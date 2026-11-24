Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ενδεχόμενο να περιορίσει σημαντικά την παρουσία της στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων εξετάζει η Commerzbank, καθώς οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις που ετοιμάζονται να τεθούν σε εφαρμογή στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν το κόστος δραστηριοποίησης των τραπεζών στη συγκεκριμένη αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg από πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, η γερμανική τράπεζα αξιολογεί διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων η πλήρης αποχώρηση από την αμερικανική αγορά repos, αλλά και η συνεργασία με χρηματιστηριακή εταιρεία για τη συνέχιση μέρους των συναλλαγών της σε αμερικανικούς κρατικούς τίτλους.

Οι πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συζητήσεων, διευκρινίζουν ότι η ενδεχόμενη αναδιάρθρωση συνδέεται, τουλάχιστον εν μέρει, με την αύξηση του κόστους που προκαλούν οι νέοι αμερικανικοί κανόνες.

Η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Εκπρόσωπος της Commerzbank αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Στα 15,7 δισ. δολάρια η έκθεση σε συναλλαγές repos με αμερικανικούς κρατικούς τίτλους

Η Commerzbank δραστηριοποιείται στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων ως ειδικός διαπραγματευτής που παρέχει ρευστότητα (market maker), χωρίς να διαθέτει το καθεστώς του βασικού διαπραγματευτή (primary dealer) τίτλων του αμερικανικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με δημόσιες εποπτικές καταχωρίσεις, η αμερικανική θυγατρική της, Commerz Markets LLC, εμφάνιζε στα τέλη του 2025 ακαθάριστες υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς ύψους 16,2 δισ. δολαρίων.

Από το ποσό αυτό, περίπου το 97%, δηλαδή 15,7 δισ. δολάρια, αφορούσε συναλλαγές με τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου.

Οι συμφωνίες επαναγοράς, γνωστές ως repos, αποτελούν βασικό εργαλείο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Πρόκειται για συναλλαγές δανεισμού με εξασφάλιση τίτλων, κυρίως κρατικών ομολόγων.

Ο παράγοντας UniCredit και ο περιορισμός της διεθνούς παρουσίας

Η πιθανή αλλαγή στρατηγικής έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την Commerzbank, καθώς η γερμανική τράπεζα βρίσκεται στα πρόθυρα εξαγοράς από την ιταλική UniCredit.

Η UniCredit έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο για τη μελλοντική λειτουργία της Commerzbank, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιορισμό της διεθνούς παρουσίας της γερμανικής τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, μια ενδεχόμενη υποχώρηση από συγκεκριμένες δραστηριότητες στην αμερικανική αγορά κρατικού χρέους θα μπορούσε να ενταχθεί στον ευρύτερο ανασχεδιασμό του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Νέοι κανόνες στις ΗΠΑ αυξάνουν το κόστος συναλλαγών

Οι αμερικανικές αρχές προχωρούν στην εφαρμογή ενός νέου πλαισίου που προβλέπει την υποχρεωτική εκκαθάριση περισσότερων συναλλαγών αμερικανικών κρατικών ομολόγων και repos μέσω κεντρικών οργανισμών εκκαθάρισης.

Οι νέες απαιτήσεις προβλέπουν ότι οι επιλέξιμες συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά αμερικανικών κρατικών τίτλων θα πρέπει να εκκαθαρίζονται κεντρικά έως το τέλος του 2026.

Για τις συναλλαγές repos με εξασφάλιση αμερικανικά κρατικά ομόλογα, η σχετική προθεσμία τοποθετείται στα μέσα του 2027.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της διαφάνειας της αγοράς, αλλά συνεπάγεται πρόσθετες λειτουργικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες.

Ορισμένες ξένες τράπεζες με δραστηριότητες repos στις ΗΠΑ έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες για τις αλλαγές, ζητώντας εξαιρέσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) μέσω του Institute of International Bankers.

Τον Οκτώβριο, η SEC ανακοίνωσε στοχευμένες εξαιρέσεις από τις νέες υποχρεώσεις για ορισμένες συναλλαγές repos εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Επιτροπή άκουσε προσεκτικά τις ανησυχίες των συμμετεχόντων στην αγορά σχετικά με τις προκλήσεις εφαρμογής των κανόνων εκκαθάρισης των κρατικών ομολόγων», δήλωσε τότε ο επίτροπος της SEC, Μαρκ Ουγέντα.

Όπως πρόσθεσε, οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα, διατηρώντας παράλληλα τα σημαντικά οφέλη της κεντρικής εκκαθάρισης.

Είχε προηγηθεί η αποχώρηση της NatWest

Η Commerzbank δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή τράπεζα που επανεξετάζει τη δραστηριότητά της στις αγορές κρατικού χρέους.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η βρετανική NatWest Group απέσυρε τη μονάδα διαπραγμάτευσης τίτλων της από τον κατάλογο των primary dealers της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης.

Η κίνηση αυτή εντάχθηκε σε μια ευρύτερη στρατηγική περιορισμού της παρουσίας της NatWest στις αγορές αμερικανικών και ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Η βρετανική τράπεζα επιδιώκει να απλοποιήσει τη δομή των δραστηριοτήτων της στις αγορές, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον της σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών κινδύνων.