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Σε μία από τις χειρότερες εβδομαδιαίες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας οδεύει ο χαλκός, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρεται με ολοένα μεγαλύτερη ένταση στις αγορές μετάλλων, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την πορεία της παγκόσμιας ζήτησης.

Οι τιμές στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) υποχώρησαν έως και 4% σήμερα, οδηγώντας τον χαλκό στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο. Η εβδομαδιαία πτώση ξεπερνά το 8%, αποτυπώνοντας τη δραματική μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος σε μια αγορά που μέχρι πρόσφατα κατέγραφε διαδοχικά ιστορικά υψηλά.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται οι αυξανόμενες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και, κατ’ επέκταση, για το κατά πόσο η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου θα μπορέσει να στηρίξει τη ζήτηση χαλκού στον βαθμό που προεξοφλούσαν οι αγορές.

Το μέταλλο είχε εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 15.000 δολάρια ανά τόνο τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτιζαν ότι η κατασκευή κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργούσε ισχυρή πρόσθετη ζήτηση.

Πλέον, όμως, οι τιμές απειλούνται με υποχώρηση κάτω από τα 12.000 δολάρια ανά τόνο, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της AI έχει ενισχύσει σημαντικά τις πτωτικές τοποθετήσεις τόσο στον χαλκό όσο και στην ευρύτερη αγορά μετάλλων.

Από το ράλι της AI στο μαζικό ξεπούλημα

«Από τότε που η τεχνητή νοημοσύνη άρχισε να οδηγεί τις τιμές υψηλότερα, επισημαίναμε ότι οι προσδοκίες ενδέχεται να ήταν κάπως υπερβολικές», δήλωσε ο Άλμπερτ Μακένζι, αναλυτής χαλκού της Benchmark Mineral Intelligence.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι σημαντική, αλλά ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά», πρόσθεσε.

Πέρα από την αμφισβήτηση των προοπτικών της AI, την υποχώρηση των τιμών τροφοδοτούν επίσης η ασθενής ζήτηση από την Κίνα, η εξασθένηση των πιθανοτήτων επιβολής αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές χαλκού και η ενίσχυση του δολαρίου.

Η μεταστροφή του κλίματος είναι ιδιαίτερα έντονη στην Κίνα, όπου οι απώλειες στο Χρηματιστήριο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης (SHFE) ξεπέρασαν ακόμη και εκείνες της αγοράς του Λονδίνου.

Ο χαλκός στη Σαγκάη κατέγραψε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση των τελευταίων 15 ετών, υπογραμμίζοντας την ένταση των ρευστοποιήσεων στη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα του μετάλλου παγκοσμίως.

Στο Λονδίνο, λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, ο χαλκός διαπραγματευόταν στα 12.277 δολάρια ανά τόνο, με πτώση 2%, ενώ οι εβδομαδιαίες απώλειες ξεπερνούσαν το 8%.

Πρόκειται για πτώση συγκρίσιμη με εκείνες που είχαν καταγραφεί κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και μετά την ανακοίνωση των δασμών της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το 2025.

Το παράδοξο της αγοράς: Κατάρρευση τιμών αλλά έλλειψη φυσικού χαλκού

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα χαρακτηριστικά της σημερινής πτώσης είναι ότι εκδηλώνεται την ώρα που υπάρχουν ενδείξεις εντεινόμενης στενότητας στην αγορά φυσικού χαλκού.

Στην Κίνα, τα ασφάλιστρα τιμής (premiums) που καταβάλλουν οι αγοραστές επιπλέον των χρηματιστηριακών τιμών έχουν εκτιναχθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας του μετάλλου.

Δημιουργείται έτσι μια έντονη αντίφαση: η αγορά παραγώγων προεξοφλεί σημαντική εξασθένηση της ζήτησης, την ώρα που οι αγοραστές στη φυσική αγορά προσπαθούν να εξασφαλίσουν άμεσα διαθέσιμες ποσότητες χαλκού.

Μία από τις εξηγήσεις είναι ότι τα υψηλά premiums στην Κίνα αναμένεται να προσελκύσουν ποσότητες μετάλλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην αμερικανική αγορά έχουν συσσωρευτεί τεράστια αποθέματα χαλκού, έπειτα από τη μαζική εισροή ποσοτήτων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Η διαφορά τιμών δημιουργεί πλέον κίνητρο για την αντίστροφη μετακίνηση φορτίων, από τις ΗΠΑ προς την Κίνα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ασιατικής αγοράς.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συναλλαγές, η στενότητα στην προσφορά έχει ήδη οδηγήσει εμπορικές εταιρείες στον προγραμματισμό αρκετών αποστολών χαλκού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κίνα.

Ισχυρές απώλειες και στα υπόλοιπα βιομηχανικά μέταλλα

Το κύμα ρευστοποιήσεων δεν περιορίζεται στον χαλκό, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα βιομηχανικά μέταλλα που είχαν επωφεληθεί από τις προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κασσίτερος, ο οποίος επίσης θεωρούνταν πιθανός ωφελημένος από την επέκταση των υποδομών AI, κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση άνω του 12%.

Την ίδια στιγμή, ο ψευδάργυρος υποχώρησε περίπου 5%, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια ζήτηση και η αποστροφή των επενδυτών προς τον κίνδυνο άσκησαν πιέσεις στο σύνολο σχεδόν της αγοράς βιομηχανικών μετάλλων.