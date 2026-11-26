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Η UniCredit σχεδιάζει να προτείνει τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Αντρέα Ορσέλ, για τη θέση του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της Commerzbank, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, καθώς η ιταλική τράπεζα προχωρεί στην ανάληψη του ελέγχου της γερμανικής ανταγωνίστριάς της, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Η UniCredit ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ζητεί από την Commerzbank να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την αναμόρφωση του εποπτικού συμβουλίου της, μετά την εξασφάλιση της τελευταίας ρυθμιστικής έγκρισης που απαιτούνταν για την ανάληψη του ελέγχου της γερμανικής τράπεζας.

Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο ετοιμάζεται να υποβάλει πλήρη κατάλογο 10 υποψηφίων, προτείνοντας τον Ορσέλ για τη θέση του προέδρου, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Η UniCredit ανέφερε ότι το αίτημά της για σύγκληση γενικής συνέλευσης συνάδει με την επιθυμία της γερμανικής κυβέρνησης για ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας και ομαλή μεταβίβαση του ελέγχου, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχειας για τους πελάτες και τους εργαζομένους.

Ο Ορσέλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι σκοπεύει να κινηθεί γρήγορα μόλις εξασφαλιστούν όλες οι εγκρίσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή του σχεδίου του για τη γερμανική τράπεζα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, καθώς και για πιθανές αλλαγές στη διοίκησή της.

Η τελευταία ρυθμιστική έγκριση και το τέλος της διετούς μάχης

Η εξέλιξη έρχεται μετά το πράσινο φως που έδωσε η πολωνική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (KNF) στη συμφωνία, η οποία θα περιέλθει επίσης στη UniCredit τον έλεγχο της mBank, της πολωνικής θυγατρικής της Commerzbank. Η συγκεκριμένη έγκριση αποτελούσε το τελευταίο εκκρεμές εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η UniCredit σχεδιάζει πλέον να ολοκληρώσει έως τις 7 Δεκεμβρίου τον διακανονισμό των μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς, αυξάνοντας τη συμμετοχή της σε ποσοστό άνω του 47% του μετοχικού κεφαλαίου της Commerzbank. Το ποσοστό αυτό πιθανότατα θα της εξασφαλίσει επαρκή δικαιώματα ψήφου για την εκλογή των υποψηφίων της στο εποπτικό συμβούλιο.

Η έγκριση των πολωνικών αρχών επισφραγίζει μια μάχη εξαγοράς που διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια και αρχικά συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις από τη διοίκηση της Commerzbank, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τη γερμανική κυβέρνηση.

Ο Ορσέλ έχει περιγράψει σχέδια που προβλέπουν ενδεχόμενες περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας, καθώς και σημαντική συρρίκνωση του δικτύου γραφείων της Commerzbank στο εξωτερικό.