Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι απίθανο να παρέμβει στις αγορές στο άμεσο μέλλον για να στηρίξει τη Γαλλία, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρό της, Μάριο Ντράγκι.

Ο άνθρωπος που βρέθηκε στο τιμόνι της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης δήλωσε την Πέμπτη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg, Τζον Μίκλεθγουεϊτ, ότι η περιοχή απέχει πολύ από την επανάληψη εκείνης της κρίσης και ότι οι σημερινές συνθήκες καθιστούν ακόμη μακρινό το ενδεχόμενο παρέμβασης από τη Φρανκφούρτη.

«Ο πήχης είναι ψηλά», δήλωσε στο New Economy Forum, στο Νέο Δελχί.

«Τότε είχαμε περισσότερο μια κατάσταση αποπληθωρισμού ή, τουλάχιστον, ρυθμούς πληθωρισμού λίγο πάνω από το μηδέν», εξήγησε.

«Τώρα ο πληθωρισμός είναι υψηλός και, επιπλέον, αυξάνεται. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η εντολή της είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών», πρόσθεσε.

Η Γαλλία στο μικροσκόπιο των αγορών

Η Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο της έντονης προσοχής των αγορών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας συνδυάστηκε με τις ανησυχίες για τα διογκωμένα δημοσιονομικά ελλείμματα της χώρας, προκαλώντας προβληματισμό στους επενδυτές.

Παρότι η ΕΚΤ διαθέτει πλέον ένα πιο εξελιγμένο εργαλείο για την αντιμετώπιση αναταραχών στις αγορές, ο Ντράγκι εκτίμησε ότι οι συνθήκες στο Παρίσι καθιστούν πιθανότερο οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής να παραμείνουν στο περιθώριο, χωρίς να αναλάβουν δράση.

Ένας από τους παράγοντες που δυσκολεύουν την παρέμβαση είναι ότι η Γαλλία βρίσκεται ήδη υπό το καθεστώς ευρωπαϊκής εποπτείας για τα υπερβολικά δημοσιονομικά της ελλείμματα.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να ορίζει ότι αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν μια χώρα βρίσκεται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος», δήλωσε ο Ντράγκι.

«Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι ο πήχης για τη χρήση τους είναι λίγο υψηλότερος», συμπλήρωσε.

Το πολιτικό αδιέξοδο περιπλέκει την παρέμβαση

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, ένας ακόμη λόγος που θα μπορούσε να κάνει τη Φρανκφούρτη να διστάσει είναι το γεγονός ότι το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής παρέμβασης έχει ήδη μετατραπεί σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της Γαλλίας.

«Το ίδιο το γεγονός ότι η ΕΚΤ μπορεί να παρέμβει ή να μην παρέμβει έχει γίνει επιχείρημα, θέμα της πολιτικής συζήτησης στη Γαλλία σήμερα, και αυτό, αν μη τι άλλο, καθιστά τις παρεμβάσεις ακόμη πιο δύσκολες», δήλωσε.

«Η ΕΚΤ, υποθέτω, δεν θέλει να γίνει μέρος των εσωτερικών πολιτικών συγκρούσεων οποιασδήποτε συγκεκριμένης χώρας», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση του Ντράγκι υπογραμμίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η ΕΚΤ όταν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στην αποφυγή εμπλοκής σε εθνικές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Απέχουμε πολύ από μια νέα κρίση χρέους»

Σε γενικότερο επίπεδο, ο Ντράγκι υποστήριξε ότι οι σημερινές συνθήκες απέχουν «πολύ» από εκείνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανάληψη της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Ο Ιταλός οικονομολόγος ανέλαβε την προεδρία της ΕΚΤ στα τέλη του 2011, ενώ η ιστορική δέσμευσή του, τον Ιούλιο του 2012, ότι η κεντρική τράπεζα θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» (whatever it takes) για να διατηρήσει την ενότητα του ευρώ αποτέλεσε τελικά το σημείο καμπής από το οποίο άρχισε να υποχωρεί η αναταραχή.

Η σημερινή κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη την περίοδο.

Η αναφορά στην Ελλάδα και στην κρίση του ευρώ

Ο Ντράγκι αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, εξηγώντας ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που διαφοροποιούσαν την κρίση εκείνης της εποχής ήταν οι ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων.

Όπως παρατήρησε, υπήρχαν τότε υποψίες ότι η Ελλάδα είχε παραποιήσει τα στοιχεία των δημόσιων οικονομικών της.

«Οι άνθρωποι υποψιάζονταν ότι επρόκειτο για ένα τέχνασμα, απλώς και μόνο για να συμμορφωθεί η χώρα με τις προϋποθέσεις εισόδου στο ευρώ», ανέφερε.

«Αυτό, σε συνδυασμό με μια ακόμη κατάσταση δημοσιονομικής σπατάλης, πυροδότησε την κερδοσκοπία στις αγορές, ενώ το θεσμικό πλαίσιο του ευρώ δεν ήταν στην πραγματικότητα εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε.

«Δεν είχαμε, φυσικά, προηγούμενη εμπειρία, δεν είχαμε εργαλεία. Δεν υπήρχαν συμφωνίες μεταξύ των χωρών για το τι έπρεπε να γίνει», κατέληξε.

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