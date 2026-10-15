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Με 13 επιπλέον πλοία, αύξηση της χωρητικότητας κατά 9% και είσοδο μίας ακόμη εταιρείας έκλεισε το 2025 για τον ελληνικό στόλο LNG carriers. Σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες της ελληνικής ναυτιλίας, όπου η ανάπτυξη συνοδεύεται από άνοδο της μέσης ηλικίας, στον τομέα του LNG οι παραδόσεις νεότευκτων ενίσχυσαν το τονάζ και ταυτόχρονα ανανέωσαν τον στόλο.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Petrofin Research, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες ελέγχουν πλέον 183 LNG carriers, έναντι 170 το 2024 και 164 το 2023. Η συνολική χωρητικότητα ανήλθε στα 16,74 εκατ. dwt, από 15,36 εκατ. dwt έναν χρόνο νωρίτερα.

Μέσα στο 2025 προστέθηκαν, επομένως, περίπου 1,38 εκατ. dwt. Η ετήσια αύξηση κατά σχεδόν 9% κατατάσσει το LNG μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων βασικών τομέων του ελληνόκτητου στόλου.

Η ενίσχυση προήλθε κατά κύριο λόγο από παραδόσεις νεότευκτων πλοίων. Η εξέλιξη αποτυπώθηκε στη μέση ηλικία του στόλου, η οποία μειώθηκε στα 6,38 έτη, από 6,72 έτη το 2024. Πρόκειται για αντιστροφή της ανοδικής πορείας που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά τη μεγάλη επέκταση της τελευταίας δεκαετίας, ο ελληνικός στόλος LNG carriers παραμένει ιδιαίτερα νέος. Η ηλικιακή εικόνα αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω των υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων των συγκεκριμένων πλοίων και της ανάγκης για αυξημένη ενεργειακή απόδοση.

Παράλληλα, ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών με παρουσία στον κλάδο αυξήθηκε από δέκα σε έντεκα. Η αλλαγή είναι περιορισμένη αριθμητικά, αλλά δείχνει ότι το LNG εξακολουθεί να προσελκύει νέα ελληνικά συμφέροντα, παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος εισόδου.

Η αγορά των LNG carriers απαιτεί σημαντικά κεφάλαια, τεχνική εξειδίκευση και πρόσβαση σε μακροχρόνιες ναυλώσεις. Για τον λόγο αυτόν, παραμένει περισσότερο συγκεντρωμένη σε σχέση με τα φορτηγά πλοία και τα δεξαμενόπλοια. Η αύξηση των εταιρειών υποδηλώνει ότι η ελληνική βάση ιδιοκτησίας διευρύνεται σταδιακά, χωρίς να χάνει τον εξειδικευμένο χαρακτήρα της.

Η δεκαετής σύγκριση αποκαλύπτει το μέγεθος της ελληνικής επέκτασης. Το 2015 ο στόλος αριθμούσε 74 LNG carriers, χωρητικότητας 6,35 εκατ. dwt. Μέχρι το 2025 προστέθηκαν 109 πλοία και περίπου 10,38 εκατ. dwt.

Ο αριθμός των πλοίων αυξήθηκε κατά 147%, ενώ η συνολική χωρητικότητα ενισχύθηκε κατά περίπου 163%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος του τονάζου δείχνει ότι η ανάπτυξη βασίστηκε και στην ένταξη μεγαλύτερων πλοίων.

Η επέκταση επιταχύνθηκε κυρίως μετά το 2019. Εκείνη τη χρονιά ο ελληνικός στόλος διέθετε 99 LNG carriers, συνολικής χωρητικότητας 8,78 εκατ. dwt. Το 2020 τα πλοία αυξήθηκαν στα 122, το 2021 στα 142 και το 2023 στα 164. Μέσα σε έξι χρόνια, από το 2019 έως το 2025, προστέθηκαν 84 πλοία.

Η διαδρομή της μέσης ηλικίας αντανακλά αυτόν τον επενδυτικό κύκλο. Από 3,16 έτη το 2015, η ηλικία αυξήθηκε σταδιακά καθώς ωρίμαζαν οι πρώτες επενδύσεις. Το 2020 είχε υποχωρήσει στα 4,84 έτη και το 2021 στα 4,8 έτη, χάρη στις νέες παραδόσεις. Στη συνέχεια αυξήθηκε στα 5,71 έτη το 2022, στα 6,29 το 2023 και στα 6,72 το 2024, πριν μειωθεί εκ νέου το 2025.

Η κάμψη στα 6,38 έτη δείχνει ότι οι παραδόσεις του 2025 ήταν αρκετές όχι μόνο για να αντισταθμίσουν τη φυσική γήρανση, αλλά και για να μειώσουν τη μέση ηλικία του συνολικού στόλου.

Η Petrofin χαρακτηρίζει εξαιρετικά υψηλή τη συνολική επένδυση και δέσμευση των Ελλήνων στον κλάδο. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το LNG δεν αποτελεί πλέον μία περιφερειακή δραστηριότητα για την ελληνική ναυτιλία, αλλά έναν διαρκώς διευρυνόμενο πυλώνα, με περισσότερα πλοία, μεγαλύτερη χωρητικότητα και νέα κεφάλαια.

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