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Η ακροδεξιά υποψήφια για τη γαλλική προεδρία, Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία ακόμη και στα 60 έτη και να εισαγάγει έναν κεφαλαιοποιητικό πυλώνα ατομικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, εφόσον εκλεγεί.

Σε ομιλία της την Τρίτη, ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει, οι οποίες θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2028, θα επέτρεπαν τη δημιουργία ενός κεφαλαίου ύψους 900 δισ. ευρώ «μέσα σε μία μόνο γενιά», χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο συγκέντρωσης των χρημάτων.

Τα γαλλικά ομόλογα διεύρυναν τα κέρδη τους κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Λεπέν, με τη διαφορά απόδοσης μεταξύ των δεκαετών γαλλικών τίτλων και των ασφαλέστερων γερμανικών ομολόγων να περιορίζεται κατά τέσσερις μονάδες βάσης, στις 153 μονάδες βάσης, μεταδίδει το Bloomberg.

Η Λεπέν θεωρείται επικρατέστερη ενόψει των προεδρικών εκλογών δύο γύρων, που ξεκινούν στις 18 Απριλίου, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα επικρατούσε των αντιπάλων της σε έναν δεύτερο γύρο. Στις δύο προηγούμενες προεδρικές εκλογές, η Λεπέν ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο, όταν οι ψηφοφόροι συσπειρώθηκαν γύρω από τον κεντρώο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι προτάσεις αποτελούν την πιο πρόσφατη προσπάθεια της υποψήφιας του Εθνικού Συναγερμού να συνδυάσει μία από τις βασικές οικονομικές της δεσμεύσεις —τη δυνατότητα ορισμένων Γάλλων εργαζομένων να συνταξιοδοτούνται ήδη από τα 60 έτη— με την ευρύτερη προσπάθειά της να πείσει ψηφοφόρους και επενδυτές ότι μπορεί να διαχειριστεί τα υψηλά επίπεδα χρέους της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Λεπέν, όσοι αρχίζουν να εργάζονται πριν από την ηλικία των 20 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα για 40 χρόνια και θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στα 60. Όσοι ξεκινούν να εργάζονται μετά την ηλικία των 23 ετών θα πρέπει να συμπληρώνουν 42 χρόνια εισφορών για να λάβουν πλήρη σύνταξη. Όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πλήρη σύνταξη στα 67 έτη, όπως ισχύει και στο σημερινό σύστημα.

Οι πολιτικοί της αντίπαλοι έσπευσαν να επικρίνουν το σχέδιο. «Αυτό το δόγμα της συνταξιοδότησης στα 60 είναι μια ψεύτικη υπόσχεση, επειδή στην πραγματικότητα σχετικά λίγοι άνθρωποι θα επωφεληθούν από αυτό», δήλωσε ο Πολ Μιντί, βουλευτής του κόμματος Αναγέννηση, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το προεκλογικό πρόγραμμα του Γκαμπριέλ Ατάλ, αντιπάλου της Λεπέν στην προεδρική αναμέτρηση του 2027. «Ακόμη και η συνταξιοδότηση στα 62 είναι μια ψευδαίσθηση».

Το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται υπό ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, καθώς η Γαλλία δυσκολεύεται να περιορίσει το δημόσιο έλλειμμά της —με το δημόσιο χρέος να αναμένεται να αυξηθεί στο 122,1% του ΑΕΠ το 2027— και ενώ στη χώρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος ζωής. Οι συνταξιοδοτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των δημόσιων δαπανών, με τους σημερινούς εργαζομένους να χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό τις συντάξεις ενός πληθυσμού που γερνά.

Οποιαδήποτε προσπάθεια ριζικής αναμόρφωσης του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους. Ο Μακρόν βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύμηνες διαδηλώσεις το 2019 και το 2020, εξαιτίας μιας αρχικής προσπάθειας αναθεώρησης του συστήματος, προτού εγκαταλείψει το σχέδιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η κυβέρνησή του προχώρησε το 2023 στην εφαρμογή λιγότερο εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αύξαναν σταδιακά το κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, προκαλώντας νέο κύμα μαζικών διαδηλώσεων. Αργότερα, η κυβέρνηση ανέστειλε το μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026.

Τον περασμένο μήνα, η Λεπέν δεσμεύτηκε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,7% του ΑΕΠ το επόμενο έτος και στο 2,2% έως το 2032, έναντι του κυβερνητικού στόχου για έλλειμμα 5% το επόμενο έτος. Το σχέδιό της βασίζεται εν μέρει σε σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων από τη μεταναστευτική πολιτική και από αυτό που η ίδια αποκαλεί «εξορθολογισμό» των δημόσιων δαπανών. Ζήτησε επίσης την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη μείωση του κόστους δανεισμού των κυβερνήσεων.