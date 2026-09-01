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Οι «Magnificent Seven» μπορεί να μην αποτελούν πλέον τον κυρίαρχο μοχλό ανόδου των μετοχών όπως παλαιότερα, αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο απότομα έχουν αποκλίνει οι τύχες ορισμένων από αυτές φέτος.

Η Nvidia απέδειξε ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης AI είναι ζωντανός και ακμάζων, και η μετοχή της ανταμείφθηκε. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν την αισιόδοξη έκθεση που ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 23% το 2026.

Ο κολοσσός των μικροεπεξεργαστών εντυπωσίασε την αγορά με ένα ακόμη τρίμηνο τεράστιων εσόδων και προβλέψεις για ακόμη μεγαλύτερη μελλοντική ανάπτυξη, κάτι που δεν είναι καθόλου μικρό κατόρθωμα για τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, η αξία της οποίας ανέρχεται ήδη στα 5,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν η Alphabet και η Meta, που προηγουμένως ήταν δύο από τις πιο ενισχυμένες μετοχές των «Magnificent Seven». Οι εταιρείες δυσκολεύονται πλέον να βρουν πάτημα, καθώς οι επενδυτές τιμωρούν τις μετοχές τους λόγω ποικίλων ανησυχιών, μεταξύ των οποίων η μείωση των ελεύθερων ταμειακών ροών και οι φόβοι ότι και οι δύο εταιρείες τεχνολογίας δαπανούν υπερβολικά για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Alphabet — η οποία φαινόταν να αποτελεί την εξαίρεση της ομάδας των «Magnificent Seven» νωρίτερα φέτος, σημειώνοντας άνοδο ακόμη και όταν οι άλλες «hyperscalers» υπέστησαν πτώση — έχει δει τη μετοχή της να καταρρέει.

Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google έχουν πέσει κατά 15% από το υψηλό τους τον Μάιο, διαπραγματευόμενες γύρω στα 336 δολάρια ανά μετοχή. Η πτώση αυτή σηματοδοτεί απώλεια κεφαλαιοποίησης 692 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους τρεις μήνες, αν και η μετοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει άνοδο 7% φέτος.

Η αρνητική πορεία της Meta είναι μακρύτερη και πιο έντονη, τόσο από την αρχή του έτους όσο και σε βάση 12 μηνών. Οι μετοχές του κολοσσού των κοινωνικών δικτύων έχουν υποχωρήσει κατά 27% από το υψηλό τους τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ενώ πρόσφατα διαπραγματεύονταν γύρω στα 571 δολάρια. Η μετοχή έχει χάσει πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση από το υψηλό της τον Αύγουστο του 2025.

«Υπάρχει πάντα εναλλαγή μεταξύ των Mag Seven», δήλωσε ο Μπρετ Κένγουελ, αναλυτής επενδύσεων και δικαιωμάτων προαίρεσης της eToro, στο Business Insider, επισημαίνοντας ότι η Alphabet αποτελούσε παλαιότερα το «αστέρι» μέσα στην ομάδα των τεχνολογικών κολοσσών.

Αυτά είναι τα αίτια των πρόσφατων πτώσεων για την Alphabet και τη Meta:

Alphabet

Οι ανησυχίες σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελούν βασικό ζήτημα που επιβαρύνει τη μετοχή της Alphabet τον τελευταίο καιρό, ανέφερε ο Κένγουελ. Η εταιρεία αναμένεται να δαπανήσει έως και 205 δισεκατομμύρια δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη φέτος, ποσό αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη που κυμαινόταν από 180 έως 190 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Οι ραγδαία αυξανόμενες δαπάνες της Alphabet για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχουν καταστεί το κεντρικό ζήτημα. Η ανάπτυξη του cloud παραμένει εντυπωσιακή, αλλά η διοίκηση πρέπει να αποδείξει ότι οι αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες θα μεταφραστούν τελικά σε κερδοφόρα ανάπτυξη», έγραψε τον περασμένο μήνα ο Μαρκ Μάλεκ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Siebert Financial.

«Τελικά, οι επενδυτές θέλουν να δουν αυτές τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να αποφέρουν κάποιο είδος απτής απόδοσης», δήλωσε ο Κένγουελ.

