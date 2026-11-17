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Απροσδόκητη υποχώρηση της μισθωτής απασχόλησης κατέγραψε η Βρετανία τον Οκτώβριο, καθώς οι επιχειρήσεις περιόρισαν τις προσλήψεις ενόψει της ανακοίνωσης του κυβερνητικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας παραμένει αρκετά ανθεκτική ώστε να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τον Δεκέμβριο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η βρετανική στατιστική υπηρεσία ONS, ο αριθμός των μισθωτών εργαζομένων μειώθηκε κατά 34.000 τον Οκτώβριο, έναντι των εκτιμήσεων των οικονομολόγων για αύξηση κατά 10.000.

Η εξέλιξη ακολούθησε την αναθεωρημένη προς τα πάνω αύξηση κατά 20.000 θέσεις που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο, υποδηλώνοντας ότι οι εργοδότες υιοθέτησαν πιο επιφυλακτική στάση όσο πλησίαζε η ανακοίνωση των δημοσιονομικών μέτρων.

Παρά τις απώλειες θέσεων εργασίας, όμως, τα υπόλοιπα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε γενικευμένη αποδυνάμωση της αγοράς. Αντίθετα, η ανεργία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025, ενώ οι αυξήσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα διατηρήθηκαν σταθερές.

Μείωση των μισθωτών κατά 34.000 – Στο 4,6% η ανεργία

Τα στοιχεία της ONS αποτυπώνουν δύο διαφορετικές τάσεις στην αγορά εργασίας.

Από τη μία πλευρά, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ολοένα πιο διστακτικές να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και αβεβαιότητα για την οικονομική πολιτική.

Από την άλλη, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,6% κατά το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου 18 μηνών.

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των τακτικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μπόνους, διατηρήθηκε στο 3,1%.

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς αποτελεί βασικό μέτρο των μισθολογικών πιέσεων που μπορούν να συντηρήσουν τον πληθωρισμό.

Η ανθεκτικότητα των αποδοχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας απειλούν να προκαλέσουν νέο κύμα ανατιμήσεων.

«Με τον πληθωρισμό να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες, η πρόσφατη ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας καθιστά δυσκολότερο να αγνοηθεί ο κίνδυνος δευτερογενών επιπτώσεων», επισημαίνει ο Ντέιβιντ Ρις, επικεφαλής οικονομολόγος της Schroders.

Όπως εξηγεί, η διατήρηση της απασχόλησης και των μισθολογικών πιέσεων ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ μιας ακόμη αύξησης των επιτοκίων.

«Η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου είναι πλέον πραγματικά ανοιχτή για αύξηση επιτοκίων», τονίζει, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος το κόστος δανεισμού να ξεπεράσει ακόμη και το 4,5%, το οποίο η Schroders προβλέπει ως ανώτατο επίπεδο του τρέχοντος κύκλου σύσφιγξης.

Στο 85% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν πολύ πιθανή μια νέα παρέμβαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) στην τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του έτους.

Οι αγορές χρήματος αποτιμούν σε περίπου 85% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης των προσλήψεων.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής προχώρησε ήδη νωρίτερα τον Νοέμβριο στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 4%.

Μάλιστα, τόσο ο επικεφαλής οικονομολόγος της BoE, Χιου Πιλ, όσο και το μέλος της επιτροπής, Μέγκαν Γκριν, έχουν αφήσει να εννοηθεί τις τελευταίες ημέρες ότι θα χρειαστούν πρόσθετες αυξήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Στην αγορά ομολόγων, οι βρετανικοί κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν κατά το άνοιγμα των συναλλαγών, ακολουθώντας την αντίστοιχη κίνηση των αμερικανικών ομολόγων.

Η απόδοση του δεκαετούς βρετανικού ομολόγου υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 5,35%, ενώ η στερλίνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη έναντι του δολαρίου, στα 1,3186 δολάρια.

Η αβεβαιότητα για τον προϋπολογισμό «πάγωσε» τις προσλήψεις

Η υποχώρηση της απασχόλησης τον Οκτώβριο αποδίδεται εν μέρει στην επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων πριν από την παρουσίαση του πρώτου προϋπολογισμού του υπουργού Οικονομικών, Τζον Χίλι, στις 28 Οκτωβρίου.

