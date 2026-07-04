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Η Crédit Agricole αύξησε το ποσοστό της στην Banco BPM στο 29,3%, ενισχύοντας τη θέση της στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω ενός μπαράζ προτάσεων για deals.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η γαλλική τράπεζα, η οποία κατείχε ποσοστό 22,9% στην Banco BPM στο τέλος του πρώτου τριμήνου, γνωστοποίησε το νέο της ποσοστό σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Παρασκευής. Ανέφερε ότι έφτασε σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο μέσω χρηματιστηριακών αγορών και ενός παραγώγου μέσου, καθώς και ότι ενημέρωσε τις ιταλικές αρχές και την Banco BPM ότι ξεπέρασε το όριο του 25%.

«Το επιπλέον ποσοστό θα επηρεάσει τον δείκτη CET 1 της Crédit Agricole κατά περίπου 35 μονάδες βάσης αρνητικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση της γαλλικής τράπεζας. «Η αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας είναι συνεπής με τη στρατηγική της Crédit Agricole ως μακροπρόθεσμου επενδυτή και εταίρου της Banco BPM στην ανάπτυξή της».

Τον Ιούνιο, η Banco BPM έριξε στο τραπέζι την ιδέα μιας συγχώνευσης επί ίσοις όροις με την Banca Monte dei Paschi di Siena, μία ημέρα προτού η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, Intesa Sanpaolo, καταθέσει προσφορά για την εξαγορά της Monte Paschi σε ένα deal αξίας άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ανταγωνιστικές αυτές προσεγγίσεις για την παλαιότερη τράπεζα του κόσμου έδωσαν νέα δυναμική σε μια σειρά εξαγορών που αναδιαμορφώνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ιταλίας τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Crédit Agricole εξέταζε το ενδεχόμενο να αυξήσει τη συμμετοχή της στην BPM καθώς σταθμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στις εξελίξεις, όπως ανέφερε το Bloomberg τον Ιούνιο. Ο γαλλικός δανειστής αυξάνει το ποσοστό του τα τελευταία χρόνια καθώς επιδιώκει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του στην Ιταλία, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν σχεδιάζει εξαγορά.

Η Ιταλία είναι η μεγαλύτερη ξένη αγορά της Crédit Agricole και ο διευθύνων σύμβουλος Olivier Gavalda έχει θέσει την ανάπτυξη στη χώρα ως κορυφαία προτεραιότητα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πριν. Η τράπεζα είχε λάβει προηγουμένως έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αυξήσει το ποσοστό της στην Banco BPM πάνω από το 20% και λίγο κάτω από το 30%, καθώς ο ίδιος ο ιταλικός εταίρος είχε γίνει στόχος μιας τελικά αποτυχημένης απόπειρας εξαγοράς από την UniCredit.

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