Η Alphabet έχει επίσης αντιμετωπίσει πρόσφατα μια σειρά αποχωρήσεων υψηλού προφίλ. Τον Αύγουστο, ο Τζεφ Ντιν, πρώην επικεφαλής επιστήμονας της Google, αποχώρησε από την εταιρεία για να ιδρύσει τη δική του νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο Ντέμης Χασάμπης, πρώην διευθύνων σύμβουλος του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης DeepMind της Google, παραιτήθηκε από τη θέση του για να αναλάβει ευρύτερο ρόλο στην εταιρεία. Οι μετοχές έπεσαν κατακόρυφα την ημέρα που ανακοινώθηκε η ανασχηματισμός.

Οι επενδυτές ενδέχεται επίσης να είναι απογοητευμένοι από την καθυστέρηση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, του Gemini 3.5 Pro, προσέθεσε ο Κένγουελ.

Το μοντέλο αναμένεται να προσφέρει βελτιώσεις στα εργαλεία προγραμματισμού της, έναν τομέα στον οποίο η Alphabet θεωρείται ότι υστερεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Meta

Η ιστορία της Meta αφορά κυρίως τις τεράστιες δαπάνες της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία αναμένει να δαπανήσει έως και 145 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη που κυμαινόταν από 115 έως 135 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram βρίσκεται επίσης στα αρχικά στάδια των σχεδίων της για τη δημιουργία εσόδων, έχοντας ανακοινώσει πρόσφατα επίπεδα συνδρομών για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της και τις βασικές υπηρεσίες κοινωνικών μέσων.

Η Alphabet, η Microsoft και η Amazon φαίνεται να διαθέτουν πιο σαφή μοντέλα δημιουργίας εσόδων σε σύγκριση με τη Meta, προσέθεσε ο Κένγουελ.

«Πιστεύω ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα κάποια ερωτηματικά γύρω από τη Meta», ανέφερε. «Υπάρχουν απλώς ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τις δαπάνες και πιθανώς δεν βοήθησε το γεγονός ότι προχώρησαν σε εκείνη την τεράστια απομείωση αξίας του metaverse», τόνισε ο Κένγουελ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Meta κατέγραψε ζημίες άνω των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα πρότζεκτ της για το metaverse.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν επίσης ορισμένες οικονομικές ανησυχίες. Από τη μία πλευρά, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας μειώνονται, έχοντας καταρρεύσει κατά 91% το β’ τρίμηνο στα 784 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Αυτό που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την εικόνα είναι η αγωγή εναντίον της Meta για εθισμό των εφήβων, την οποία η εταιρεία συμφώνησε να διευθετήσει αυτή την εβδομάδα έναντι 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η χρηματική επιβάρυνση έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία χρειάζεται αυτά τα χρήματα, ανέφεραν οι αναλυτές της Needham.

«Η χρονική στιγμή των πληρωμών δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη», ανέφερε η εταιρεία. «Αυτή η διευθέτηση προσθέτει μια ακόμη χρηματοδοτική ανάγκη, καθώς η Meta αγωνίζεται να συμβαδίσει με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης».

Η εταιρεία διακινδυνεύει επίσης να χάσει χρήστες, προσέθεσαν οι αναλυτές, επισημαίνοντας ότι η Meta υποχρεούται να εφαρμόσει λειτουργίες όπως ημερήσια όρια δύο ωρών για τους εφήβους, στο πλαίσιο του διακανονισμού.

Οι επενδυτές θα είναι πιο πρόθυμοι να επενδύσουν εκ νέου στη Meta και την Alphabet μόλις και οι δύο εταιρείες παρουσιάσουν μεγαλύτερη δυναμική στις δραστηριότητές τους, ανέφερε ο Κένγουελ, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο άλλες μετοχές των «Magnificent Seven» ανέκαμψαν από τις πρόσφατες πτώσεις τους αυτό το καλοκαίρι, αφού παρουσίασαν «αισθητή επιτάχυνση».

«Δεν χρειάζονται την πλήρη απόδοση. Δεν χρειάζεται να καταγράψουν αυτή την άμεση, τεράστια επιτάχυνση. Απλώς πρέπει να διαπιστώσουν ότι υπάρχει μια προοπτική ανάπτυξης από αυτή τη μεγάλη επένδυση», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

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