Οι εργοδότες ανέμεναν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις φορολογικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης των Εργατικών, αναβάλλοντας αποφάσεις για νέες προσλήψεις.

Προηγούμενη έρευνα σε εταιρείες στελέχωσης είχε καταγράψει μείωση των προσλήψεων για πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες ενόψει της ανακοίνωσης των νέων μέτρων.

Τελικά, ο προϋπολογισμός επικεντρώθηκε σε πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις τράπεζες, τους αποταμιευτές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ οι δυσκολότερες αποφάσεις για τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες μετατέθηκαν τουλάχιστον έως το 2028.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους του Bloomberg Economics, η εικόνα του Οκτωβρίου ενδέχεται να αντανακλά μια προσωρινή περίοδο αδυναμίας, συνδεδεμένη με τη δημοσιονομική αβεβαιότητα.

Οι Άνα Αντράντε, Νταν Χάνσον και Ματ Μπάνι εκτιμούν ότι, αν εξεταστεί ένα ευρύτερο σύνολο δεικτών, η βασική τάση εξακολουθεί να είναι η σταθεροποίηση της ζήτησης για εργαζομένους.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η πορεία αυτή δεν θα είναι απαραίτητα ομαλή.

Κατά την εκτίμησή τους, τα τελευταία στοιχεία δεν αρκούν για να αποτρέψουν την Τράπεζα της Αγγλίας από νέες αυξήσεις επιτοκίων, καθώς η νομισματική αρχή επιχειρεί να εμποδίσει τη μετατροπή του ενεργειακού σοκ σε πιο επίμονο πληθωριστικό πρόβλημα.

Το βασικό τους σενάριο προβλέπει μία τελευταία αύξηση επιτοκίων τον Φεβρουάριο του 2027.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014 οι κενές θέσεις εργασίας

Τα σημάδια επιβράδυνσης είναι περισσότερο εμφανή στη ζήτηση για νέους εργαζομένους.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας μειώθηκε στις 690.000, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο από το 2014, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας.

Οι προσλήψεις υποχώρησαν σε 11 από τους 18 βασικούς κλάδους της βρετανικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, οι μεταφορές και η αποθήκευση.

Η ONS επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην αύξηση του εργατικού και λειτουργικού κόστους.

Την ίδια ώρα, η ανεργία μεταξύ των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών μειώθηκε στο 15,1%, από 15,6% στο προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς.

Παρά τη βελτίωση, το ποσοστό παραμένει κοντά στα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά το 2014.

Η στατιστική υπηρεσία προειδοποίησε επίσης ότι αλλαγές στη σύνθεση του δείγματος των ερωτώμενων φαίνεται πως έχουν επηρεάσει ορισμένα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία, γεγονός που επιβάλλει προσοχή στην ερμηνεία τους.

Ο πληθωρισμός απειλεί να φτάσει το 5% στις αρχές του 2027

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων για την αγορά εργασίας πραγματοποιείται μόλις μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των νέων δεδομένων για τον πληθωρισμό.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,6%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και έναν χρόνο, κυρίως εξαιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

Οι πιέσεις συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι οι αυξήσεις στο κόστος διαβίωσης θα αρχίσουν να επηρεάζουν εντονότερα τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις από τις αρχές του επόμενου έτους.

Ωστόσο, τα στελέχη της θεωρούν ότι δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να εμφανιστούν σαφείς ενδείξεις ενός νέου κύκλου μισθολογικών αυξήσεων.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 5% στις αρχές του 2027, την ώρα που η οικονομία εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη.

Ο βασικός φόβος των αξιωματούχων είναι ότι οι ανατιμήσεις στην ενέργεια θα περάσουν σταδιακά στους μισθούς και από εκεί στις τιμές ευρύτερου φάσματος αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργώντας έναν νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων.

Έτσι, παρά τη μείωση των μισθωτών τον Οκτώβριο και την υποχώρηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η βρετανική οικονομία δεν εμφανίζει ακόμη την αδυναμία που θα μπορούσε να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα σε αναστολή της νομισματικής σύσφιγξης.