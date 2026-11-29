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Οι αμερικανικοί έλεγχοι εξαγωγών για ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας θα «αυστηροποιηθούν» εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ορισμένα από τα πιο προηγμένα τσιπ κατέληξαν στην Κίνα, δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή State of the Union του CNN, ο Χάσετ ανέφερε ότι οι διαδικασίες θα γίνουν επίσης αυστηρότερες για τις πωλήσεις της επόμενης γενιάς προηγμένων ημιαγωγών. Παράλληλα, ωστόσο, υποβάθμισε επανειλημμένα τη βαρύτητα των ερωτημάτων που αφορούν τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia Corp., υποστηρίζοντας ότι όσα τσιπ ενδεχομένως έφτασαν στην Κίνα θα καταστούν σύντομα ξεπερασμένα.

«Στο βαθμό που μερικά από τα καλύτερα τσιπ, τα πιο πρόσφατα τσιπ, έπεσαν σε λάθος χέρια — ή μέσω κέντρων δεδομένων, τα οποία τα οδήγησαν έμμεσα σε λάθος χέρια — είναι κάτι που, σίγουρα, πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος αν αυτό είναι αλήθεια», είπε ο Χάσετ στο CNN. Πρόσθεσε ότι η τρέχουσα γενιά θα αντικατασταθεί σύντομα από ισχυρότερα τσιπ με αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου, αν και παραδέχθηκε πως η διαρροή τσιπ προηγούμενης γενιάς «θα σημαίνει μια βραχυπρόθεσμη απώλεια ενός μεγάλου πλεονεκτήματος που έχουν οι ΗΠΑ».

Οι δηλώσεις του δεν επιβεβαίωσαν τη μεταφορά κορυφαίων τσιπ τρέχουσας γενιάς στην Κίνα. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Bloomberg News, δύο κινεζικές εταιρείες εγκατέστησαν ημιαγωγούς «Blackwell» της Nvidia σε κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη που συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ, με την οποία διατηρούσε σχέση ο πρώην επικεφαλής της Nvidia.

Πίεση από το Κογκρέσο εν όψει καταθέσεων

Η παρέμβαση του Χάσετ έρχεται σε μια πολιτικά φορτισμένη στιγμή, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κινήθηκε προσωπικά για την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, δίνοντας προτεραιότητα στη διοικητική του παρουσία έναντι των ερωτημάτων για τις σχέσεις του και την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία.

Εν όψει των ακροάσεων του Χάσετ αυτή την εβδομάδα σε επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες άσκησαν σκληρή κριτική τόσο στον επικεφαλής της Nvidia όσο και στον χειρισμό του Λευκού Οίκου.

Ο γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς, μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας που θα εξετάσει τον Χάσετ την Πέμπτη, δήλωσε στο Fox News Sunday ότι ο Χάσετ/Χουάνγκ «δεν έχει καμία αξιοπιστία» μετά τις αναφορές περί παραπλάνησης του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, τονίζοντας ότι η επιστροφή του στο τιμόνι δεν αίρει την υποχρέωση απαντήσεων για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και διαβίβασης πληροφοριών στην Κίνα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής Μάικλ Μακόλ από το Τέξας, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που αποχωρεί στο τέλος της θητείας του, είπε την Κυριακή στην εκπομπή This Week του ABC ότι η πίεση του Τραμπ για την επαναφορά του Χουάνγκ δημιούργησε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Μακόλ κατηγόρησε ότι ο Χουάνγκ προκάλεσε ζημιά μέσω πωλήσεων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ψεύτικη εταιρεία υπό τον έλεγχο της Άλις Χουάνγκ, την οποία χαρακτήρισε φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο το FBI διερευνά επαρκώς την υπόθεση και προέβλεψε διακομματική στήριξη για αυστηρότερους ελέγχους στο νέο Κογκρέσο τον Ιανουάριο.

Η γραμμή άμυνας του Λευκού Οίκου

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την Ημέρα των Ευχαριστιών την επαναφορά του Χουάνγκ, απορρίπτοντας τις ανησυχίες περί εθνικής ασφάλειας («Με βάση τις πληροφορίες και τις πεποιθήσεις μου, πιστεύω ότι είναι απολύτως εντάξει»), ενώ το Σάββατο ανέφερε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) θα επιδιώξει να ωθήσει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν τον όρο «υπερ-νοημοσύνη» αντί για «τεχνητή νοημοσύνη».

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο Τζιμ Χάιμς, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, δήλωσε στο CNN ότι τον απασχολεί περισσότερο ο ρόλος της Άλις Χουάνγκ ως πιθανού διαύλου ροής πληροφοριών παρά ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Χάσετ επέμεινε ότι η προτεραιότητα του Τραμπ είναι να διατηρήσει την Nvidia στην κορυφή του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή κορυφαίων τσιπ κυρίως για αμερικανικές εταιρείες αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ. Υποστήριξε επίσης ότι το Υπουργείο Εμπορίου παρέπεμψε την υπόθεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από ενάμιση χρόνο —αποδίδοντας σχετική πρωτοβουλία στον υπουργό Χάουαρντ Λούτνικ και επιχειρώντας να κλείσει τη δημόσια τριβή με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ—, την ώρα που ο Ρίκετς ζητά χρονοδιάγραμμα και εξηγήσεις για τη στάση του Υπουργείου Εμπορίου απέναντι στη Megaspeed International, εταιρεία που συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ.