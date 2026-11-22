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Μετά από σχεδόν μία τριετία, κατά την οποία οι βασικοί μέτοχοι CVC και Alchemy επιδιώκουν να αποεπενδύσουν από τον γίγαντα του ελαιολάδου Deoleo, όλα παίρνουν τον δρόμο τους και με ένα deal ύψους 520 εκατ. ευρώ, ο κορυφαίος όμιλος ελαιολάδου παγκοσμίως, θα παραμείνει σε ισπανικά χέρια, παρά τις κρούσεις που είχε δις από την Ιταλία και όχι μόνο.

Στις αρχές του μήνα, η CVC – η οποία κατέχει σχεδόν το 57% της Deoleo μέσω της Ole Investments, γνωστοποίησε πως η εταιρεία έδωσε τα χέρια με την κοινοπραξία των ισπανικών εταιρειών Acesur και Dcoop, με την επιλεγμένη προσφορά αποτιμά την επιχειρηματική αξία του ομίλου σε 520 εκατ. ευρώ. Όπως γίνεται κατανοητό από τη σχετική ανακοίνωση, πέρα από το ύψος του ποσού, ο λόγος που ουσιαστικά ο γίγαντας του ελαιολάδου και οι μέτοχοί του έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στις δύο εγχώριες εταιρείες, απορρίπτοντας την προσφορά της ιταλικής Coricceli, είναι η υψηλή βεβαιότητα ολοκλήρωσης που προσφέρει η συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η συμφωνία προβλέπει την εξαγορά περίπου του 91,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Deoleo Holding, με δυνατότητα αύξησης του ποσοστού έως το 100%, εφόσον συμμετάσχουν στη συναλλαγή και άλλοι μέτοχοι. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Acesur και η Dcoop θα κατέχουν ισότιμα από 50% στην Deoleo.

Η στρατηγική EVOO-lution που έφερε ξανά τη Deoleo στον ίσιο δρόμο

Η Deoleo ιδρύθηκε το 1955 στη Μαδρίτη ως Arana Maderas και μετέπειτα ως SOS Corporación Alimentaria, μέχρι να πάρει το 2011 το τωρινό της όνομα. Κάτω από την ομπρέλα της βρίσκονται μερικές από τις πιο γνωστές μάρκες ελαιολάδου παγκοσμίως, όπως η Bertolli, Carapelli, Carbonell και Koipe.

Το 2013, ο συνεταιριστικός όμιλος Hojiblanca, ο οποίος την ίδια χρονιά μετονομάστηκε σε Dcoop (ο ένας από τους δύο της τωρινής κοινοπραξίας), μεταβίβασε στη Deoleo την εμβληματική εμπορική του μάρκα και τη μονάδα εμφιάλωσης στην Αντεκέρα, αποκτώντας ως αντάλλαγμα μετοχική συμμετοχή και εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2014, η CVC Capital Partners εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Deoleo ως βασικός επενδυτής, αποκτώντας συμμετοχές από την Dcoop και ισπανικές τράπεζες.

Παρά την πρωτοκαθεδρία του ισπανικού ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά, η Deoleo βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές χρηματοοικονομικές πιέσεις και πέρασε σε περίοδο αναδιάρθρωσης. Υπό τη διοίκηση του Ιγνάθιο Σίλβα, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος τον Απρίλιο του 2019 και παρέμεινε στη θέση μέχρι το 2024, ο όμιλος επικεντρώθηκε στην εξυγίανση των οικονομικών του και στην αντιμετώπιση των έντονων διακυμάνσεων της παραγωγής και των τιμών του ελαιολάδου στην Ισπανία. Στη συνέχεια, ο Σίλβα ανέλαβε την προεδρία της εταιρείας, ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου κατέλαβε ο Κριστόμπαλ Βαλντές.

Σημείο καμπής για την πορεία της, ήταν το στρατηγικό σχέδιο EVOO-lution για την περίοδο 2025–2028, μέσω του οποίου επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της, σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων συνθηκών στο διεθνές εμπόριο.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 2024, η Deoleo υπέστη ζημίες ύψους 54,5 εκατομμυρίων ευρώ, από 34,3 εκατομμύρια ευρώ το 2023. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων, έδειξε ότι το σχέδιο EVOO-lution έχει αρχίσει να αποδίδει τους πρώτους «καρπούς». Ο όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη EBITDA ύψους 50 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50% και καθαρά κέρδη 20 εκατ. ευρώ.

Στη θετική αυτή επίδοση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, συνέβαλαν τόσο η βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και η ενίσχυση της αποτίμησης των εμπορικών σημάτων του ομίλου, η οποία οδήγησε σε αναστροφή απομείωσης αξίας ύψους 17 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, στηρίχθηκε στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου «EVOO-lution», στην προστασία των περιθωρίων κέρδους και στην αυστηρή χρηματοοικονομική πειθαρχία, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Παρά τους δασμούς Τραμπ και τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αγορά βαρόμετρο αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ διψήφια αύξηση στον όγκο πωλήσεων καταγράφηκε τόσο στην Ισπανία, όσο και στην Ιταλία.

Γιατί αποεπενδύουν τώρα CVC και Alchemy

Η εταιρική δομή της Deoleo παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην κορυφή της επιχειρηματικής διάρθρωσης βρίσκεται η Deoleo Holding, στην οποία η Alchemy Partners κατέχει σχεδόν 41%. Περίπου 51% της Holding ανήκει στην εισηγμένη Deoleo SA, η οποία ελέγχεται με τη σειρά της από την CVC, με ποσοστό κοντά στο 57%. Εξαιτίας αυτής της δομής, η έμμεση οικονομική συμμετοχή της CVC στο σύνολο της Holding περιορίζεται περίπου στο 30%.

