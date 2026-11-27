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Δύο κινεζικές εταιρείες εγκατέστησαν ισχυρούς ημιαγωγούς Blackwell της Nvidia σε κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη που συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου γύρω από τον αμερικανικό κολοσσό κατασκευής chips.

Ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε στο Yangtze River Delta Project περιλαμβάνει ένα σύστημα διακομιστών GB300 NVL72, ένα από τα ισχυρότερα προϊόντα της Nvidia, σύμφωνα με σειριακό αριθμό που αναφέρεται σε έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν στις κινεζικές εποπτικές αρχές τον Νοέμβριο.

Η Shanghai Shuoyao προσέφερε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό ως εγγύηση για την εξασφάλιση δανείου ύψους 96 εκατ. γουάν (14 εκατ. δολαρίων) από τη Shanghai Innovation Bank, σύμφωνα με έγγραφα της τράπεζας που εξέτασε το Bloomberg.

Μια δεύτερη εταιρεία, η Shanghai Kezhan, η οποία ελέγχεται από μητρική εταιρεία με έδρα το Τόκιο, έκανε αναφορά στην ύπαρξη ενός διακομιστή GB200 –ο οποίος επίσης βασίζεται σε επεξεργαστές Blackwell– στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Η περιγραφή περιλαμβανόταν σε έγγραφα που υποβλήθηκαν όταν η εταιρεία εξασφάλισε, στα τέλη του 2025, δάνειο ύψους 90 εκατ. γουάν από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου σε υπηρεσία της τοπικής διοίκησης της Σαγκάης.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν για πρώτη φορά ότι οι επεξεργαστές Blackwell της Nvidia κατέληξαν σε κινεζικό κέντρο δεδομένων που συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ και τη Megaspeed. Μέχρι πρόσφατα, οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές αποτελούσαν τα ισχυρότερα προϊόντα της Nvidia για κέντρα δεδομένων, ενώ η εξαγωγή τους στην Κίνα χωρίς αμερικανική άδεια δεν επιτρεπόταν ποτέ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί, τουλάχιστον προς το παρόν, να καταλήξουν στην ασιατική χώρα αυτά τα chips, τα οποία χρησιμοποιούν η OpenAI και η Anthropic για την εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι υπερβολικά ογκώδης για να διακινηθεί λαθραία. Ένα τυπικό σύστημα GB300 NVL72, ύψους δύο μέτρων, περιλαμβάνει 72 επεξεργαστές Blackwell Ultra και 36 επεξεργαστές Grace, μπορεί να ζυγίζει περισσότερο από 1.500 κιλά και έχει διαστάσεις ενός γιγαντιαίου ψυγείου.

Η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, ο οποίος μόλις πρόσφατα επανήλθε στη θέση του, βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες υπό έντονο έλεγχο για την αδυναμία τους να αποτρέψουν την παράκαμψη των περιορισμών και τη διοχέτευση προϊόντων της εταιρείας στην Κίνα. Πρόκειται για ένα παρασκηνιακό εμπόριο, η αξία του οποίου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα ίχνη των προηγμένων επεξεργαστών στη Σαγκάη

Παραμένει ασαφές πώς το σύστημα GB300 κατέληξε στην Κίνα, στη Shanghai Shuoyao ή στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενήσουν έως και 800.000 διακομιστές.

Μέσω διασταύρωσης του σειριακού αριθμού του προϊόντος, το Bloomberg διαπίστωσε ότι ο εξοπλισμός είχε κατασκευαστεί από την ταϊβανέζικη Gigabyte Technology, η οποία ενσωματώνει επεξεργαστές της Nvidia σε διακομιστές και ολοκληρωμένα συστήματα.

Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί σε σύστημα διακομιστών GB300 NVL72 της ταϊβανέζικης εταιρείας.

Εξοπλισμός αυτού του είδους συχνά περνά από αρκετούς ενδιάμεσους προτού εγκατασταθεί σε κέντρα δεδομένων. Σε πολλές περιπτώσεις, προϊόντα που τελικά διοχετεύθηκαν παράνομα στην Κίνα είχαν αρχικά πωληθεί σε πελάτες σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς.

Το Bloomberg ζήτησε από την Gigabyte πληροφορίες σχετικά με τον αρχικό αγοραστή του εξοπλισμού και τον χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής. Η εταιρεία αρνήθηκε να απαντήσει, επικαλούμενη την εταιρική της πολιτική.

Η Gigabyte «διεξάγει το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς», ανέφερε εκπρόσωπός της σε γραπτή δήλωση.

«Όλες οι συναλλαγές υπόκεινται στις εσωτερικές απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και στη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν κατά τον εκάστοτε χρόνο».

