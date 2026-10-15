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Η Richemont, ιδιοκτήτρια της Cartier, και η αμερικανική Signet Jewelers βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθούν στην κοινοπραξία που θεωρείται φαβορί για την εξαγορά της De Beers, σύμφωνα με ανθρώπους με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Η συμμετοχή δύο τόσο σημαντικών ονομάτων της αγοράς πολυτελείας και κοσμημάτων θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στα φυσικά διαμάντια, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος επιχειρεί να ανακάμψει από μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της ιστορίας του.

Η αγορά διαμαντιών εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από την υποχώρηση της κινεζικής ζήτησης και την ταχεία άνοδο των τεχνητών διαμαντιών, τα οποία έχουν ενισχύσει τον ανταγωνισμό απέναντι στις φυσικές πέτρες.

Στο επίκεντρο η κοινοπραξία για τη De Beers

Η Richemont και η Signet συζητούν με την Global Diamond Consortium (GDC), το επενδυτικό όχημα που έχει δημιουργήσει και ηγείται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της De Beers, Γκάρεθ Πένι, προκειμένου να ενταχθούν στην κοινοπραξία.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή των δύο ομίλων.

Η GDC αναδείχθηκε τον Ιούλιο ως προτιμητέος υποψήφιος αγοραστής της De Beers από την Anglo American. Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση της Μποτσουάνα, η οποία ήδη διαθέτει συμμετοχή στην De Beers, για την αύξηση του ποσοστού της περίπου στο 25%.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ήδη η Ναμίμπια και η Αγκόλα, δύο από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής διαμαντιών παγκοσμίως, καθώς και ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας διαμαντιών.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι ποσοστό της De Beers εξετάζουν να αποκτήσουν η Richemont και η Signet. Με δεδομένο ότι οι τρεις χώρες της νότιας Αφρικής αναμένεται να διατηρήσουν σημαντικές συμμετοχές, ενώ έχουν ήδη δεσμευθεί και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, τα ποσοστά των δύο ομίλων πιθανότατα θα είναι σχετικά περιορισμένα.

Η Richemont συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ομίλους ειδών πολυτελείας παγκοσμίως και ελέγχεται από τον Νοτιοαφρικανό δισεκατομμυριούχο Γιόχαν Ρούπερτ. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται οίκοι όπως η Cartier, η Vacheron Constantin και η Van Cleef & Arpels, ενώ ο κλάδος κοσμημάτων αντιπροσωπεύει περίπου τα τρία τέταρτα της δραστηριότητάς της.

Η Signet Jewelers αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές κοσμημάτων στις ΗΠΑ, με εμπορικά σήματα όπως τα Zales, Jared και Kay.

Η πιθανή είσοδος των δύο εταιρειών στην κοινοπραξία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο, καθώς εδώ και χρόνια οι παραγωγοί διαμαντιών επιδιώκουν μεγαλύτερη στήριξη από τις εταιρείες πολυτελείας και τους μεγάλους λιανοπωλητές για την προώθηση των φυσικών διαμαντιών.

Η κρίση των διαμαντιών

Ο κλάδος γνώρισε ισχυρή άνοδο των πωλήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας, όμως η δυναμική αυτή δεν διατηρήθηκε. Η κατάρρευση της ζήτησης για είδη πολυτελείας στην Κίνα επιβάρυνε σημαντικά την αγορά, οδηγώντας τις τιμές των διαμαντιών σε μεγάλη πτώση.

Στις πιέσεις αυτές προστέθηκαν η αυξανόμενη δημοτικότητα των συνθετικών διαμαντιών, οι εμπορικές εντάσεις και οι απότομες γεωπολιτικές μεταβολές, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις προοπτικές του κλάδου.

Η De Beers, η οποία για χρόνια διατηρούσε σχεδόν μονοπωλιακή θέση στην αγορά των διαμαντιών, βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο μιας διαδικασίας πώλησης που εξελίσσεται μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η Anglo American αναζητά αγοραστή

Η Anglo American αναζητεί αγοραστή για τη De Beers εδώ και χρόνια, αφότου το 2024 απέρριψε μια προσέγγιση της BHP Group που αποτιμούσε ολόκληρη την Anglo American σε σχεδόν 50 δισ. δολάρια.

Η διαδικασία πώλησης της De Beers, ωστόσο, καθυστέρησε εξαιτίας της βαθιάς κρίσης στην αγορά διαμαντιών. Η Anglo American έχει προχωρήσει ήδη σε τρεις απομειώσεις της αξίας της δραστηριότητας μέσα σε μόλις τρία χρόνια.

Τον Φεβρουάριο, η λογιστική αξία της De Beers στα βιβλία της Anglo American είχε περιοριστεί στα 2,3 δισ. δολάρια, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της πίεσης που έχει υποστεί ο άλλοτε πανίσχυρος όμιλος διαμαντιών.

Η πιθανή συμμετοχή της Richemont και της Signet στην κοινοπραξία του Γκάρεθ Πένι προσθέτει, πάντως, ένα σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία. Η παρουσία κορυφαίων ονομάτων της αγοράς κοσμημάτων θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση των φυσικών διαμαντιών και να προσφέρει στην υπό διαμόρφωση ιδιοκτησία της De Beers ισχυρότερη πρόσβαση στην αγορά πολυτελείας.

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