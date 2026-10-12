Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε συμφωνία για την εξαγορά της γερμανικής IKB Deutsche Industriebank AG, η οποία ελέγχεται από τη Lone Star Funds και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 14,3 δισ. ευρώ (16 δισ. δολάρια), κατέληξε η Credit Agricole, ενισχύοντας την παρουσία της στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η Credit Agricole αποκτά ισχυρότερη θέση στη γερμανική αγορά τραπεζικής χρηματοδότησης μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιηθεί το τίμημα της συναλλαγής.

Η γαλλική τράπεζα διευκρίνισε ότι η εξαγορά είναι συμβατή με τους στόχους της για την απόδοση των επενδύσεών της, ενώ αναμένεται να έχει αρνητική επίπτωση περίπου 20 μονάδων βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1.

Από την κρίση των subprime στην εξαγορά από τη Lone Star

Η IKB συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες που επλήγησαν σοβαρά από την κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime) πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Στη συνέχεια διασώθηκε από κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε και κρατική αναπτυξιακή τράπεζα.

Το 2008, η Lone Star συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό άνω του 90% της γερμανικής τράπεζας, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Έκτοτε, η Lone Star έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να αποεπενδύσει από την IKB, που εδρεύει στο Ντίσελντορφ. Όπως είχε μεταδώσει το Bloomberg τον Μάιο, η Credit Agricole περιλαμβανόταν μεταξύ των ενδιαφερόμενων υποψήφιων αγοραστών.

Η IKB απασχολεί περίπου 600 εργαζομένους και διαθέτει έξι περιφερειακά γραφεία στη Γερμανία. Στα τέλη του 2025, το δανειακό της χαρτοφυλάκιο ανερχόταν σε 8,2 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Credit Agricole η Γερμανία

«Η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών μας φιλοδοξιών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Credit Agricole, Ολιβιέ Γκαβάλντα.

«Μαζί θα διαθέτουμε την κλίμακα, το δίκτυο και τη χρηματοοικονομική δυνατότητα να στηρίξουμε τις γερμανικές επιχειρήσεις στα επενδυτικά τους σχέδια, στη διεθνή τους επέκταση και στα έργα ενεργειακής μετάβασης», πρόσθεσε.

Η Credit Agricole έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική επέκτασής της μέσω εξαγορών, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Πέρυσι, η γαλλική τράπεζα εξαγόρασε από την Banco Santander SA το ποσοστό που κατείχε στην Caceis, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής, φύλαξης τίτλων και εξυπηρέτησης επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, προχώρησε στην εξαγορά της γερμανικής εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης Merca Leasing, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στη γερμανική αγορά.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Πώς τα υψηλότερα επιτόκια θα ασκήσουν πίεση σε μετοχές και ακίνητα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τι απαντά στη WSJ για τον Έρικ Ντίτερς – «Μου χρωστάει $150.000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες»

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σουπερμάρκετ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