριά για τη φετινή χρονιά. Νέα Apple Watches ενδέχεται να παρουσιαστούν ταυτόχρονα με τα νέα iPhones.

Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζει μια σειρά συσκευών για το σπίτι, μεταξύ των οποίων το πρώτο smart home hub της με οθόνη, ένα νέο HomePod mini και μια αναβαθμισμένη έκδοση του Apple TV set-top box, καθώς και ένα βελτιωμένο iPad mini.

Παραδοσιακά, η Apple μοιράζει τις παρουσιάσεις των νέων προϊόντων του φθινοπώρου μεταξύ εκδηλώσεων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η πρώτη μεγάλη παρουσίαση της εποχής Τέρνους

Η εκδήλωση της 9ης Σεπτεμβρίου θα έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που ο Τζον Τέρνους θα ηγηθεί μιας μεγάλης παρουσίασης προϊόντων ως CEO.

Ο Τέρνους έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του αναδιπλούμενου iPhone και ο χρόνος της μετάβασής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συμπέσει με την παρουσίαση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Ο Τιμ Κουκ απέδειξε ότι μπορούσε να πάρει την επανάσταση του Στιβ Τζομπς και να τη μετατρέψει σε μια τεράστια, παγκόσμια μηχανή κερδοφορίας.

Ο Τζον Τέρνους έχει πλέον το αντίστροφο πρόβλημα: παραλαμβάνει μια σχεδόν τέλεια επιχειρηματική μηχανή και πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να την κάνει ξανά επαναστατική.

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