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Να ανταγωνιστεί ευθέως τραπεζικούς κολοσσούς όπως η JPMorgan Chase και η American Express στην αμερικανική αγορά φιλοδοξεί η Revolut, με τον διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της, Νικ Στορόνσκι, να ξεκαθαρίζει ότι στόχος της ψηφιακής τράπεζας είναι να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ο Στορόνσκι δήλωσε ότι, εφόσον η Revolut αποφασίσει να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή στο μέλλον, επιθυμεί η κύρια χρηματιστηριακή της εισαγωγή να πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ.

«Αυτός ήταν πάντα ο στόχος, δεδομένης της μεγάλης ρευστότητας που διαθέτει η αμερικανική αγορά», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, αναφερόμενος στην επιλογή του χρηματιστηρίου.

Ο ιδρυτής της Revolut έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι επιθυμεί την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αναμένεται να συμβεί πριν από το 2028. Το σχέδιο προβλέπει διπλή εισαγωγή, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ.

Στόχος η αμερικανική αγορά με πιστωτικές κάρτες και δάνεια

Ο Στορόνσκι υπογράμμισε ότι η Revolut επιδιώκει να «κυριαρχήσει» στην αγορά των ΗΠΑ, σχεδιάζοντας να διαθέσει πιστωτικές κάρτες και δανειακά προϊόντα μόλις αποκτήσει πλήρη τραπεζική άδεια στη χώρα.

Η εταιρεία, η οποία αριθμεί πλέον περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, έλαβε τον Σεπτέμβριο υπό όρους έγκριση για να λειτουργήσει ως εθνική τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη αυτή θα της επιτρέψει μελλοντικά να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών της Federal Reserve, να δέχεται καταθέσεις πελατών με ομοσπονδιακή ασφαλιστική κάλυψη έως 250.000 δολάρια ανά λογαριασμό και να προσφέρει προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

«Οι υπηρεσίες μας θα είναι εφάμιλλες εκείνων της American Express ή της JPMorgan Chase», δήλωσε ο Στορόνσκι, προσθέτοντας ότι η Revolut σκοπεύει να παρουσιάσει και προϊόντα που δεν διαθέτουν οι συγκεκριμένοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι.

Η πρόκληση στον Τζέιμι Ντάιμον

Η φιλοδοξία της Revolut να διεκδικήσει μερίδιο από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία έχει ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της JPMorgan στη λιανική τραπεζική στην Ευρώπη.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, είχε δηλώσει ότι «ζηλεύει» τη Revolut.

Με την προοπτική επέκτασης στην αμερικανική αγορά να ανοίγεται πλέον μπροστά της, ο Στορόνσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει μερίδιο από την επιχειρηματική δραστηριότητα της JPMorgan, θέλοντας οι Αμερικανοί καταναλωτές να αντιμετωπίζουν τη Revolut ως «μια νέα JPMorgan».

«Θέλουμε να κυριαρχήσουμε», τόνισε. «Διαφορετικά, ποιο είναι το νόημα;»

Αποτίμηση 115 δισ. δολαρίων και στόχος τα 100 εκατ. πελάτες

Η Revolut αποτελεί σήμερα την πολυτιμότερη νεοφυή επιχείρηση της Ευρώπης και βρίσκεται στη διαδικασία δευτερογενούς πώλησης μετοχών, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται στα 115 δισ. δολάρια.

Η ψηφιακή τράπεζα προσφέρει λογαριασμούς συναλλαγών και αποταμίευσης, διεθνείς μεταφορές χρημάτων, συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα και μετοχές, καθώς και εργαλεία πληρωμής λογαριασμών και διαχείρισης προσωπικού προϋπολογισμού.

Οι φιλοδοξίες της, ωστόσο, εκτείνονται πολύ πέρα από τη σημερινή πελατειακή της βάση.

Η εταιρεία στοχεύει να φτάσει τους 100 εκατομμύρια πελάτες σε 100 χώρες, ενώ έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη εσόδων ύψους 100 δισ. δολαρίων.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο ψηφιακός βοηθός AIR θα πραγματοποιεί αγορές για τους πελάτες

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής της Revolut αφορά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Στορόνσκι αποκάλυψε ότι η εταιρεία αναπτύσσει πρόσθετες δυνατότητες για τον ψηφιακό βοηθό της, AIR (AI by Revolut), ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόνομα αγορές για λογαριασμό των πελατών.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία, γνωστή ως agentic commerce, επιτρέπει σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να διεκπεραιώνουν αγορές και συναλλαγές εκ μέρους των χρηστών.

Πολλές ψηφιακές εταιρείες επιδιώκουν να αναπτύξουν αντίστοιχες υπηρεσίες, με τη Revolut να σχεδιάζει να ξεκινήσει τις δοκιμές της νέας λειτουργίας τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον Στορόνσκι, η υπηρεσία είναι πιθανό να διατεθεί αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, την εγχώρια αγορά της Revolut.

Η τεχνολογία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Revolut υπογράμμισε ότι η τεχνολογική υποδομή της εταιρείας αποτελεί βασικό πλεονέκτημα στην προσπάθειά της να επεκταθεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Όπως εξήγησε, η τεχνολογία διευκολύνει την είσοδο σε νέες αγορές, επιτρέποντας στη Revolut να αναπτύσσεται διεθνώς χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται σε εξαγορές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η παρουσία της εταιρείας ενισχύει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό κλάδο, πιέζοντας τους παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες και την τιμολογιακή πολιτική τους.

«Χάρη στην καινοτομία μας και στις χαμηλότερες χρεώσεις μας, αναγκάζουμε και τις τράπεζες να μειώσουν τις τιμές τους και να καινοτομήσουν», δήλωσε ο Στορόνσκι.

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