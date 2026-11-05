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Νέα αναβολή στα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος προκαλούν οι συνέπειες της καταστροφικής έκρηξης που σημειώθηκε τον Μάιο στις εγκαταστάσεις εκτόξευσης της Blue Origin στη Φλόριντα. Η εταιρεία μεταθέτει πλέον για τον Ιανουάριο του 2027 την πολυαναμενόμενη επιστροφή του πυραύλου New Glenn στις πτήσεις, εγκαταλείποντας τον στόχο για νέα εκτόξευση πριν από το τέλος του 2026.

Η Blue Origin, η οποία υποστηρίζεται από τον ιδρυτή της Amazon, επιδιώκει να εξελιχθεί σε ισχυρό ανταγωνιστή της SpaceX του Έλον Μασκ. Ωστόσο, οι επανειλημμένες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα New Glenn δυσχεραίνουν την προσπάθειά της να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των διαστημικών εκτοξεύσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντέιβ Λιμπ, ενημέρωσε την Τετάρτη τους εργαζομένους ότι η επόμενη πτήση προγραμματίζεται πλέον για τις αρχές του 2027, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg.

«Αυτή η μικρή προσαρμογή δεν μειώνει όσα έχουμε επιτύχει ούτε τη σημασία του έργου που εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά μας», ανέφερε ο Λιμπ. «Η επιστροφή του New Glenn στις πτήσεις παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα», υπογράμμισε.

Η καταστροφική έκρηξη και η εξάμηνη προσπάθεια αποκατάστασης

Τους τελευταίους έξι μήνες, η Blue Origin έχει επικεντρώσει σημαντικό μέρος των προσπαθειών της στην ανακατασκευή της εξέδρας εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη ενός πυραύλου New Glenn κατά τη διάρκεια δοκιμής στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο, όταν ο πύραυλος εξερράγη, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα στις εγκαταστάσεις εκτόξευσης.

Έκτοτε, η εταιρεία εργάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση ορισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με τις εκτοξεύσεις.

Ταυτόχρονα, οι μηχανικοί της επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό των αιτίων που οδήγησαν στο ατύχημα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι αντίστοιχο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί. Ωστόσο, η αποκατάσταση των εγκαταστάσεων αποδείχθηκε δυσκολότερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ο Ντέιβ Λιμπ αναγνώρισε στο σημείωμά του ότι οι εργασίες ανακατασκευής δεν εξελίχθηκαν χωρίς προβλήματα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Εκπρόσωπος της Blue Origin αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για τη νέα καθυστέρηση, τις οποίες δημοσίευσαν πρώτοι οι Financial Times.

Ο New Glenn και η μάχη με την SpaceX

Ο New Glenn αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Blue Origin για την εξερεύνηση του Διαστήματος και την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά των εκτοξεύσεων.

Παρά τη σημασία του προγράμματος, η ανάπτυξη του πυραύλου βρίσκεται ήδη αρκετά χρόνια πίσω από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ενώ τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των πτήσεων έχουν αποδειχθεί μεγαλύτερα από τις αρχικές προσδοκίες.

Η έκρηξη του Μαΐου αποτέλεσε ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια της Blue Origin να καθιερωθεί ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στον Falcon 9 της SpaceX, ο οποίος διατηρεί κυρίαρχη θέση στην αγορά των διαστημικών εκτοξεύσεων.

Η ανάγκη εκτεταμένων επισκευών στις εγκαταστάσεις του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ παρέτεινε την περίοδο κατά την οποία ο New Glenn παραμένει καθηλωμένος, καθυστερώντας την προσπάθεια της εταιρείας να αυξήσει τη συχνότητα των αποστολών της.

Παρά τα προβλήματα, ο Ντέιβ Λιμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για την πρόοδο των εργασιών, εξαίροντας την προσπάθεια των εργαζομένων.

«Η συλλογική σας προσπάθεια για την επιστροφή μας στις πτήσεις ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστη», ανέφερε στο εσωτερικό σημείωμα. «Μέσα σε μόλις έξι μήνες, η ομάδα της Blue Origin κατάφερε κάτι που πολλοί πίστευαν ότι θα απαιτούσε χρόνια», πρόσθεσε.

Κρίσιμος ο New Glenn και για την επιστροφή της NASA στη Σελήνη

Η σημασία του προγράμματος New Glenn δεν περιορίζεται στον εμπορικό ανταγωνισμό με την SpaceX.

Η Blue Origin αποτελεί επίσης κρίσιμο συνεργάτη της NASA στο πρόγραμμα Artemis, το οποίο έχει ως στόχο να στείλει ξανά ανθρώπους στη Σελήνη για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από μισό αιώνα.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η εταιρεία αναπτύσσει μια σεληνάκατο ικανή να μεταφέρει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των σχεδίων της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας για την επανέναρξη των επανδρωμένων αποστολών.

Ο New Glenn διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, καθώς προορίζεται να μεταφέρει στο Διάστημα τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των αποστολών.

Η επιστροφή του πυραύλου στις πτήσεις αποτελεί επομένως σημαντική προϋπόθεση τόσο για τα εμπορικά σχέδια της Blue Origin όσο και για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα επιστροφής των ανθρώπων στη Σελήνη.

Με τη νέα εκτόξευση να μετατίθεται πλέον για τον Ιανουάριο του 2027, η εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει τις τεχνικές δυσκολίες και να επιταχύνει το πρόγραμμα που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του Τζεφ Μπέζος στη διαστημική βιομηχανία.