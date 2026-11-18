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Όταν διαφωνείτε με έναν συνάδελφο, η πρώτη σας αντίδραση μπορεί να είναι να τον αποφύγετε. Ωστόσο, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, έχει μια διαφορετική πρόταση: Κάντε μια συζήτηση μαζί του.

Σε συνέντευξή του στο GQ το 2023, ο Κουκ περιέγραψε τη φιλοσοφία του χρησιμοποιώντας τη λέξη «engagement», δηλαδή την ενεργή επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

Όπως εξήγησε, είναι ακόμη πιο σημαντικό να μιλάμε με ανθρώπους όταν διαφωνούμε μαζί τους.

Γιατί λειτουργεί αυτή η προσέγγιση

Παρότι ο Κουκ δεν ήταν γνωστός για την εμπλοκή του σε πολιτικές αντιπαραθέσεις ή δημόσιες διαμάχες, είχε αποδείξει στην πράξη ότι προτιμούσε να επιλύει τις διαφωνίες μέσα από τον διάλογο.

Και αυτή η τακτική απέδωσε σε αρκετές περιπτώσεις.

Για παράδειγμα, το 2019, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Κουκ ήταν ο μοναδικός επικεφαλής τεχνολογικής εταιρείας που επικοινωνούσε προσωπικά μαζί του, αντί να αναθέτει αυτή την αποστολή σε κάποιον τρίτο, σύμφωνα με το Business Insider.

Η προσέγγιση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην Apple. Οι συζητήσεις του Κουκ με τον Τραμπ συνέβαλαν στην εξαίρεση ορισμένων προϊόντων της εταιρείας από διάφορους δασμούς.

Ο πρώην επικεφαλής της Apple κατάφερε επίσης να μετατρέψει μια δημόσια αντιπαράθεση με τον Έλον Μασκ σε προσωπική συνάντηση.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ο Μασκ πέρασε από την άσκηση κριτικής στην Apple μέσω της πλατφόρμας X σε μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Δοκιμάστε το σήμερα

Αντί να αφήνετε την ένταση να συσσωρεύεται με έναν συνάδελφο με τον οποίο διαφωνείτε, ζητήστε του να συζητήσετε.

Μπείτε στη συζήτηση με έναν συγκεκριμένο στόχο: να κατανοήσετε πρώτα τη δική του οπτική, πριν επιχειρήσετε να του αλλάξετε γνώμη.

Το βασικό συμπέρασμα

Δεν μπορείτε να λύσετε προβλήματα για τα οποία δεν είστε διατεθειμένοι να μιλήσετε.

Ακούγοντας την οπτική του άλλου, μπορεί να κατανοήσετε καλύτερα τη θέση του και να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Επιπλέον, μια ουσιαστική συζήτηση δημιουργεί την ευκαιρία να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, αντί να το αναβάλλετε ή να προσποιείστε ότι δεν υπάρχει.