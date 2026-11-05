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Πέμπτες και Παρασκευές ρεπό για πάντα; Αυτή η προοπτική μοιάζει να μετατρέπεται στο αγαπημένο αφήγημα των ισχυρότερων ηγετών της παγκόσμιας τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και ιδρυτές των κολοσσών της Silicon Valley και της Wall Street προβάλλουν ολοένα και πιο συχνά την ιδέα ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα καταστρέψει την αγορά εργασίας, αλλά θα προσφέρει στον άνθρωπο το πολυπόθητο δώρο του ελεύθερου χρόνου.

Ο Τζεφ Μπέζος προστέθηκε πρόσφατα στη χορωδία των αισιόδοξων, δηλώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσει τόσο πολύ την παραγωγικότητα των εργαζομένων, ώστε θα μπορούν να ολοκληρώνουν σε μόλις τρεις ημέρες όσα προηγουμένως απαιτούσαν μια πλήρη πενθήμερη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Amazon, η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει σε πολλά νοικοκυριά να συντηρούνται ακόμη και με τριήμερη εργασία, μετατρέποντας την ανάγκη για δύο πλήρεις μισθούς σε μια προαιρετική επιλογή. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, έχει επανειλημμένα προβλέψει ότι η επόμενη γενιά εργαζομένων θα δουλεύει τρεισήμισι ημέρες την εβδομάδα, απολαμβάνοντας περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες και προσωπική ζωή.

Παρόμοιες θέσεις έχουν διατυπώσει ο Έρικ Γιουάν της Zoom, ο οποίος θεωρεί ότι το τριήμερο ή τετραήμερο ωράριο θα καταστεί η νέα νόρμα για κάθε εταιρεία, καθώς και ο Μπιλ Γκέιτς με τον Μαρκ Κούμπαν, οι οποίοι βλέπουν τους ψηφιακούς πράκτορες AI να αναλαμβάνουν τον βαρύ φόρτο εργασίας. Στο πιο ακραίο σενάριο, ο Έλον Μασκ ισχυρίστηκε ότι η εργασία θα γίνει τελικά «προαιρετική» και θα πραγματοποιείται μόνο για χόμπι, αν και ο ίδιος σπεύδει να προειδοποιήσει για μια επίπονη μεταβατική περίοδο με υψηλή ανεργία, όπου η κρατική μέριμνα θα καταστεί αναγκαία.

Η Εκ διαμέτρου Αντίθετη Άποψη του Σαμ Άλτμαν και η Οικονομική Πραγματικότητα

Στον αντίποδα αυτού του ειδυλλιακού οράματος στέκεται ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Ο Άλτμαν αμφισβητεί ανοιχτά την προοπτική μιας δραματικά συντομότερης εβδομάδας εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η ανθρώπινη φύση είναι εγγενώς ανταγωνιστική και αντλεί ικανοποίηση από την προσπάθεια και την επίτευξη στόχων. Όπως σημειώνει, ιστορικά, κάθε μεγάλη τεχνολογική καινοτομία υποσχόταν την απελευθέρωση τεράστιου ελεύθερου χρόνου, αλλά η υπόσχεση μιας «τετράωρης εβδομάδας εργασίας» δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ σε μαζική κοινωνική κλίμακα.

Την ίδια στιγμή, οικονομολόγοι επισημαίνουν το παρασκήνιο πίσω από τις δηλώσεις των τεχνολογικών ηγετών. Ο καθηγητής οικονομικών Άλεξ Ταμπάροκ υπογραμμίζει στο Business Insider ότι η προβολή μιας τριήμερης εβδομάδας εργασίας λειτουργεί ως ένα πολύ πιο ελκυστικό και αποδεκτό αφήγημα για το ευρύ κοινό, σε σύγκριση με την εφιαλτική προοπτική μιας εκτινασσόμενης ανεργίας στο 40%. Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον «παράδεισο» του ελεύθερου χρόνου και την «καταστροφή» της ανεργίας εντοπίζεται αποκλειστικά στον τρόπο κατανομής των ωρών εργασίας στον πληθυσμό.

Ωστόσο, η μείωση των ωρών εργασίας δεν στερείται ιστορικού προηγουμένου. Από το 1870 έως σήμερα, οι μέσες ετήσιες ώρες εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά περίπου 40%, ενώ το ποσοστό της ζωής που αφιερώνει ένας άνθρωπος στην εργασία συρρικνώθηκε από το 30% στο 10%, χωρίς αυτό να συνοδευτεί από μόνιμη δομική ανεργία. Είτε λοιπόν πρόκειται για ειλικρινή αισιοδοξία είτε για μια προσεκτικά υπολογισμένη στρατηγική δημοσίων σχέσεων, είναι προφανές γιατί οι ηγέτες της τεχνολογίας επιλέγουν να προωθούν την εικόνα ενός μέλλοντος με περισσότερο ελεύθερο χρόνο αντί για ένα μέλλον κοινωνικής αναταραχής.