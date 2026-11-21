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Ταχύτερα από κάθε προηγούμενη πρόβλεψη, ακόμη και από εκείνες που καταγράφονται μόλις πριν από έναν χρόνο στον προϋπολογισμό του 2026, αποκλιμακώνεται το ελληνικό δημόσιο χρέος. Αυτό προκύπτει από τις νέες φθινοπωρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και του νέου προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή με τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι η μείωση του χρέους όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά εξελίσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνη που είχαν υπολογίσει τόσο οι Βρυξέλλες όσο και το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις της Κομισιόν, το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 135,7% του ΑΕΠ το 2026 και θα περιοριστεί περαιτέρω στο 130,7% το 2027. Για να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτών των εκτιμήσεων, αρκεί μια σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Επιτροπής πριν από έναν χρόνο. Τότε, οι Βρυξέλλες τοποθετούσαν το ελληνικό χρέος στο 142,1% του ΑΕΠ για το 2026 και στο 138% για το 2027. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, δηλαδή, η εκτίμηση για το χρέος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για φέτος και κατά 7,3 μονάδες για το επόμενο έτος.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τις προβλέψεις του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών. Ο προϋπολογισμός του 2026, που κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2025, προέβλεπε ότι το δημόσιο χρέος θα διαμορφωνόταν στο 138,2% του ΑΕΠ φέτος και στο 131,7% το 2027. Στον νέο προϋπολογισμό, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, οι εκτιμήσεις έχουν περιοριστεί αντίστοιχα στο 135,8% και στο 128,5% του ΑΕΠ.

Πίσω από αυτή τη σχολαστική παράδοση ποσοστών, προβλέψεων και διαδοχικών αναθεωρήσεων, βρίσκεται ένα συμπέρασμα: το δημόσιο χρέος της χώρας αποκλιμακώνεται με ταχείς ρυθμούς, πιο γρήγορους ακόμη και από τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για ευνοϊκές προβλέψεις, αλλά για μια τάση που επιβεβαιώνεται με ολοένα μεγαλύτερη σαφήνεια από την οικονομική πραγματικότητα. Με βάση τα δεδομένα αυτά το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του δημοσίου χρέους κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029 και χαμηλότερα από το 110% του ΑΕΠ το 2030.

Δημόσιο χρέος: Οι τρεις λόγοι της αποκλιμάκωσης

Ποιοι είναι, όμως, οι λόγοι που εξηγούν την αυξημένη ταχύτητα αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους; Όπως αναφέρουν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου τρεις είναι οι βασικοί λόγοι για το αποτέλεσμα αυτό:

Πρώτον, η σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κοντά στα επίπεδα του 2% σε ετήσια βάση, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Για το 2027, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% την ίδια ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωζώνης εκτιμάται σε 1,2%.

Δεύτερον, τα ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα που δημιουργεί η ελληνική οικονομία λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και των εσόδων που προέρχονται από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2026 εκτιμάται σε 3,6% του ΑΕΠ και για το 2027 σε 3,2% του ΑΕΠ.

Τρίτον, οι μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους με τις οποίες αφενός μειώνεται το ύψος του χρέους, αφετέρου ομαλοποιείται το πεδίο των πληρωμών των επόμενων ετών.

Ο συνδυασμός των παραμέτρων αυτών καταγράφεται άλλωστε στις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης που πιστώνουν στη χώρα μας τις θετικές εξελίξεις στο χρέος και στέλνουν μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές.

Σε ό,τι αφορά τις πρόωρες αποπληρωμές του δημόσιου χρέους, είναι αξιοσημείωτο ότι φέτος ξεπέρασαν κατά 4 δισ. ευρώ τον αρχικό στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2026 εξοφλήθηκαν πρόωρα διμερή δάνεια του πρώτου Μνημονίου 6,94 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν αρχικές ημερομηνίες αποπληρωμής το 2029 και την περίοδο 2033–2035. Τον Οκτώβριο, πραγματοποιήθηκε πρόωρη αποπληρωμή προς τον EFSF, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που αφορούσε δόσεις των ετών 2027 και 2028. Στα μέσα του επόμενου μήνα έχει επίσης προγραμματιστεί η πρόωρη εξόφληση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 2,2 δισ. ευρώ που κανονικά λήγει τον Δεκέμβριο του 2027. Αν συνυπολογιστεί και η μείωση του υπολοίπου των εντόκων γραμματίων του δημοσίου, τότε, το συνολικό ύψος των πρόωρων αποπληρωμών χρέους φτάνει τα 12,8 δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου 8,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το συνολικό πρόγραμμα των 12,84 δισ. ευρώ αναμένεται να αποφέρει εξοικονόμηση τόκων περίπου 370 εκατ. ευρώ ετησίως, με συνολικό όφελος τουλάχιστον 2,6 δισ. ευρώ σε ορίζοντα επταετίας.