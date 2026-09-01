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Η Motor Oil προχώρησε σε στρατηγική επένδυση στη Satori Analytics Α.Ε., αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για την προώθηση της καινοτομίας και την αξιοποίηση τεχνολογιών που διαμορφώνουν το μέλλον της οικονομίας και της ενέργειας.

Η Satori Analytics, η οποία ιδρύθηκε το 2014, συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των πλέον εξειδικευμένων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης και αξιοποίησης δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διαθέτει ισχυρή παρουσία σε κλάδους όπως η Ενέργεια, οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, το Λιανεμπόριο, η Υγεία, η Βαριά Βιομηχανία και οι Κατασκευές, παρέχοντας προηγμένες λύσεις σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με ομάδα περίπου 125 εξειδικευμένων μηχανικών Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων, η Satori έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων έργων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στη δημιουργία προηγμένων λύσεων που επιτρέπουν στους οργανισμούς να αξιοποιούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των δεδομένων, των υποδομών και της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.

Κατά την περίοδο 2023-2025 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 82%, ενώ για το 2026 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας με αύξηση των εσόδων άνω του 50%.

Ο Νίκος Γιαννακάκης, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής του Ομίλου Motor Oil, δήλωσε: «Η Motor Oil επενδύει διαχρονικά σε καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Η συμμετοχή μας στη Satori Analytics αποτελεί μια επένδυση σε έναν οργανισμό με υψηλή τεχνογνωσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίηση δεδομένων, τομείς που αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας τα επόμενα χρόνια».

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Satori Analytics, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, δήλωσε: «Ζούμε σε μια εποχή τεράστιων και συνεχών αλλαγών και, στη Satori, ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες μας. Για να το καταφέρουμε αυτό, δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι· χρειάζεται εξειδίκευση, εμπειρία, κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη, και επένδυση σε κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό. Η επένδυση του Ομίλου Motor Oil έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσει την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα μία από τις κορυφαίες εταιρείες ΤΝ στην Ευρώπη».

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