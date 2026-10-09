Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Υπάρχουν επιχειρήσεις που χρειάζονται δεκαετίες για να αποκτήσουν διεθνή αναγνωρισιμότητα. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπως η White Fox Boutique, η οποία μέσα σε μόλις 13 χρόνια πέρασε από τις μικρές online πωλήσεις στο eBay σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ψηφιακούς fashion retailers για τη Gen Z.

Πίσω από το brand βρίσκονται οι Georgia και Daniel Contos, ένα ζευγάρι Ελληνοαυστραλών από το Σίδνεϊ, που γνωρίστηκαν στο σχολείο και ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πολύ πριν η White Fox αποκτήσει τη σημερινή της κλίμακα. Το 2013 δημιούργησαν την επιχείρηση, αρχικά ως ηλεκτρονικό κατάστημα που μεταπωλούσε ρούχα.

Σήμερα, η White Fox έχει εξελιχθεί σε διεθνή εταιρεία μόδας με παρουσία στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, ενώ οι ιδρυτές της έχουν περάσει στην κατηγορία των πολύ πλούσιων νέων επιχειρηματιών της Αυστραλίας.

Και τώρα η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους μεγαλύτερους κολοσσούς του παγκόσμιου αθλητικού και fashion retail: την Adidas.

Από το eBay στην White Fox

Η επιχειρηματική ιστορία των Contos δεν ξεκίνησε με μεγάλο κεφάλαιο, επενδυτές ή ένα οργανωμένο δίκτυο καταστημάτων.

Ο Daniel είχε ήδη ασχοληθεί με το eBay, πουλώντας μεταχειρισμένα έπιπλα, ενώ η Georgia δραστηριοποιούνταν στην πώληση ρούχων. Η εμπειρία αυτή τους έδωσε μια πρώτη εικόνα για το πώς λειτουργούσε η ηλεκτρονική αγορά και, κυρίως, για το πώς μπορούσε ένα προϊόν να αποκτήσει ξαφνικά τεράστια ζήτηση μέσα από το διαδίκτυο.

Ένα περιστατικό φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ένα φόρεμα που η Georgia δυσκολευόταν να πουλήσει παρουσιάστηκε μαζί με φωτογραφία της Kim Kardashian που φορούσε παρόμοιο σχέδιο. Η ζήτηση εκτοξεύτηκε και το προϊόν που δεν κινούνταν άρχισε να πουλά σε πολύ υψηλότερη τιμή.

Για τους δύο νέους επιχειρηματίες, το συμπέρασμα ήταν απλό αλλά εξαιρετικά σημαντικό: η επιρροή στα social media μπορούσε να μετατρέψει ένα άγνωστο προϊόν σε επιθυμητό προϊόν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το 2013 γεννήθηκε έτσι η White Fox.

Στην αρχή, τα αποθέματα γέμιζαν τον χώρο του σπιτιού τους και οι παραγγελίες αντιμετωπίζονταν ως ένα μικρό startup εγχείρημα. Η ίδια η White Fox περιγράφει εκείνη την περίοδο ως την εποχή κατά την οποία οι δύο συνιδρυτές ξεκίνησαν με «stock filling up their home-τα στοκ γέμιζαν το σπίτι τους».

Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν απλώς ανάπτυξη πωλήσεων. Ήταν η δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου digital fashion marketing.

Το επιχειρηματικό μοντέλο που «έπιασε» τη Gen Z

Η White Fox δεν προσπάθησε να ανταγωνιστεί εξαρχής τα μεγάλα brands μέσω φυσικών καταστημάτων.

Έχτισε την επιχείρηση γύρω από το Instagram, το TikTok, τους influencers και το user-generated content.

Η εταιρεία κατάφερε να δημιουργήσει έναν κύκλο στον οποίο το ίδιο το κοινό της λειτουργεί ως μηχανισμός διαφήμισης. Νεαροί δημιουργοί περιεχομένου φορούν τα προϊόντα, τα παρουσιάζουν στα social media και δημιουργούν την αίσθηση ότι η White Fox αποτελεί μέρος ενός συγκεκριμένου lifestyle.

