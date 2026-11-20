Η Apple αναπτύσσει τον δικό της αυτόνομο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης (AI agent), ο οποίος θα μπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό των χρηστών, επιδιώκοντας να εισέλθει σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά την οποία διεκδικούν ήδη η OpenAI, η Anthropic, η Meta και άλλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η εταιρεία περιέγραψε τα σχέδιά της σε αγγελίες εργασίας που προστέθηκαν αυτή την εβδομάδα στον ιστότοπό της. Σε μία από αυτές, η Apple αναζητεί ανώτερο διευθυντικό στέλεχος μηχανικής για την ανάπτυξη ενός προνοητικού, αυτόνομου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την αγγελία, το σύστημα θα μπορεί να γράφει κώδικα, να περιηγείται στο διαδίκτυο, να ελέγχει εφαρμογές και να χειρίζεται συσκευές για λογαριασμό του χρήστη.

Η κίνηση ακολουθεί τη μεγάλη επιτυχία του Muse της Meta, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών τους τελευταίους μήνες χάρη στη δυνατότητά του να πραγματοποιεί κρατήσεις σε εστιατόρια, να οργανώνει ταξίδια και να ετοιμάζει ενημερωτικά δελτία ειδήσεων.

Παράλληλα, αυξάνονται συνεχώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να ελέγχουν υπολογιστές Mac και να αναπτύσσουν λογισμικό, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι μετοχές της Meta και της Anthropic υποχώρησαν στις μεταγενέστερες συναλλαγές, μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τα σχέδια της Apple. Η Meta σημείωσε πτώση σχεδόν 2%, ενώ η Anthropic έχασε περισσότερο από 3%.

Ο ανταγωνισμός των AI agents και η νέα στρατηγική της Apple

Η Anthropic διεύρυνε πρόσφατα τις δοκιμές του δικού της πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, με την ονομασία Duet, ενώ η OpenAI έχει επεκτείνει τις δυνατότητες του Dots.

Από την πλευρά της, η Google, θυγατρική της Alphabet, αναμόρφωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τον δικό της πράκτορα, ο οποίος ονομάζεται πλέον Tasks.

Όπως και το Grok Bot του Έλον Μασκ, το Tasks επιτρέπει στο σύστημα να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις για λογαριασμό του χρήστη, πέρα από τις συνηθισμένες λειτουργίες ενός AI agent.

Το App Store της Apple έχει κατακλυστεί από εφαρμογές αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης.

Την Πέμπτη, το Muse διατηρούσε εδώ και καιρό τη δεύτερη θέση μεταξύ των δωρεάν εφαρμογών, ακριβώς πίσω από το TikTok. Το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic βρίσκονταν επίσης στην πρώτη πεντάδα.

Παράλληλα, η OpenAI, η Anthropic και η SpaceXSI του Μασκ βρίσκονται πίσω από δημοφιλή εργαλεία προγραμματισμού, όπως τα Codex, Claude Code και Cursor, αντίστοιχα.

Οι πρώτες πληροφορίες για την ανάπτυξη αντίστοιχης υπηρεσίας από την Apple είχαν γίνει γνωστές νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι νέες αγγελίες εργασίας αποτελούν πρόσθετη ένδειξη για τις προθέσεις της εταιρείας.

Η Apple έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει την υπηρεσία ακόμη και στα τέλη του 2027, αν και η ανάπτυξή της βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένας ψηφιακός βοηθός που θα χειρίζεται τον υπολογιστή όπως ο άνθρωπος

Η περιγραφή της θέσης εργασίας αποτυπώνει το εύρος των δυνατοτήτων που επιδιώκει να ενσωματώσει η Apple στο νέο σύστημα.

«Φανταστείτε έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή όπως ένας ικανός άνθρωπος», αναφέρεται στην αγγελία.

«Περιηγείται στο διαδίκτυο, εργάζεται σε διαφορετικές εφαρμογές, εκτελεί εντολές, γράφει κώδικα, καλεί υπηρεσίες και επιλέγει το κατάλληλο εργαλείο για κάθε βήμα. Τα κάνει όλα αυτά με ιδιωτικότητα και με το επίπεδο ποιότητας που περιμένουν οι άνθρωποι από την Apple».

Σύμφωνα με την αγγελία, η εταιρεία διαθέτει ήδη ομάδα που δημιουργεί «τα θεμέλια για αυτό το μέλλον» και αναζητεί το κατάλληλο διευθυντικό στέλεχος για να μετατρέψει το σχέδιο σε πραγματικότητα.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, πιέζει τον επικεφαλής μηχανικής λογισμικού, Κρεγκ Φεντερίγκι, να κινηθεί ταχύτερα και να υιοθετήσει πιο φιλόδοξη στρατηγική στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανάπτυξη ενός αυτόνομου AI agent αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας.

