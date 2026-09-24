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Τα στοιχήματα στις αγορές προβλέψεων που αφορούν το τι ενδέχεται να δηλώσουν δημόσια διακεκριμένα πρόσωπα ενέχουν αυξημένο κίνδυνο χειραγώγησης και μπορούν να προσφέρονται μόνο υπό περιορισμένες συνθήκες, προειδοποίησε το προσωπικό της CFTC σε νέες κατευθυντήριες οδηγίες.

Η οδηγία αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της ρυθμιστικής αρχής να θέσει υπό έλεγχο τον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο, μετά την υποβολή πρότασης τον Ιούνιο για την καταπολέμηση των στοιχημάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Η νέα οδηγία ισχύει για ένα εξειδικευμένο τμήμα των αγορών προβλέψεων, όπου οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές «ναι ή όχι» σχετικά με μελλοντικά γεγονότα, όπως αθλητικά και πολιτικά.

Τα στοιχήματα στις λεγόμενες «αγορές αναφορών» (mention markets) αφορούν συναλλαγές πάνω σε λέξεις ή φράσεις που ενδέχεται να αναφέρουν άτομα σε ομιλίες, τηλεδιασκέψεις για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ή συνεντεύξεις Τύπου μετά από αγώνες.

«Αυτοί οι τύποι συμβολαίων ενέχουν αυξημένο κίνδυνο χειραγώγησης, καθώς ο διακανονισμός τους εξαρτάται από τη διακριτική συμπεριφορά ενός ατόμου, η οποία ενδέχεται να μην προκύπτει ανεξάρτητα ούτε να είναι επαληθεύσιμη από εξωτερικούς παράγοντες», ανέφερε η CFTC σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, η πρόσβαση σε σενάρια, προετοιμασμένες ομιλίες ή μη δημοσιευμένο περιεχόμενο δημιουργεί ευκαιρίες για διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα, σημειώνοντας ότι «καθιστά τα άτομα πιο ευάλωτα στην επιρροή από άλλους που επιδιώκουν να χειραγωγήσουν το αποτέλεσμα, είτε μέσω κοινωνικής μηχανικής, κινήτρων είτε εκστρατειών δημόσιας πίεσης».

Τα στοιχήματα σχετικά με τηλεοπτικές αναφορές βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας έρευνας της CFTC για τις συναλλαγές ενός χειριστή τηλεοπτικού υποβολέα του Λευκού Οίκου, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες για να κερδίσει περισσότερα από 100.000 δολάρια στην πλατφόρμα Kalshi, στοιχηματίζοντας για το τι θα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στις ομιλίες του. Τον Αύγουστο, ο εν λόγω χειριστής συμφώνησε να καταβάλει πάνω από 172.000 δολάρια για να διευθετήσει τις αξιώσεις της ρυθμιστικής αρχής, χωρίς αποδοχή ενοχής των κατηγοριών της CFTC.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, τον Ιούλιο, το NFL ζήτησε από την CFTC να απαγορεύσει αυτού του είδους τα στοιχήματα για τον αθλητισμό, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές στις τηλεοπτικές μεταδόσεις και παρόμοια στοιχήματα μπορούν εύκολα να χειραγωγηθούν από ένα μόνο άτομο. Το MLB κάλεσε επίσης την CFTC να περιορίσει τα στοιχήματα σχετικά με λέξεις που εκφέρονται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Τύπου ή συνεντεύξεων μετά τους αγώνες.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιγράφουν τις περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται αυτού του είδους οι συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου υπάρχουν εξασφαλίσεις για την αποφυγή πιθανής χειραγώγησης, όπως για παράδειγμα εάν το άτομο που βρίσκεται στο επίκεντρο του στοιχήματος έχει νομικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις που αποτρέπουν την επηρεασμό του αποτελέσματος. Κάθε χρηματιστήριο που προσφέρει αγορά αναφορών πρέπει επίσης να εφαρμόζει κανόνες, εποπτεία και ελέγχους για τον εντοπισμό και την αποτροπή της χειραγώγησης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τόσο η Kalshi όσο και η Polymarket έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται στην εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και ότι εποπτεύουν ενεργά τις αγορές, καθώς και ότι διαβιβάζουν πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου και στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές.

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