Το μοντέλο εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο με το White Fox University, ένα πρόγραμμα για φοιτητές που λειτουργούν ως ambassadors της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν προϊόντα κάθε μήνα και δημιουργούν περιεχόμενο για Instagram και TikTok, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εμφανιστούν στα social media της White Fox και να συμμετάσχουν σε events.

Με αυτόν τον τρόπο, η White Fox δεν αγοράζει απλώς διαφήμιση. Δημιουργεί ένα δίκτυο καταναλωτών-δημιουργών περιεχομένου που λειτουργεί μέσα στις ίδιες τις κοινότητες στις οποίες απευθύνεται.

Η στρατηγική αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στις ΗΠΑ, όπου η εταιρεία απέκτησε ισχυρό κοινό μεταξύ εφήβων και νεαρών γυναικών. Η White Fox έχει πλέον περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια followers στο Instagram, ενώ έχει δημιουργήσει showroom στο Λος Άντζελες και παρουσία στη βρετανική αγορά.

Η εκτόξευση μετά την πανδημία

Τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν πόσο γρήγορα μεγάλωσε η επιχείρηση. Για το οικονομικό έτος 2021, τα έσοδα βρίσκονταν στα περίπου 65,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας.

Ένα χρόνο αργότερα είχαν σχεδόν διπλασιαστεί, στα 121,7 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε περίπου 24,6 εκατ. δολάρια. Η πραγματική εκτόξευση όμως ήρθε στη συνέχεια.

Το 2024 τα έσοδα έφτασαν περίπου τα 425,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν στα 104,4 εκατ. δολάρια. Η επίδοση αυτή επέτρεψε στους ιδρυτές να λάβουν μέρισμα περίπου 76,6 εκατ. δολαρίων.

Και το 2025 η White Fox πέρασε σε ακόμη υψηλότερη κλίμακα.

Οι πωλήσεις έφτασαν τα 542,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, αυξημένες κατά περίπου 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη, ωστόσο, υποχώρησαν περίπου 10%, στα 93,8 εκατ. δολάρια, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα κόστη πωλήσεων και marketing.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική μιας εταιρείας που έχει περάσει από τη φάση του startup στη φάση ενός μεγάλου διεθνούς retailer: η ανάπτυξη συνεχίζεται, αλλά μαζί της αυξάνεται και το κόστος της παγκόσμιας επέκτασης.

Χωρίς εξωτερικούς επενδυτές

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ιστορίας είναι ότι η White Fox παραμένει ιδιωτική εταιρεία.

Οι Contos δεν ακολούθησαν το κλασικό μοντέλο μιας εταιρείας τεχνολογίας ή ενός startup που προσελκύει venture capital, πραγματοποιεί αλλεπάλληλους γύρους χρηματοδότησης και στη συνέχεια αναζητά έξοδο μέσω IPO ή πώλησης.

Η οικογένεια διατηρεί τον έλεγχο της επιχείρησης, με τον Daniel και τη Georgia και τη μητέρα του Daniel, Melina Maceri, να συνδέονται με την ιδιοκτησία της εταιρείας.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα οικονομικά αποτελέσματα: μεγάλο μέρος της αξίας που δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη της White Fox παρέμεινε στους ιδρυτές και την οικογένειά τους.

Οι Contos εμφανίστηκαν το 2026 στη λίστα των πλουσιότερων Αυστραλών, με εκτιμώμενη συνδυασμένη περιουσία περίπου 1,42-1,46 δισ. δολάρια Αυστραλίας, ανάλογα με την έκδοση της λίστας και την αποτίμηση που χρησιμοποιείται.

Από τη μόδα στα ακίνητα

Η επιτυχία της White Fox μεταφράστηκε και σε σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα.