Οι διασυνδέσεις με τη Megaspeed και την Άλις Χουάνγκ

Η Shanghai Shuoyao, η εταιρεία που προμηθεύτηκε το σύστημα GB300 και το προσέφερε ως εγγύηση για τον δανεισμό της, δραστηριοποιείται στο κέντρο δεδομένων που συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ και παρουσιάζει επίσης σημαντικές διασυνδέσεις με τη Megaspeed, η οποία εδρεύει στη Σιγκαπούρη.

Η τελευταία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, λόγω ανησυχιών ότι διοχέτευσε παράνομα επεξεργαστές της Nvidia στην Κίνα, όπως έχει μεταδώσει το Bloomberg.

Η Shanghai Shuoyao, η οποία δεν έχει απαντήσει στα ερωτήματα του Bloomberg κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, επιβεβαίωσε αυτόν τον μήνα, σε μια σπάνια δημόσια ανακοίνωση, ότι αποτελεί έναν από τους παρόχους υπηρεσιών της Megaspeed, περιγράφοντας τη συνεργασία τους ως «περιορισμένη σε συνήθεις εμπορικές συναλλαγές».

Η Megaspeed, από την πλευρά της, είχε χρησιμοποιήσει το 2024 μια ψηφιακή απεικόνιση του Yangtze River Delta Project για να παρουσιάσει στους επενδυτές το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της, περιγράφοντας τις εγκαταστάσεις ως ευρισκόμενες σε μια «συγκεκριμένη περιοχή», χωρίς να κατονομάζει τη χώρα.

Το Bloomberg δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι η ίδια η Megaspeed διοχέτευσε εκεί εξοπλισμό της Nvidia, ενώ η εταιρεία έχει αρνηθεί ότι διέπραξε οποιαδήποτε παράβαση, απαντώντας στην αμερικανική έρευνα.

Η εταιρεία δεν έχει απαντήσει σε επανειλημμένα ερωτήματα σχετικά με το Yangtze River Delta Project. Το ίδιο ισχύει για τη Nvidia, η οποία επί χρόνια επέμενε ότι δεν υπήρχε μαύρη αγορά για τα προϊόντα της και δεν απάντησε στα ερωτήματα για το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέταξε αυτόν τον μήνα τη Megaspeed στην αμερικανική εμπορική «μαύρη λίστα», επικαλούμενη σημαντικό κίνδυνο εμπλοκής της στην παράνομη διοχέτευση ημιαγωγών.

Η Άλις Χουάνγκ ίδρυσε το 2023 τη Megaspeed, μια εταιρεία νέας γενιάς στον χώρο των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, γνωστή ως neocloud, η οποία εξασφάλισε την πολυπόθητη έγκριση της Nvidia μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες από τη σύστασή της και εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο πελάτη του αμερικανικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η ίδια διατηρεί επίσης διασυνδέσεις με σειρά εταιρειών που επένδυσαν στο Yangtze River Delta Project, πρόεδρος του οποίου είναι ο Κανγκ Γουέι. Ο τελευταίος έχει κατά καιρούς παρουσιαστεί ως σύντροφος της Άλις Χουάνγκ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το γιγαντιαίο data center των 800.000 διακομιστών

Δεν είναι σαφές πόσο έχουν προχωρήσει οι διαχειριστές του έργου στην επίτευξη του συνολικού τους στόχου. Με 800.000 διακομιστές, οι εγκαταστάσεις θα ήταν συγκρίσιμες με τα υπερμεγέθη κέντρα δεδομένων που χρησιμοποιούν εταιρείες όπως η OpenAI.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο ποιον συνδυασμό διακομιστών σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα κατασκευαστικά σχέδια τα οποία εξέτασε το Bloomberg –και ειδικότερα η συνολική υπολογιστική ισχύς σε σχέση με την απαιτούμενη ενέργεια– θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν με επεξεργαστές κινεζικών εταιρειών, όπως η Huawei Technologies.

Ωστόσο, ο εξοπλισμός που αποκαλύπτεται στα έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg αποτελεί μόλις ένα μικρό μέρος εκείνου που θα χρειαζόταν για την υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού.

Τα συγκεκριμένα έγγραφα αφορούν αποκλειστικά στον εξοπλισμό που προσφέρθηκε ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείων, παρέχοντας μια περιορισμένη εικόνα των φιλοδοξιών των διαχειριστών του έργου.

Παράλληλα, καταδεικνύουν ότι ορισμένα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και φορείς με κυβερνητικές διασυνδέσεις, γνώριζαν ότι εξοπλισμός που υπόκειται σε εξαγωγικούς περιορισμούς κατέληγε στην Κίνα και ήταν διατεθειμένα να χορηγήσουν δάνεια με εγγύηση αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι κινεζικές τράπεζες και τα δάνεια με εγγύηση chips της Nvidia

Το Bloomberg δεν κατάφερε να επικοινωνήσει ούτε με την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης που δανειοδότησε τη Shanghai Kezhan ούτε με τη Shanghai Innovation Bank.