Η Alchemy εισήλθε για πρώτη φορά στο μετοχικό κεφάλαιο της Deoleo το 2017, ωστόσο η συμμετοχή της αυξήθηκε σημαντικά μετά την ανακεφαλαιοποίηση του χρέους που πραγματοποιήθηκε το 2020. Η μετατροπή δανειακών υποχρεώσεων σε μετοχές, σε συνδυασμό με την απόκτηση πρόσθετων συμμετοχών από άλλα επενδυτικά κεφάλαια, επέτρεψε στην Alchemy να αυξήσει το ποσοστό της στο σημερινό επίπεδο του 41%.

Από την πλευρά της, η CVC απέκτησε τον μετοχικό έλεγχο της Deoleo το 2014.

Όπως καταγράφει και η ισπανική εφημερίδα Cinco Dias, τα επόμενα χρόνια αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολα για τον ισπανικό όμιλο, ο οποίος κατέγραφε συνεχείς ζημίες, βίωσε επανειλημμένες αλλαγές στη διοίκησή του και υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της χρηματιστηριακής του αξίας. Το καθοριστικό σημείο καμπής ήρθε τον Ιανουάριο του 2020, όταν συμφωνήθηκε με τους πιστωτές μια εκτεταμένη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση.

Η συμφωνία περιλάμβανε δραστική μείωση του χρηματοοικονομικού χρέους και έθεσε τις βάσεις για την επιχειρησιακή ανάκαμψη της Deoleo, υπό την καθοδήγηση του τότε προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, Ιγνάθιο Σίλβα. Ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2020, η εταιρεία κατέγραψε τα πρώτα τριμηνιαία καθαρά κέρδη της έπειτα από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της CincoDias που είχε αναπαράγει και το Reuters, η CVC αναζητούσε μια «έξοδο» από την Deoleo ήδη από το 2023, όταν είχε αναθέσει στη Lazard τη διερεύνηση ενδιαφέροντος από στρατηγικούς επενδυτές. Ωστόσο, οι δυσμενείς συνθήκες στην αγορά ελαιολάδου και η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας καθυστέρησαν την αποεπένδυση.

Πλέον, με την εταιρεία να έχει επιστρέψει στα κέρδη, όλα δείχνουν πως οι δύο στρατηγικοί μέτοχοι έκριναν πως είναι η κατάλληλη στιγμή για την πώληση των μεριδίων της, δεδομένων και των πολλών «μνηστήρων», που διεκδίκησαν την εταιρεία το τελευταίο διάστημα.

Οι Ιταλοί που «χτύπησαν» δύο φορές

Τους τελευταίους μήνες, μια σειρά από μεγάλες εταιρείες έδειξαν ενδιαφέρον για την Deoleo, μεταξύ των οποίων οι ιταλικές Pietro Coricelli και Bonifiche Ferraresi, η γαλλική Lesieur, αλλά και η αυστραλιανή Cobram Estate Olives.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η διαδικασία είχε εξελιχθεί σε ντέρμπι μεταξύ Ισπανίας και της Ιταλίας για τον έλεγχο της ισπανικής εταιρείας και του χαρτοφυλακίου ιστορικών ιταλικών και ισπανικών εμπορικών σημάτων της.

Η ιταλική Pietro Coricelli είχε αναδειχθεί ως ο κορυφαίος υποψήφιος αγοραστής με προσφορά που αποτιμούσε τη Deoleo σε περίπου 500 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σε σύμπραξη με την ισπανική Migasa, η προσφορά ανέβηκε ακόμα και στα 530 εκατ. ευρώ, υψηλότερα δηλαδή από την τωρινή αποτίμηση.

Τα δύο μέρη, που αποτελούν τη σημερινή κοινοπραξία που θα αποκτήσει την εταιρεία, δηλαδή η Dcoop και η Acesur είχαν υποβάλει προηγουμένως ξεχωριστή προσφορά ύψους 470 εκατομμυρίων ευρώ και 460 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της συναλλαγής, τις οδήγησαν σε συνένωση δυνάμεων, που τελικά και επικράτησε.

Γιατί όμως επιλέχθηκε μια πρόταση χαμηλότερου οικονομικού ενδιαφέροντος;

Η El Espanol, επικαλούμενη δηλώσεις του γενικού διευθυντή της Dcoop, Ραφαέλ Σάντσεθ ντε Πουέρτα, ξεχωρίζει δύο παράγοντες: Tην εμπιστοσύνη των επενδυτικών κεφαλαίων CVC και Alchemy προς την κοινοπραξία των Dcoop και Acesur, καθώς και την προσήλωση των δύο ισπανικών ομίλων στην ποιότητα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σάντσεθ ντε Πουέρτα εξήγησε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο προσφορών ήταν περιορισμένη και ότι οι πωλητές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιοπιστία των υποψήφιων αγοραστών. Ο επικεφαλής της συνεταιριστικής επιχείρησης υπογράμμισε ότι η τελική επιλογή κρίθηκε «την τελευταία στιγμή», έπειτα από μια ιδιαίτερα μακρά και αμφίρροπη διαδικασία.

Κεντρική φωτογραφία: Ο CEO της Acesur Gonzalo Guillen, o CEO της Deoleo, Cristóbal Valdés Guinea και ο γενικός διευθυντής της Dcoop, Ραφαέλ Σάντσεθ ντε Πουέρτα