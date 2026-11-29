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Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αγορές έχουν ξεπεράσει την κορύφωση του φόβου, οι επενδυτές χρειάζονται παρ’ αυτά έναν νέο καταλύτη, που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη τους προτού επιστρέψουν δυναμικά. Και αυτό σε μια συγκυρία κατά την οποία οι συνθήκες ξυπνούν μνήμες από το σαρωτικό sell off του 2018 στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το Bloomberg, η ανάκαμψη της Δευτέρας φαίνεται να είχε κυρίως τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς επενδυτές με περιορισμένη έκθεση στην αγορά ή με θέσεις short προχώρησαν σε επιθετικές αγορές μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, τροφοδοτώντας, έστω και προσωρινά, την αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Nvidia ελάχιστα συνέβαλαν στην απάντηση του βασικού ερωτήματος που πυροδότησε μεγάλο μέρος των ρευστοποιήσεων: κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις. Η επανεμφάνιση των πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές αποτυπώνει την έλλειψη αισιοδοξίας προς αυτή την κατεύθυνση.

«Έρχεται μια ανάκαμψη, αλλά δεν έχουμε ακόμη πειστεί ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα διατηρήσιμο ράλι, δεδομένων των αντίξοων συνθηκών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, της αβεβαιότητας γύρω από τους νέους κύκλους αυξήσεων των επιτοκίων και των επιπτώσεών τους στις προοπτικές κερδοφορίας για το 2027 και το 2028», αναφέρει η ομάδα ανάλυσης αγορών της JPMorgan, υπό τον Άντριου Τάιλερ. «Επιστρέφουμε σε μια πιο επιφυλακτική επενδυτική στάση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα», προσθέτει.

Οι ανησυχητικές ομοιότητες με το 2018

Με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αναμένεται να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο τον Δεκέμβριο και ενδεχομένως να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις στη συνέχεια, η JPMorgan συγκαταλέγεται μεταξύ των αναλυτών που διακρίνουν ομοιότητες με το 2018.

Τότε, ο S&P 500 είχε υποστεί ισχυρές πιέσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η Fed διατηρούσε την επιθετική της στάση, συνεχίζοντας τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών της JPMorgan, οι αγορές στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ισχυρές τη Δευτέρα, με τον όγκο συναλλαγών να υπερβαίνει κατά 66% τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ημερών.

Ωστόσο, η αξία των συναλλαγών στις μετοχές του τεχνολογικού υποδείκτη του S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την Παρασκευή, ενώ ο ίδιος ο δείκτης περιορίστηκε στην ανάκτηση των απωλειών του τελευταίου κύματος πτώσης.

Τα στοιχεία αυτά δεν παρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να τοποθετηθούν επιθετικά, ποντάροντας στη συνέχιση της ανάκαμψης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η JPMorgan συστήνει μια στρατηγική ουδέτερης έκθεσης στην αγορά.

Το «μαξιλάρι» των χαμηλών αποτιμήσεων

Παρά τις ομοιότητες με το 2018, μια σειρά δεικτών επιτρέπει μια λιγότερο απαισιόδοξη ανάγνωση της σημερινής κατάστασης.

Η πραγματική οικονομία παραμένει ισχυρή και οι προοπτικές της εταιρικής κερδοφορίας εξακολουθούν να είναι θετικές, με τον διάμεσο ρυθμό αύξησης των κερδών των εισηγμένων να διαμορφώνεται περίπου στο 12%, ενώ τα περιθώρια κέρδους βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η συμπίεση των αποτιμήσεων ήταν τόσο έντονη, ώστε τα σημερινά επίπεδα να μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε περίπτωση καθοδικής αναθεώρησης των εκτιμήσεων για την κερδοφορία.

Το premium με το οποίο διαπραγματεύονταν οι τεχνολογικές μετοχές έναντι του S&P 500 έχει εξαφανιστεί πλήρως. Πλέον διαπραγματεύονται με έκπτωση 10%, στο χαμηλότερο άκρο του εύρους των τελευταίων 20 ετών.

