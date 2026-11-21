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Ως «ιδιαίτερα ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα» χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομία και τα Δημοσιονομικά, Ντέκλαν Κοστέλο, πρώην επικεφαλής του κλιμακίου της Κομισιόν για την Ελλάδα, την εποχή των μνημονίων και των ευρωπαϊκών θεσμών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αξιοποίησε το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούσαν, χρηματοδοτώντας δημόσια έργα και κινητοποιώντας σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν αναφέρεται στην ολοκλήρωση του μεγαλύτερου, σε κατά κεφαλήν όρους, εθνικού σχεδίου του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η παρέμβασή του έρχεται στον απόηχο της θετικής προκαταρκτικής αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας, εξέλιξη την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας για την υλοποίηση του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι η Αθήνα πέτυχε 173 ορόσημα για 11,3 δισ. ευρώ, ενώ άλλες χώρες είχαν κοπεί για λιγότερα, όπως για παράδειγμα η Κύπρος για 1 ορόσημο μόνο και για μόλις 300 εκατ. ευρώ.

Από την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών μέχρι τα νοσοκομεία

Ο Ντέκλαν Κοστέλο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος NextGenerationEU, αναφέροντας χαρακτηριστικά την ανακαίνιση κατοικιών, την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Όπως σημειώνει, η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας έχει συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, περιορίζοντας παράλληλα το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Στον τομέα της υγείας, επισημαίνει τις παρεμβάσεις αναβάθμισης σε νοσοκομεία και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, που διευκολύνουν τη διασύνδεση των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των ασθενών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για παρεμβάσεις που μετατρέπουν πολυετείς επενδυτικές προσπάθειες σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και οι επενδύσεις στις ΑΠΕ

Ξεχωριστή αναφορά κάνει ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ενεργειακές υποδομές και ειδικότερα στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Όπως υπογραμμίζει, η διασύνδεση περιορίζει την εξάρτηση των νησιών από την τοπική ηλεκτροπαραγωγή με ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη μεγάλων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες δημιουργεί τη δυνατότητα μεγαλύτερης αξιοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται, σύμφωνα με τον Κοστέλο, στον ευρύτερο στόχο της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.

Αποκατάσταση οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών

Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά επίσης στις υποδομές μεταφορών.

Ο γενικός διευθυντής της Κομισιόν αναφέρεται στην ολοκλήρωση κρίσιμων έργων, μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Οι σχετικές επενδύσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση των μεταφορικών συνδέσεων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα.

Ο ρόλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης στις ιδιωτικές επενδύσεις

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο Κοστέλο και στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ο μηχανισμός στήριξε επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και τις εξαγωγές, ενισχύοντας τη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να υλοποιούν νέα επενδυτικά σχέδια.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση συνέβαλε στον σημαντικό περιορισμό του επενδυτικού κενού της ελληνικής οικονομίας και στη στήριξη της ανάπτυξης.

Πρόκειται για μία από τις βασικές επιδιώξεις του ελληνικού προγράμματος, καθώς η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δανείων συνδέθηκε με την κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η θετική αξιολόγηση της Κομισιόν

Ο Ντέκλαν Κοστέλο συνδέει την ολοκλήρωση του σχεδίου με τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση των τελικών ελληνικών αιτημάτων πληρωμής, στην οποία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την εβδομάδα.

«Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπουμε αυτή την πρόοδο να αναγνωρίζεται στη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας», αναφέρει.

Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια σημαντική συλλογική προσπάθεια για τη μετατροπή των μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών σχεδίων σε συγκεκριμένα έργα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο αξιωματούχος της Κομισιόν εκφράζει τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, τόσο ως προς το μέγεθος των διαθέσιμων πόρων όσο και ως προς τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν στην πραγματική οικονομία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντέκλαν Κοστέλο

Τι ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα! 🎉

Το μεγαλύτερο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε κατά κεφαλήν όρους, έχει ολοκληρωθεί, με το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ να έχει αξιοποιηθεί για δημόσιες επενδύσεις και την κινητοποίηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Από τις ανακαινισμένες κατοικίες και τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέχρι την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι προσπάθειες πολλών ετών αποδίδουν πλέον καρπούς, φέρνοντας βελτιώσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Με το NextGenerationEU, οι κατοικίες έχουν γίνει πιο φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικότερες, χάρη στην εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας. Τα νοσοκομεία έχουν αναβαθμιστεί, ενώ οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας συμβάλλουν στην παροχή πιο διασυνδεδεμένων υπηρεσιών περίθαλψης.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο περιορίζει την εξάρτηση από την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, ενώ τα μεγάλης κλίμακας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες επιτρέπουν την αξιοποίηση μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Έχουν επίσης ολοκληρωθεί σημαντικά έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Ο μεγάλης κλίμακας δανειακός μηχανισμός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) έχει στηρίξει ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και τις εξαγωγές, επιτρέποντας στην Ελλάδα να περιορίσει σημαντικά το επενδυτικό της κενό και να ενισχύσει την ανάπτυξη.

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπουμε αυτή την πρόοδο να αναγνωρίζεται μέσα από τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα τελικά αιτήματα πληρωμής της Ελλάδας, αυτή την εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια εντυπωσιακή συλλογική προσπάθεια για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την υλοποίηση επενδύσεων.

Συγχαρητήρια και ένα μεγάλο, εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους και τους εταίρους που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η πρόοδος.