Το 2025 οι Contos απέκτησαν έναντι περίπου 70 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας ένα πενταώροφο κτίριο στο Rosebery του Σίδνεϊ, το οποίο μετατράπηκε στα νέα κεντρικά γραφεία της White Fox. Το κτίριο διαθέτει περίπου 10.700 τετραγωνικά μέτρα χώρων και έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό headquarters με γυμναστήριο, γήπεδα, χώρο Pilates, sauna, studio για podcasts, showroom και ακόμη και τσουλήθρα.

Η εταιρεία, δηλαδή, επενδύει όχι μόνο στο προϊόν αλλά και στην εμπειρία του brand.

Παράλληλα, οι Contos έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες αγορές κατοικιών στο Vaucluse, μία από τις ακριβότερες περιοχές του Σίδνεϊ, συγκεντρώνοντας ακίνητα συνολικής αξίας που δημοσιεύματα υπολογίζουν γύρω στα 150 εκατ. δολάρια.

Η διεθνής επέκταση

Η White Fox παρέμεινε για αρκετά χρόνια ένα αυστραλιανό digital brand. Στη συνέχεια όμως η αγορά των ΗΠΑ έγινε βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Η εταιρεία επεκτάθηκε στις ΗΠΑ το 2019, ενώ το 2024 μπήκε οργανωμένα και στη βρετανική αγορά, δημιουργώντας βρετανική εταιρική παρουσία και στη συνέχεια αποθηκευτική υποδομή.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η White Fox δεν προσπάθησε να μετατραπεί σε παραδοσιακή αλυσίδα καταστημάτων. Η βασική της δύναμη παρέμεινε το direct-to-consumer μοντέλο, με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα social media και τους creators να λειτουργούν ως βασικά εργαλεία προσέγγισης πελατών.

Αυτό της επέτρεψε να κινηθεί πολύ γρήγορα σε νέες αγορές χωρίς το κόστος ενός μεγάλου διεθνούς δικτύου φυσικών καταστημάτων.

Όταν η ανάπτυξη φέρνει και προβλήματα

Η ταχύτητα της ανάπτυξης δεν έμεινε χωρίς παρενέργειες.

Η White Fox έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς επικρίσεις για θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών, καθυστερήσεις αποστολών και τη διαφάνεια στην παραγωγή. Παράλληλα, η αυστραλιανή εταιρική εποπτική αρχή ASIC επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο 187.800 δολαρίων Αυστραλίας για καθυστερημένη υποβολή οικονομικών καταστάσεων.

Υπήρξαν επίσης ζητήματα σχετικά με διαφημιστικές καμπάνιες, σε μια εταιρεία που απευθύνεται σε εξαιρετικά νεανικό κοινό.

Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν ανέκοψε μέχρι σήμερα την ανάπτυξη της White Fox.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την εταιρεία είναι πλέον διαφορετικό: όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερο βρίσκεται στο ραντάρ των μεγάλων brands.

Και κάπου εδώ εμφανίζεται η Adidas.

Οι τέσσερις ρίγες που έφεραν την Adidas

Η White Fox λάνσαρε προϊόντα ένδυσης που φέρουν τέσσερις παράλληλες ρίγες ίδιου πλάτους.

Η Adidas θεωρεί ότι η συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή είναι τόσο κοντά στη δική της εμβληματική τριπλή ρίγα, ώστε μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές.

Η γερμανική εταιρεία προσέφυγε στο δικαστήριο της Αυστραλίας, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα της White Fox είναι «παραπλανητικά παρόμοια» με τα δικά της και ότι η χρήση των τεσσάρων ριγών αξιοποιεί τη φήμη που έχει χτίσει η Adidas γύρω από το σήμα της.

Η Adidas υποστηρίζει επίσης ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα από τη White Fox να σταματήσει την πώληση και την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων, χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα ρούχα.