«Οι άνθρωποι πραγματοποιούν ήδη την πιο πολύτιμη εργασία τους μετακινούμενοι με ευκολία μεταξύ εργαλείων: ενός προγράμματος περιήγησης, ενός εγγράφου, ενός τερματικού, ενός επεξεργαστή και μιας υπηρεσίας. Δημιουργούμε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να κάνουν το ίδιο», αναφέρει η αγγελία.

Η Apple εξηγεί ότι αναπτύσσει συστήματα ικανά να σχεδιάζουν και να εκτελούν σύνθετες εργασίες πολλών σταδίων, χρησιμοποιώντας εφαρμογές, προγράμματα περιήγησης, γραμμές εντολών, κώδικα και διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API).

Οι πράκτορες θα μπορούν επίσης να συντονίζουν εξειδικευμένους υποπράκτορες (subagents) κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Αυτόνομος έλεγχος των Mac και έμφαση στην ασφάλεια

Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας υποδηλώνουν έντονα ότι η μελλοντική πλατφόρμα της Apple θα μπορεί να πλοηγείται αυτόνομα στις διεπαφές των λειτουργικών της συστημάτων.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη «πρακτόρων γενικής χρήσης για τον χειρισμό υπολογιστών», δηλαδή της τεχνολογίας που επιτρέπει ήδη στο ChatGPT και στο Muse να ελέγχουν έναν Mac.

Η Google Gemini πρόσθεσε αντίστοιχη δυνατότητα νωρίτερα την Πέμπτη.

Ένας ακόμη κεντρικός πυλώνας της νέας στρατηγικής είναι η προστασία της ιδιωτικότητας, με την Apple να υποστηρίζει ότι οι δικλίδες ασφαλείας πρέπει να ενσωματώνονται εξαρχής στον σχεδιασμό του συστήματος.

«Οι πράκτορες που μπορούν να εκτελούν κώδικα, να χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια πρόσβασης και να ενεργούν για λογαριασμό ενός χρήστη χρειάζονται ισχυρά μοντέλα αδειοδότησης, απομόνωση εκτέλεσης και διαφάνεια», αναφέρει η εταιρεία.

Η απομόνωση εκτέλεσης, γνωστή ως sandboxing, επιτρέπει στους μηχανικούς να δοκιμάζουν λογισμικό σε προστατευμένο περιβάλλον, περιορίζοντας τον κίνδυνο να επηρεαστούν εξωτερικά δίκτυα, το υπόλοιπο λειτουργικό σύστημα ή το ευρύτερο διαδίκτυο.

macOS 27.3: Περισσότερα εμπόδια στους ανταγωνιστικούς AI agents

Την ώρα που αναπτύσσει τον δικό της πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, η Apple καθιστά δυσκολότερο για τα ανταγωνιστικά συστήματα να αποκτούν ευρύ έλεγχο των υπολογιστών της.

Στη δοκιμαστική έκδοση του επερχόμενου macOS 27.3, η εταιρεία έχει προσθέσει νέες προειδοποιητικές οθόνες, οι οποίες καλούν τους χρήστες να επανεξετάσουν την απόφασή τους προτού επιτρέψουν σε AI agents τρίτων εταιρειών να ελέγχουν τους Mac τους.

Με τις αλλαγές στην έκδοση 27.3, οι χρήστες του ChatGPT χρειάζεται πλέον να ολοκληρώσουν 14 διαφορετικά βήματα για να ενεργοποιήσουν εργαλεία τρίτων που χειρίζονται τον υπολογιστή, έναντι μόλις τεσσάρων προηγουμένως.

Η Apple παρουσιάζει την αλλαγή ως μέτρο προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και χρήστες θεωρούν ότι πρόκειται για προσπάθεια περιορισμού του ανταγωνισμού.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει ήδη αγωγή από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων για πρακτικές που αφορούν στον αποκλεισμό τρίτων εταιρειών από την πρόσβαση σε λειτουργίες και εξαρτήματα των συσκευών της.

Η αναβάθμιση της Siri και οι δυνατότητες του iOS 27.3

Παρότι η Apple απέχει ακόμη από την παρουσίαση ενός πλήρως ανεπτυγμένου αυτόνομου πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, έχει ήδη αρχίσει να προχωρά σε βαθύτερη ενσωμάτωση της ψηφιακής βοηθού Siri σε εφαρμογές τρίτων εταιρειών.

Η επερχόμενη έκδοση iOS 27.3 δημιουργεί τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία της Siri AI με εξωτερικές εφαρμογές.

Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επιτρέπει στη Siri να κλείνει ένα αυτοκίνητο ή να πραγματοποιεί κράτηση σε εστιατόριο για λογαριασμό του χρήστη.

Ωστόσο, η αναβαθμισμένη αυτή λειτουργία δεν διαθέτει ακόμη τις δυνατότητες ενός ολοκληρωμένου AI agent.

Ένας πλήρως αυτόνομος πράκτορας μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες σε πολλαπλές εφαρμογές και υπηρεσίες, στο παρασκήνιο και με ελάχιστες πρόσθετες οδηγίες από τον χρήστη.