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Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται ο χρυσός, ο οποίος οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρησή του από τον Μάρτιο, καθώς η προοπτική νέων αυξήσεων των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και το κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις στην αγορά πολύτιμων μετάλλων.

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε την Παρασκευή πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών, υποχωρώντας έως και 2,4%, κάτω από τα 3.540 δολάρια ανά ουγγιά. Σε εβδομαδιαία βάση, οι απώλειες πλησιάζουν το 9%, με το πολύτιμο μέταλλο να διολισθαίνει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στο ασήμι, το οποίο έχει χάσει περίπου 14% της αξίας του μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους στα πολύτιμα μέταλλα.

Η Fed επιμένει στα υψηλά επιτόκια

Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση του χρυσού διαδραματίζει η αυστηρή στάση της Fed, καθώς ολοένα περισσότεροι αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων των επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο επίμονος πληθωρισμός στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγου, Όσταν Γκούλσμπι, προστέθηκε την Πέμπτη στους αξιωματούχους που δεν αποκλείουν περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη, δηλώνοντας ότι θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την αντιμετώπιση των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια διατηρούν σε αυξημένα επίπεδα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου οδεύει προς την ισοφάριση ενός σερί 29 συνεδριάσεων με κλείσιμο πάνω από το 5%, επίδοση που είχε καταγραφεί το 2007.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στις διεθνείς αγορές προεξοφλούν ότι οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων της Fed, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Αγγλίας, θα διατηρήσουν τα επιτόκια σε γενικές γραμμές αμετάβλητα για αρκετά χρόνια, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αυξήσεων που αναμένεται στα τέλη του 2027.

Το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη περιοδική απόδοση, με αποτέλεσμα να καθίσταται λιγότερο ελκυστικό σε σύγκριση με τα κρατικά ομόλογα.

Δολάριο και τεχνολογικό sell-off εντείνουν τις πιέσεις

Πρόσθετο βάρος στις τιμές του χρυσού ασκεί και η ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου.

Ο σχετικός δείκτης του αμερικανικού νομίσματος έχει ενισχυθεί κατά 0,7% μέσα στην εβδομάδα, καθιστώντας τον χρυσό, που αποτιμάται σε δολάρια, ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Παράλληλα, ο χρυσός παρασύρεται από το γενικευμένο κύμα πωλήσεων στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν πυροδοτήσει έντονες ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές, με τους παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες να οδεύουν προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί των τελευταίων τριών και πλέον ετών.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο χρυσός δεν λειτουργεί ως παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο, καθώς επενδυτές αναγκάζονται να πουλήσουν ακόμη και θέσεις σε πολύτιμα μέταλλα προκειμένου να καλύψουν ζημίες από άλλες τοποθετήσεις.

«Ευάλωτος» ο χρυσός – Τα κρίσιμα επίπεδα των 3.300 και 3.400 δολαρίων

Η ένταση των πωλήσεων έχει επιδεινώσει σημαντικά και την τεχνική εικόνα του χρυσού.

Ο αναλυτής της Global X ETFs, Τζάστιν Λιν, προειδοποιεί ότι το πολύτιμο μέταλλο έχει εισέλθει πλέον σε μια ζώνη όπου απουσιάζουν ισχυρά επίπεδα τεχνικής στήριξης.

«Ο χρυσός βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε ένα κενό αέρος, με ελάχιστη τεχνική στήριξη έως την περιοχή των 3.300-3.400 δολαρίων», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, η εικόνα της αγοράς παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, χωρίς να διακρίνεται προς το παρόν κάποιος καταλύτης που θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτική δυναμική.

«Ο χρυσός δείχνει πλέον πολύ ευάλωτος και δυσκολεύομαι να διακρίνω τι θα μπορούσε να ανατρέψει την τάση σε αυτή τη φάση», πρόσθεσε.

Απώλειες σχεδόν 33% από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν

Η καθοδική πορεία του χρυσού συνδέεται και με τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από τότε, η τιμή του χρυσού έχει υποχωρήσει κατά περίπου ένα τρίτο, καθώς η αύξηση του ενεργειακού κόστους ενίσχυσε τις πληθωριστικές πιέσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Αντί να ευνοήσει τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο, η γεωπολιτική αναταραχή έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις προοπτικές του πολύτιμου μετάλλου.

Στις 10:15 το πρωί της Παρασκευής στη Σιγκαπούρη, ο χρυσός στην αγορά spot υποχωρούσε κατά 2,3%, στα 3.543,19 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι σημείωνε πτώση 2,3%, στα 41,98 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας χάσει σχεδόν 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις έχουν επεκταθεί στο σύνολο της αγοράς πολύτιμων μετάλλων.