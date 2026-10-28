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Σε μια εποχή όπου οι ηγέτες επιδιώκουν να λαμβάνουν αποφάσεις γρήγορα και να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις, κανείς δεν θέλει να είναι εκείνος που κρατά την ομάδα πίσω.

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με την οποία κάποιος μπορεί να εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία του, αλλά να στηρίζει τελικά την απόφαση της ομάδας, ακόμη κι αν αυτή διαφέρει από τη δική του άποψη. Σε επιστολή προς τους μετόχους της εταιρείας το 2016, παρουσίασε αυτή την προσέγγιση με τη φράση «διαφωνώ, αλλά δεσμεύομαι», στο πλαίσιο μιας ενότητας με τίτλο «Λήψη αποφάσεων εν τάχει». Έκτοτε, η συγκεκριμένη ιδέα έχει επανέλθει στο προσκήνιο., σύμφωνα με το Business Insider.

Παρότι ο Μπέζος έκανε ευρύτερα γνωστή αυτή την πρακτική, η φιλοσοφία πίσω από αυτήν εφαρμόζεται ήδη από τη δεκαετία του 1980, όταν ο Άντι Γκρόουβ ήταν επικεφαλής της Intel. Όπως είχε αναφέρει στο Business Insider ο Ρίτσαρντ Σ. Τέντλοου, βιογράφος του Γκρόουβ, η δυνατότητα να εκφράζει κανείς τη διαφωνία του, αλλά στη συνέχεια να στηρίζει την τελική απόφαση, «αποτελούσε τον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο ο Γκρόουβ θεωρούσε ότι έπρεπε να λειτουργούν οι άνθρωποι στην Intel».

Η σημασία της διαφωνίας και της συλλογικής δέσμευσης

Η λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι απλή: εκφράζει κανείς ανοιχτά τη διαφωνία του, υποστηρίζει την άποψή του με σαφή επιχειρήματα και εξηγεί τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Ωστόσο, εάν η ομάδα αποφασίσει τελικά να ακολουθήσει διαφορετική πορεία, οφείλουν τα μέλη να συμβάλλουν στην υλοποίησή της, ακόμη κι αν εξακολουθεί κανείς να έχει επιφυλάξεις. Σύμφωνα με τον Μπέζος, η πρακτική αυτή μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο Μπέζος υποστήριξε ότι, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει ομοφωνία, μια ομάδα μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά, αρκεί τα μέλη της να είναι διατεθειμένα να στηρίξουν από κοινού την τελική απόφαση. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν είστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μπορείτε να πείτε: «Γνωρίζω ότι διαφωνούμε, αλλά είστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε μαζί και να αναλάβουμε το ρίσκο;»».

Ο ίδιος ο Μπέζος έχει εφαρμόσει αυτή την προσέγγιση και στην πράξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια περίπτωση κατά την οποία η ομάδα του ενέκρινε ένα έργο της Amazon Studios, παρόλο που ο ίδιος δεν πίστευε ότι θα είχε επιτυχία. Αντί να παρατείνει τη συζήτηση προσπαθώντας να πείσει τους υπόλοιπους να αλλάξουν γνώμη, αποδέχθηκε την απόφαση της ομάδας και δεσμεύτηκε να στηρίξει το εγχείρημα, παρά τις προσωπικές του επιφυλάξεις.

Εφαρμογή στην πράξη

Όταν προκύπτει διαφωνία μεταξύ συναδέλφων, είναι σημαντικό κάθε πλευρά να εκφράζει ανοιχτά την άποψή της και να την υποστηρίζει με σαφή και τεκμηριωμένα επιχειρήματα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Από τη στιγμή, ωστόσο, που λαμβάνεται η τελική απόφαση, η έμφαση μετατοπίζεται στην εφαρμογή της. Αντί να συνεχίζεται η αντιπαράθεση, προτεραιότητα αποκτά η αναζήτηση τρόπων με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η υλοποίησή της και να ενισχυθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της.

Η αποτελεσματική συνεργασία δεν προϋποθέτει την πλήρη συμφωνία όλων των μελών μιας ομάδας σε κάθε απόφαση. Προϋποθέτει, όμως, την ύπαρξη κοινής δέσμευσης ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται. Όταν η διαφωνία εκφράζεται ανοιχτά πριν από τη λήψη μιας απόφασης, αλλά ακολουθεί η συλλογική στήριξή της, περιορίζονται οι άσκοπες καθυστερήσεις και διευκολύνεται η επίτευξη κοινών στόχων.

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