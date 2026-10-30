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Η Crédit Agricole καταγράφει ισχυρή αύξηση κερδών και εσόδων, ακολουθώντας τις θετικές επιδόσεις των υπόλοιπων μεγάλων γαλλικών τραπεζών. Ωστόσο, διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της ως προς τις προοπτικές της εγχώριας αγοράς, προειδοποιώντας ότι η πολιτική αστάθεια και το δημοσιονομικό αδιέξοδο στη Γαλλία ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση για δάνεια και να ενισχύσουν τους κινδύνους τους επόμενους μήνες.

Τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 18%, στα 1,99 δισ. ευρώ (2,23 δισ. δολάρια), ενώ τα έσοδα από το δίκτυο λιανικής τραπεζικής στη Γαλλία διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ. Παράλληλα, ο τομέας επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής κατέγραψε την καλύτερη επίδοση εσόδων για τρίτο τρίμηνο στην ιστορία του.

Παρά τη θετική εικόνα, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Ολιβιέ Γκαβαλντά, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για τις οικονομικές εξελίξεις στη Γαλλία.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις για επενδύσεις και τα επενδυτικά σχέδια στη Γαλλία συνολικά επιβραδύνονται», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

Όπως εξήγησε, είναι εύλογο να αναμένεται μείωση των αιτήσεων για νέα δάνεια, ενδεχομένως σε συνδυασμό με αύξηση των κινδύνων. «Ελπίζουμε, βεβαίως, ότι αυτό δεν θα συμβεί, αλλά παραμένουμε ιδιαίτερα προσεκτικοί», πρόσθεσε.

Η γαλλική κρίση προκαλεί ανησυχία στις τράπεζες

Οι δηλώσεις του Γκαβαλντά συνιστούν μέχρι στιγμής την πιο σαφή προειδοποίηση από επικεφαλής μεγάλης γαλλικής τράπεζας για τις πιθανές επιπτώσεις του δημοσιονομικού αδιεξόδου στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η πολιτική αβεβαιότητα έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού της Γαλλίας, δημιουργώντας ανησυχίες για ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα, πάντως, οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες της χώρας έχουν εμφανιστεί σχετικά καθησυχαστικές όσον αφορά τους κινδύνους.

Η Crédit Agricole συγκαταλέγεται στους τραπεζικούς ομίλους με τη μεγαλύτερη έκθεση στη γαλλική οικονομία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Γκαβαλντά έχει θέσει τη διεθνή επέκταση στο επίκεντρο της στρατηγικής του.

Σε επίπεδο ομίλου, η τράπεζα διαθέτει έκθεση περίπου 26 δισ. ευρώ σε γαλλικά κρατικά ομόλογα (OATs).

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι οι άμεσες επιπτώσεις από τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις είναι διαχειρίσιμες για τις γαλλικές τράπεζες. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι έμμεσες συνέπειες, όπως η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και η πιθανή επιβράδυνση της οικονομίας, θα μπορούσαν να αποδειχθούν περισσότερο επιβαρυντικές.

Τις ανησυχίες αυτές συμμερίζεται και ο επικεφαλής της Crédit Agricole.

«Παραμένουμε προσεκτικοί, καθώς προετοιμαζόμαστε για ένα πιο δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες», ανέφερε.

Κέρδη αυξημένα 33% στη γαλλική λιανική τραπεζική

Παρά τις επιφυλάξεις για το επόμενο διάστημα, οι τρέχουσες επιδόσεις της Crédit Agricole στη Γαλλία δεν εμφανίζουν σημαντικές ενδείξεις επιδείνωσης.

Τα έσοδα από τα εγχώρια δίκτυα λιανικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη σημείωσαν άνοδο 33%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη αναπροσαρμογή της τιμολόγησης των δανείων.

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 7,09 δισ. ευρώ, έναντι 6,6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 7 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 3,93 δισ. ευρώ, από 3,84 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το κόστος κινδύνου αυξήθηκε στα 590 εκατ. ευρώ, έναντι 490 εκατ. ευρώ και εκτίμησης 520 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη, παρά την άνοδο στα 1,99 δισ. ευρώ από 1,69 δισ. ευρώ, υπολείφθηκαν ελαφρώς της μέσης πρόβλεψης των αναλυτών για 2,04 δισ. ευρώ.

Στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και αποταμιεύσεων, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,03 δισ. ευρώ, έναντι 1,87 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι δραστηριότητες μεγάλων εταιρικών πελατών απέφεραν 2,3 δισ. ευρώ, από 2,1 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα της γαλλικής λιανικής τραπεζικής ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, από 980 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα από τη διεθνή λιανική τραπεζική παρέμειναν στο 1 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 υποχώρησε στο 11,2%, από 11,7% έναν χρόνο νωρίτερα, διαμορφούμενος χαμηλότερα από την εκτίμηση 11,4%.

Η Banco BPM και οι κινήσεις στην Ιταλία

Στην Ιταλία, τη μεγαλύτερη αγορά της Crédit Agricole εκτός Γαλλίας, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,8%.

Από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση της τράπεζας πέρυσι, ο Γκαβαλντά βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά προτάσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων που αναδιαμορφώνουν τον ιταλικό τραπεζικό χάρτη.

Για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, η Crédit Agricole έχει αυξήσει σταδιακά τη συμμετοχή της στην Banco BPM, με την οποία ήδη συνεργάζεται, σε ποσοστό λίγο χαμηλότερο του 30%.

Η Banco BPM έχει βρεθεί δύο φορές στο επίκεντρο προτάσεων εξαγοράς τα τελευταία χρόνια.

Την Πέμπτη, οι μέτοχοι της Banca Monte dei Paschi di Siena απέρριψαν την πρόταση της διοίκησής της να προχωρήσει στην υποβολή προσφοράς για την Banco BPM.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει στον Γκαβαλντά περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις του.

Η Crédit Agricole έχει δηλώσει δημόσια ότι προτιμά μια συνένωση των ιταλικών δραστηριοτήτων της με εκείνες της Banco BPM.

«Δεν μας διέφυγαν όσα συνέβησαν στη γενική συνέλευση της Monte Paschi», δήλωσε ο Γκαβαλντά, προσθέτοντας ότι η τράπεζα θα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις εξελίξεις στην ιταλική αγορά.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, η Crédit Agricole εξετάζει διάφορες επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πιθανή εξαγορά της Banco BPM.

Ωστόσο, μια τέτοια συμφωνία θα αντιμετώπιζε σημαντικές πολιτικές και χρηματοδοτικές δυσκολίες.

Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι ότι η εισηγμένη Crédit Agricole SA διαθέτει σχετικά περιορισμένο κεφαλαιακό περιθώριο, σε αντίθεση με τον ευρύτερο όμιλο Crédit Agricole Group.

Το περιθώριο αυτό περιορίστηκε περαιτέρω, καθώς ο δείκτης CET1 υποχώρησε στο 11,2%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Επέκταση στη Γερμανία και ενίσχυση από την Ινδία

Πέρα από την Ιταλία, η Crédit Agricole επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της και στη γερμανική αγορά.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο συμφώνησε να εξαγοράσει την IKB Deutsche Industriebank, ενώ πέρυσι είχε αποκτήσει τη γερμανική εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης Merca Leasing.

Στόχος του γαλλικού ομίλου είναι να διπλασιάσει την πελατειακή του βάση στη Γερμανία έως το τέλος του 2028.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν επίσης από έκτακτο κέρδος 205 εκατ. ευρώ, το οποίο προέκυψε από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο μιας κοινοπραξίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ινδία.

Θετική ήταν και η συνεισφορά της επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής, όπου τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική και τις συναλλαγές μετοχών κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης.

Παράλληλα, τα έσοδα από συναλλαγές προϊόντων σταθερού εισοδήματος ενισχύθηκαν κατά 8,3%.

Έτσι, παρά τη βελτίωση της κερδοφορίας και τη δυναμική των διεθνών δραστηριοτήτων, η Crédit Agricole προετοιμάζεται για ένα πιο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον στη Γαλλία, διαφοροποιώντας τη στάση της από την έως τώρα περισσότερο αισιόδοξη εικόνα που έχουν παρουσιάσει οι ανταγωνιστές της.