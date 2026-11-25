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Ο πιστωτικός επενδυτικός βραχίονας της BC Partners συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην GSE Worldwide, εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ που εκπροσωπεί προσωπικότητες όπως ο διάσημος παίκτης του γκολφ Μπράισον ΝτεΣαμπό και ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και του μπέιζμπολ, Μπο Τζάκσον.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή επένδυσης σε μετοχικό κεφάλαιο, με έμφαση στην υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία ξεκίνησε το 2024, όταν η BC Partners πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση στην GSE.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η επενδυτική εταιρεία Gatemore Capital Management, γνωστή για την ακτιβιστική επενδυτική της δραστηριότητα, θα αποχωρήσει πλήρως από το μετοχικό κεφάλαιο της GSE, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών

Ο Τεντ Γκόλντθορπ, επικεφαλής του πιστωτικού επενδυτικού βραχίονα της BC Partners και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της GSE Worldwide, επιβεβαίωσε τη συναλλαγή με δήλωσή του στο Bloomberg.

Όπως ανέφερε, η BC Partners θα συμβάλει στην «επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης και στην πραγματοποίηση στρατηγικών εξαγορών που θα διευρύνουν τις υπηρεσίες της GSE προς τους αθλητές, τα εμπορικά σήματα και τους αθλητικούς οργανισμούς».

Εκπρόσωπος της Gatemore Capital δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η GSE αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της BC Partners στους κλάδους του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται ήδη η Riddell, κατασκευάστρια εξοπλισμού αμερικανικού ποδοσφαίρου, καθώς και η εταιρεία ψυχαγωγίας που βρίσκεται πίσω από το διαδικτυακό φαινόμενο Skibidi Toilet στο YouTube.

Ο πιστωτικός επενδυτικός βραχίονας της BC Partners, ο οποίος διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 10 δισ. δολαρίων, είχε επενδύσει στην GSE το 2024, παρέχοντας χρηματοδότηση υψηλής εξασφάλισης και αποκτώντας προνομιούχες μετοχές.

Η αποχώρηση από τη χρηματοδότηση του LIV Golf

Η BC Partners είχε πρόσφατα αποσύρει το ενδιαφέρον της για τη χρηματοδότηση του LIV Golf 2.0, μετά την υπαγωγή της διοργάνωσης τον Σεπτέμβριο στο καθεστώς πτωχευτικής προστασίας του Chapter 11 στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανεξόφλητες οφειλές εκατομμυρίων δολαρίων προς τους παίκτες.

Με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας (PIF), η νεοσύστατη διοργάνωση, στην οποία συμμετείχε και ο ΝτεΣαμπό, είχε επιχειρήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του καθιερωμένου PGA Tour.

Ωστόσο, το εγχείρημα ξέμεινε από κεφάλαια, όταν το σαουδαραβικό επενδυτικό ταμείο διέκοψε τη χρηματοδότησή του, εν μέσω χαμηλής προσέλευσης θεατών και απογοητευτικών επιδόσεων τηλεθέασης.