«Οι επενδυτές δεν αναρωτιούνται πλέον εάν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Αναρωτιούνται ολοένα και περισσότερο εάν η διαδρομή από την επένδυση έως την παραγωγή εσόδων θα είναι πιο αργή, πιο ανομοιόμορφη και περισσότερο εξαρτημένη από ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης σε σχέση με όσα εκτιμούσαν προηγουμένως», επισημαίνει ο Κρίστιαν Στόκερ, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της UniCredit.

«Η πρόσφατη μεταβλητότητα υποδηλώνει ότι το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρό, αλλά η αγορά είναι ολοένα και λιγότερο πρόθυμη να θεωρήσει δεδομένη μια αδιάλειπτη πορεία αύξησης της μελλοντικής κερδοφορίας», προσθέτει.

Τι δείχνει ο δείκτης φόβου της Wall Street

Η εκρηκτική αύξηση της μεταβλητότητας, με τον δείκτη VIX να προσεγγίζει τις 40 μονάδες και να κλείνει πάνω από τις 35 μονάδες την Παρασκευή, αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, ακόμη και με βάση τα δεδομένα των τελευταίων 30 ετών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η εξέλιξη αυτή δεν έχει συνοδευτεί από εκρηκτική διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων, παρότι αυτά έχουν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 μηνών.

Οι ανησυχίες εντείνονται, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνεται επί του παρόντος σημαντική πίεση στους εταιρικούς ισολογισμούς.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της Société Générale, Μανίς Κάμπρα, ιστορικά, όταν ο VIX υπερβαίνει τις 30 μονάδες, σε τέσσερις στις πέντε περιπτώσεις έχει ήδη φτάσει στην κορύφωσή του.

Στη συνέχεια, ο S&P 500 καταγράφει κατά μέσο όρο κέρδη 22% σε ορίζοντα 12 μηνών, με θετικές αποδόσεις στο 87% των περιπτώσεων.

Οι αναλυτές της γαλλικής τράπεζας εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ μιας ανάκαμψης. Ωστόσο, θεωρούν απαραίτητο ένα μήνυμα από τη Fed που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη αναβάθμιση των αποτιμήσεων, έπειτα από τη συμπίεσή τους κατά 30%.

Η Fed, ο Τραμπ και ο παράγοντας του πετρελαίου

Ακόμη και αν οι αγορές έχουν αφήσει πίσω τους την κορύφωση του φόβου, η επιστροφή σε συνθήκες επενδυτικής ευφορίας δεν φαίνεται πιθανή στο άμεσο μέλλον.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι είναι διατεθειμένη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η σαρωτική εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών θα αποτυπωθεί στους πολιτικούς συσχετισμούς από τον Ιανουάριο, γεγονός που ενδέχεται να δυσχεράνει σημαντικά την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Ακόμη σημαντικότερη παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από τη στάση της Fed απέναντι στα στοιχεία του πληθωρισμού και τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η έκβαση του πολέμου, καθώς μια διευθέτηση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατηρήσιμη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ή τουλάχιστον να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις.

«Διαπιστώνουμε αρκετές ομοιότητες μεταξύ του κύκλου νομισματικής πολιτικής του 2018 και του σημερινού», αναφέρει ο στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, Μοχίτ Κουμάρ, επικαλούμενος την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, τις ανησυχίες για την ανάπτυξη και την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών, την ώρα που η Fed διατηρεί επιθετική στάση και προσανατολίζεται σε αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η Jefferies αναμένει ότι ο γενικός πληθωρισμός θα κορυφωθεί τους επόμενους μήνες.

«Εάν η εκτίμησή μας είναι σωστή, ο Δεκέμβριος θα σηματοδοτήσει την κορύφωση της επιθετικής στάσης της Fed», καταλήγει.