Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ρωσία παρατείνει κατά τέσσερις μήνες, έως τα τέλη Μαρτίου, την απαγόρευση στο μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αεροπορικών καυσίμων, προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια της εγχώριας αγοράς, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.

Οι περιορισμοί, που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο και επρόκειτο να εκπνεύσουν στα τέλη Νοεμβρίου, παρατείνονται έως τις 31 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης στο Telegram. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι εξαγωγές καυσίμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η απόφαση καταδεικνύει τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η ρωσική βιομηχανία παραγωγής καυσίμων, μετά την έναρξη νέου κύματος ουκρανικών επιθέσεων κατά διυλιστηρίων στα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών εσόδων της Μόσχας και την αύξηση του κόστους του πολέμου για τους Ρώσους πολίτες.

Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις έχουν οδηγήσει τους ρυθμούς επεξεργασίας αργού πετρελαίου στη Ρωσία στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, σύμφωνα με τη Rystad Energy.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση του αξιόπιστου και αδιάλειπτου εφοδιασμού της εγχώριας αγοράς με καύσιμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ρωσία δεν συγκαταλέγεται στους μεγάλους προμηθευτές αεροπορικών καυσίμων στις διεθνείς αγορές. Το 2025 εξήγαγε κατά μέσο όρο 30.000 βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που συγκέντρωσε το Bloomberg.