Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε η Apple στη διαμάχη της με τη βρετανική κυβέρνηση για την πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα δεδομένα των χρηστών της, καθώς δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψε την προσπάθεια των αρχών να κρατήσουν μυστική την εντολή που είχαν αποστείλει στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό.

Με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (19/11), ειδικό βρετανικό δικαστήριο, αρμόδιο για τον έλεγχο απόρρητων δραστηριοτήτων παρακολούθησης, έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν απέδειξε πως η αποκάλυψη της ύπαρξης της συγκεκριμένης εντολής θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Η απόφαση του Investigatory Powers Tribunal ανοίγει τον δρόμο ώστε μέρος των επόμενων δικαστικών διαδικασιών να διεξαχθεί δημόσια, περιορίζοντας τη δυνατότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την υπόθεση μακριά από τη δημοσιότητα.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στη δικαστική αντιπαράθεση για την προστασία της ιδιωτικότητας, η οποία ξεκίνησε το 2025, όταν οι βρετανικές αρχές ζήτησαν από την Apple να δημιουργήσει έναν μηχανισμό που θα λειτουργούσε ουσιαστικά ως «ψηφιακή κερκόπορτα» (backdoor), επιτρέποντας στην κυβέρνηση να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών παγκοσμίως, τα οποία αποθηκεύονται σε υπηρεσίες cloud.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών υποστήριξε ότι η δικαστική απόφαση αφορά αποκλειστικά διαδικαστικά ζητήματα και δεν μεταβάλλει την ουσία της υπόθεσης.

«Οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών πρέπει να λαμβάνονται από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και ανεξάρτητους δικαστές και όχι στις αίθουσες συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων των τεχνολογικών εταιρειών», ανέφερε σε δήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Apple δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η αντιπαράθεση για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η Apple έχει προσφύγει κατά της κυβερνητικής εντολής, ενώ το Λονδίνο επιχείρησε να διατηρήσει μυστική τη δικαστική διαδικασία, αρνούμενο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ακόμη και την ύπαρξη της λεγόμενης «ειδοποίησης τεχνικών δυνατοτήτων» (technical capability notice) που φέρεται να είχε αποστείλει στην εταιρεία.

Πρόκειται για νομικό εργαλείο μέσω του οποίου οι βρετανικές αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τεχνολογικές εταιρείες την άρση της κρυπτογράφησης στις υπηρεσίες τους.

Οι οργανώσεις υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων Privacy International και Liberty έχουν επίσης προσφύγει κατά των κυβερνητικών απαιτήσεων για μυστικότητα.

Η νομική διευθύντρια της Privacy International, Κάρολαϊν Γουίλσον Πάλοου, χαρακτήρισε την απόφαση «μεγάλη νίκη» για τη διαφάνεια.

Όπως δήλωσε, το δικαστήριο ορθώς απέρριψε την προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης να εμποδίσει τον δημόσιο έλεγχο ενός ζητήματος εξαιρετικά μεγάλου ενδιαφέροντος: κατά πόσον η Apple έχει διαταχθεί να υπονομεύσει την ασφάλεια των συσκευών των χρηστών της, με επίκληση ενός κινδύνου για την εθνική ασφάλεια που, σύμφωνα με την ίδια, δεν τεκμηριώθηκε.

Στο επίκεντρο η προηγμένη προστασία δεδομένων του iCloud

Η διαμάχη μεταξύ της Apple και της βρετανικής κυβέρνησης επικεντρώνεται στη λειτουργία Advanced Data Protection του iCloud, μια προαιρετική δυνατότητα που παρέχει προηγμένη κρυπτογράφηση για τα περισσότερα δεδομένα που αποθηκεύονται στον λογαριασμό iCloud ενός χρήστη.

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται τα μηνύματα κειμένου και τα αντίγραφα ασφαλείας των συσκευών.

Ως απάντηση στη νομική απαίτηση των βρετανικών αρχών, η Apple απέσυρε τον Φεβρουάριο του 2025 τη συγκεκριμένη δυνατότητα για τους πελάτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή ερευνών που αφορούν στην εθνική ασφάλεια και στην αντιμετώπιση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Η Apple, ωστόσο, υπερασπίζεται σταθερά τη χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της, θεωρώντας την βασικό εργαλείο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ήδη από το 2023, σε τοποθέτησή της προς το βρετανικό Κοινοβούλιο, η εταιρεία είχε τονίσει ότι η κρυπτογράφηση είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πολιτών από παράνομες παρακολουθήσεις, κλοπή ταυτότητας, απάτες και παραβιάσεις δεδομένων.

Είχε επισημάνει, επίσης, ότι αποτελεί ιδιαίτερα πολύτιμο μέσο προστασίας για δημοσιογράφους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διπλωμάτες, οι οποίοι ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο κακόβουλων ενεργειών.