Στα στοιχεία που κατέθεσε η Adidas περιλαμβάνονται φωτογραφίες προϊόντων, διαφημίσεις σε λεωφορεία και στάσεις στο Σίδνεϊ, καθώς και διαφημιστικό υλικό στο οποίο μοντέλο φορούσε προϊόντα White Fox μαζί με γνήσια παπούτσια Adidas.

Ακόμη πιο ασυνήθιστο είναι το επιχείρημα σχετικά με φωτογραφία που εμφανίστηκε σε online listing. Η Adidas υποστηρίζει ότι μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας η εικόνα των παπουτσιών τροποποιήθηκε ψηφιακά, ώστε να αφαιρεθεί αρχικά μία από τις τρεις ρίγες και στη συνέχεια και οι τρεις. Πρόκειται για ισχυρισμό της Adidas που δεν έχει κριθεί από το δικαστήριο.

Η άμυνα της White Fox

Η White Fox δεν έχει αποδεχθεί την ερμηνεία της Adidas.

Κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο, η πλευρά της υποστήριξε ότι οι τέσσερις ρίγες στα ρούχα είναι διακοσμητικό στοιχείο και όχι εμπορικό σήμα.

Το επιχείρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η νομική διαμάχη δεν θα κριθεί απλώς από το αν υπάρχουν τρεις ή τέσσερις γραμμές.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η συνολική παρουσίαση των προϊόντων μπορεί να θεωρηθεί τόσο κοντά στο trademark της Adidas ώστε ο καταναλωτής να πιστέψει ότι υπάρχει εμπορική σύνδεση, έγκριση ή συνεργασία.

Η πλευρά της White Fox αναμένεται επίσης να επισημάνει ότι και άλλες εταιρείες μόδας χρησιμοποιούν διακοσμητικές ρίγες στα ρούχα τους. Κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Princess Polly, Glassons και Shein.

Άρα, η μάχη δεν είναι απλώς για μία ακόμη συλλογή φόρμες και shorts.

Είναι μια σύγκρουση γύρω από το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα fashion brand στη χρήση ενός οπτικού μοτίβου που έχει ταυτιστεί με έναν παγκόσμιο κολοσσό.

Η Adidas έχει ξαναδώσει αυτή τη μάχη

Για την Adidas, η υπόθεση White Fox δεν αποτελεί προηγούμενο χωρίς ιστορία.

Το 2013 η εταιρεία κέρδισε στην Αυστραλία δικαστική διαμάχη εναντίον της Pacific Brands για υποδήματα με τέσσερις ρίγες. Ωστόσο, η νομική σημασία της υπόθεσης δεν είναι ότι «τέσσερις ρίγες ισούνται αυτομάτως με παραβίαση».

Η κρίση αφορούσε συγκεκριμένα σχέδια και περιστάσεις, κάτι που καθιστά κρίσιμη τη σύγκριση με τα ρούχα της White Fox.

Παράλληλα, η Adidas έχει αντιμετωπίσει και διεθνείς δικαστικές διαμάχες για τις ρίγες, με διαφορετικά αποτελέσματα.

Επομένως, η υπόθεση White Fox αποκτά μεγαλύτερη σημασία για την Adidas: είναι ακόμη ένα επεισόδιο στη μακροχρόνια προσπάθειά της να προστατεύσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οπτικά στοιχεία της παγκόσμιας αθλητικής αγοράς.

Διαβάστε ακόμη

Βαρέα και ανθυγιεινά: Νέα δεδομένα για τους νοσηλευτές – Πώς ανοίγει ο δρόμος για σύνταξη στα 62

Φυσικό αέριο: Νέες πιέσεις στις τιμές με αύξηση στην τιμή του από την αρχή του έτους

Λιγότερο αλλά ακριβότερο κρασί περνάει τα σύνορα: Aυξάνει μερίδιο η Ευρώπη (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