Η τελευταία, πέραν της χρηματοδότησης που παρείχε στη Shanghai Shuoyao, χορήγησε επίσης δάνειο ύψους 200 εκατ. γουάν σε μια άλλη εταιρεία, τη Shanghai Longjie, χρησιμοποιώντας και σε αυτή την περίπτωση ως εγγύηση επεξεργαστές της Nvidia που υπόκεινται σε εξαγωγικούς περιορισμούς.

Η Shanghai Longjie, η οποία έχει την ίδια μητρική εταιρεία με τη Shanghai Shuoyao, αποκάλυψε σε έγγραφα που υπέβαλε στις εποπτικές αρχές ότι διαθέτει διακομιστές με επεξεργαστές της προηγούμενης γενιάς Hopper της Nvidia, των οποίων η εξαγωγή στην Κίνα απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, όπως μετέδωσε το Bloomberg νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είχε κατασκευαστεί από τις Super Micro Computer και Dell Technologies. Παραμένει ασαφές εάν οι αποστολές είχαν λάβει αμερικανική έγκριση.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για τους μοναδικούς επεξεργαστές Hopper στις εγκαταστάσεις του Yangtze River Delta Project.

Η Shanghai Kezhan, η εταιρεία που είχε αναφερθεί στον διακομιστή GB200 στα έγγραφα που υπέβαλε πέρυσι, γνωστοποίησε επίσης ότι διαθέτει εκεί 32 διακομιστές με επεξεργαστές H200. Η ονομασία των συγκεκριμένων μοντέλων παρέπεμπε στην Gigabyte, όμως τα έγγραφα δεν περιείχαν σειριακούς αριθμούς, καθιστώντας δυσκολότερη την ιχνηλάτησή τους.

Το πλέγμα των εταιρικών διασυνδέσεων

Η Shanghai Kezhan έχει την έδρα της περίπου μισό χιλιόμετρο μακριά από το Yangtze River Delta Project, στο ίδιο εμπορικό συγκρότημα όπου η Shanghai Shuoyao αναζητούσε μηχανικούς για να εργαστούν με τους επεξεργαστές H100 και H200 της Nvidia, δύο μοντέλα που υπόκεινται σε εξαγωγικούς περιορισμούς.

Τον Φεβρουάριο του 2024, αμφότερες οι εταιρείες πρόσθεσαν τις «εισαγωγές και εξαγωγές» στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με στοιχεία της Qizhidao, εταιρείας παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών.

Τον ίδιο μήνα, η αρχική μητρική εταιρεία της Megaspeed, ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικών παιχνιδιών 7Road, απέκτησε ποσοστό 16,7% στη Shanghai Kezhan μέσω θυγατρικής, την οποία είχε εξαγοράσει από την Άλις Χουάνγκ το 2019.

Το υπόλοιπο 83,3% της Kezhan ανήκει τελικά στη NeXPower Japan, σύμφωνα με την Qizhidao.

Στο επίσημο εταιρικό μητρώο της Ιαπωνίας εμφανίζεται μόνο μία εταιρεία με την επωνυμία NeXPower, η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με το κινεζικό οικονομικό μέσο ενημέρωσης Caixin, η εταιρεία με έδρα το Τόκιο ελέγχεται από την Άλις Χουάνγκ.

Το Bloomberg δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τη NeXPower για κάποιο σχόλιο. Κινεζόφωνοι εργαζόμενοι στη δηλωμένη διεύθυνση της εταιρείας αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ότι εκεί βρίσκονταν τα γραφεία της NeXPower και έκλεισαν την πόρτα όταν ρωτήθηκαν για τις σχέσεις τους με την Άλις Χουάνγκ και τη Shanghai Kezhan.

Στο θυροτηλέφωνο υπήρχε μήνυμα που ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονταν εν ώρα εργασίας και δεν θα απαντούσαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Η δηλωμένη διεύθυνση του διευθυντή της εταιρείας φαινόταν να αντιστοιχεί σε κατοικία που είχε εκκενωθεί.

Το φορτίο των 11 εκατ. δολαρίων

Τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Big Trade Data, η Shanghai Kezhan εμφανίζεται ως παραλήπτρια φορτίου αξίας 11 εκατ. δολαρίων, το οποίο μεταφέρθηκε αεροπορικώς από τη Μαλαισία στη Σαγκάη.

Η εξέταση των τελωνειακών εγγράφων από το Bloomberg ανέδειξε ασυμφωνίες μεταξύ της δηλωμένης περιγραφής του εξοπλισμού, της τελωνειακής ταξινόμησής του και της αξίας του.

Η τιμή του εξοπλισμού ήταν υπερβολικά υψηλή για τα προϊόντα που περιγράφονταν στα έγγραφα, αλλά συμβατή με το εύρος τιμών των διακομιστών που χρησιμοποιούν επεξεργαστές Hopper της Nvidia.