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Ο Άντονι Βακαρέλο αποχωρεί από τον οίκο Yves Saint Laurent, έπειτα από δέκα χρόνια στο τιμόνι της δημιουργικής διεύθυνσης του παρισινού οίκου μόδας, που ανήκει στον όμιλο πολυτελείας Kering.

Η Kering ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο νέος επικεφαλής της δημιουργικής διεύθυνσης θα γνωστοποιηθεί σύντομα. Ο Βακαρέλο είχε αναλάβει τη θέση του creative director για τις γυναικείες και ανδρικές συλλογές του οίκου το 2016.

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για την Kering, καθώς το βασικό brand του ομίλου, η Gucci, δυσκολεύεται να επιστρέψει σε τροχιά ανάκαμψης υπό τον καλλιτεχνικό διευθυντή που ανέλαβε περίπου πριν από έναν χρόνο. Η μετοχή της Kering έχει υποχωρήσει περισσότερο από 30% φέτος, ακολουθώντας την ευρύτερη πτώση στον κλάδο της πολυτέλειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kering, Λούκα ντε Μέο, δήλωσε ότι ο Βακαρέλο «συνέβαλε στην ενίσχυση της διαχρονικής επιρροής» του οίκου υψηλής ραπτικής.

Η εμπορική επιτυχία του Βακαρέλο

Ο Saint Laurent γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία κατά την περίοδο της δημιουργικής ηγεσίας του Βακαρέλο, με τις πωλήσεις να υπερδιπλασιάζονται από το 2016 και να φτάνουν στο υψηλό των 3,3 δισ. ευρώ το 2022.

Στη συνέχεια, όμως, η εξασθένηση της ζήτησης για προϊόντα υψηλής πολυτέλειας επηρέασε τις επιδόσεις του οίκου. Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 2,64 δισ. ευρώ το 2025.

Οι συλλογές του Βακαρέλο εξακολούθησαν να αποσπούν θετικές κριτικές για την κομψότητα και τη γοητεία τους, ενώ τα μοντέλα με ψηλοτάκουνα στιλέτο αποτέλεσαν σταθερό στοιχείο στις επιδείξεις του.

Ο σχεδιαστής παρουσίασε σύγχρονες εκδοχές του επίσημου γυναικείου μαύρου κοστουμιού, γνωστού ως «le smoking», αλλά και των φορεμάτων «sahariennes».

Η τελευταία του επίδειξη για τον όμιλο Kering πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα σε εξωτερικό χώρο στο Παρίσι, με τον Πύργο του Άιφελ στο φόντο και έναν τεράστιο χρυσό πολυέλαιο να αιωρείται πάνω από την πασαρέλα.

Μεταξύ των προσκεκλημένων στην πρώτη σειρά βρίσκονταν η ηθοποιός Catherine Deneuve, ο σκηνοθέτης Francis Ford Coppola και η τραγουδίστρια της K-pop Rosé.

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