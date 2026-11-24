Οι κληρονόμοι της περιουσίας του γαλλικού ομίλου προϊόντων περιποίησης δέρματος Clarins αποκτούν τον πλήρη έλεγχο της Evok, του ομίλου πολυτελών ξενοδοχείων με εγκαταστάσεις σπα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της γαλλικής εταιρείας. Στόχος τους είναι η Evok να φτάσει σε αποτίμηση 1 δισ. ευρώ (1,1 δισ. δολάρια) στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Η Famille C Participations, το οικογενειακό επενδυτικό γραφείο (family office) που δημιούργησε η οικογένεια Κουρτέν για να επενδύει τα μερίσματα της μη εισηγμένης Clarins, εξαγοράζει το υπόλοιπο ποσοστό της Evok που δεν κατέχει ήδη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη.

Η Famille C είχε αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στην Evok πριν από δύο χρόνια, έναντι 130 εκατ. ευρώ.

«Τα ξενοδοχεία θα αποτελέσουν έναν διαχρονικό πυλώνα του ομίλου μας», δήλωσε η Πρίσκα Κουρτέν, εγγονή του ιδρυτή της Clarins και πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της εταιρείας, αναφερόμενη στο οικογενειακό επενδυτικό γραφείο.

Όπως πρόσθεσε, στόχος της Famille C είναι να αναδείξει την Evok σε έναν από τους πλέον περιζήτητους ομίλους πολυτελούς φιλοξενίας στην Ευρώπη.

Τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα σχέδια επέκτασης

Η Evok διαθέτει σήμερα πέντε ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων μονάδες που λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα Nolinski, σε προορισμούς όπως το Παρίσι, η Μαδρίτη και η Βενετία.

Κάθε ξενοδοχείο διαθέτει από 45 έως 60 δωμάτια, καθώς και εγκαταστάσεις σπα που χρησιμοποιούν προϊόντα Clarins.

Ο όμιλος σχεδιάζει να ανοίξει νέες μονάδες το 2027 στη Ρώμη και κοντά στο Σεν Τροπέ, ενώ για το 2030 προβλέπεται η λειτουργία ξενοδοχείου στο Βαλ ντ’ Ιζέρ, στις γαλλικές Άλπεις.

Η Famille C δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της τελευταίας συμφωνίας, περιοριζόμενη στην ανακοίνωση του στόχου για αποτίμηση της Evok στο 1 δισ. ευρώ έως το 2032.

Από ένα ινστιτούτο ομορφιάς στο Παρίσι σε έναν διεθνή όμιλο

Η ιστορία της Clarins ξεκινά το 1954, όταν ο Ζακ Κουρτέν, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει, ίδρυσε ένα ινστιτούτο ομορφιάς στο κέντρο του Παρισιού.

Στη συνέχεια ανέπτυξε έλαια και λοσιόν με βάση φυτά και βότανα, προϊόντα που αποτέλεσαν τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Σήμερα, η Clarins βρίσκεται υπό τη διοίκηση της δεύτερης και της τρίτης γενιάς της οικογένειας.

Η Πρίσκα Κουρτέν, ηλικίας 40 ετών, ίδρυσε τη Famille C το 2018, μία δεκαετία αφότου η οικογένειά της απέσυρε την Clarins από το χρηματιστήριο, έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην αγορά του Παρισιού.

Οι πωλήσεις της εταιρείας καλλυντικών υποχώρησαν κατά 3,4% πέρυσι, στα 1,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έκθεση πιστοληπτικής αξιολόγησης της EthiFinance.

Η μείωση αποδίδεται στις συναλλαγματικές επιδράσεις και στην υποχώρηση των πωλήσεων στο κανάλι ταξιδιωτικού λιανεμπορίου (travel retail).

Η Clarins δεν δημοσιεύει οικονομικά αποτελέσματα.

Η Famille C έχει επίσης επενδύσει σε εταιρείες καλλυντικών, μεταξύ των οποίων η ILIA, με τον συγκεκριμένο κλάδο να εξακολουθεί να κατέχει την κυρίαρχη θέση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό της.