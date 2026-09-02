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Oι μετοχές πολυτέλειας έχουν εξελιχθεί σε ένα σχεδόν αντίθετο επενδυτικό στοίχημα, ωστόσο οι ενδείξεις ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη και η αύξηση των κερδών πλησιάζουν σε σημείο καμπής δημιουργούν προσδοκίες για ανάκαμψη ενός κλάδου που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα.

Οι luxury εταιρείες της Ευρώπης είχαν υποαποδώσει έναντι της ευρύτερης αγοράς έως και 25% μέχρι τον Μάιο, όταν άρχισαν να σταθεροποιούνται. Παρ’ όλα αυτά, οι ανοδικές αντιδράσεις των μετοχών αποδείχθηκαν σύντομες και ο κλάδος εξακολουθεί να παραμένει πίσω από την αγορά.

Η ανάκαμψη των πωλήσεων παραμένει δύσκολη, με τις μετοχές να βρίσκονται υπό πίεση και το κλίμα μεταξύ των αγοραστών να παραμένει αρνητικό. Παράλληλα, τα μέτρα στήριξης στην Κίνα δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ενεργοποιήσουν μια ουσιαστική αναζωογόνηση της ζήτησης, είτε στην εγχώρια αγορά είτε διεθνώς, για έναν κλάδο που προσπαθεί να ξεπεράσει τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν.

Η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη ως ευκαιρία

«Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όταν η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, οι καταναλωτικοί κλάδοι τείνουν να υπεραποδίδουν τους επόμενους 12 μήνες», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan Chase & Co. με επικεφαλής τον Μίσλαβ Ματέικα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πολυτέλεια συγκαταλέγεται μεταξύ των κλάδων που ιστορικά εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις σε αντίστοιχες συνθήκες.

Όπως σημειώνουν, οι μετοχές βρίσκονται ακόμη στο επίκεντρο της πίεσης, με προειδοποιήσεις για τα κέρδη και πιο επιφυλακτικές προβλέψεις από τις εταιρείες, ωστόσο θα μπορούσαν να παρουσιάσουν καλύτερη πορεία το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την JPMorgan, ο ευρωπαϊκός κλάδος πολυτελείας έχει ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά κατά 9% έως 12% κατά μέσο όρο μετά από πυθμένες στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Ο οίκος δηλώνει overweight στις μετοχές πολυτελείας παγκοσμίως, βασιζόμενος στις πιθανές επιδράσεις από τη βελτίωση του πλούτου των νοικοκυριών. Παράλληλα, θεωρεί ότι η Νότια Κορέα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, ενώ η κινεζική ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί όταν σταθεροποιηθεί το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Τα κέρδη δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης

Η αύξηση των κερδών στον κλάδο της πολυτέλειας παρέμεινε υποτονική για περίπου δύο χρόνια, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει, καθώς οι εκτιμήσεις των αναλυτών δείχνουν πλέον ανάκαμψη της κερδοφορίας.

«Εάν κάποιος δεν έχει καμία έκθεση στην πολυτέλεια, ίσως είναι μια καλή στιγμή να αρχίσει να συσσωρεύει θέσεις», δήλωσε η Κριστίνα Κάρλστεν, ανώτερη διαχειρίστρια κεφαλαίων στην Banque Piguet Galland.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα αντισυμβατικό επενδυτικό στοίχημα, το οποίο αφορά κυρίως μακροπρόθεσμους επενδυτές και πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνο για να αποδώσει.

Η Κίνα παραμένει ο μεγάλος άγνωστος

Παρά τις ενδείξεις βελτίωσης, η ανάκαμψη του κλάδου παραμένει εύθραυστη.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται ξανά στην Κίνα, μετά τα αδύναμα στοιχεία εισαγωγών και τους φόβους για επιβράδυνση των αγορών πολυτελών προϊόντων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω των αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων στον πλούτο που διατηρείται στο εξωτερικό.

Αναλυτές της Bank of America σημειώνουν ότι τα δεδομένα του κλάδου δείχνουν επιβράδυνση περίπου 3 ποσοστιαίων μονάδων στο τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Η επιβράδυνση είναι πιο έντονη στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Μακάο, αγορές που είχαν παρουσιάσει ισχυρές επιδόσεις στο προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται πιο ανθεκτικός.

Η Bank of America διατηρεί θετική στάση για μετοχές όπως οι LVMH, Hermès και Richemont, εκτιμώντας ότι η ανάκαμψη της ζήτησης για προϊόντα πολυτελείας θα είναι σταδιακή και όχι γραμμική.

Μεγάλες διαφορές στις αποτιμήσεις

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο κλάδος έχει επιστρέψει κοντά στον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, με τον δείκτη τιμής προς κέρδη να διαμορφώνεται περίπου στις 25 φορές.

Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιρειών είναι σημαντικές.

Η LVMH, για παράδειγμα, διαπραγματεύεται με discount περίπου 25% έναντι των ανταγωνιστών της, στο υψηλότερο σημείο του εύρους της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός που την καθιστά μία από τις φθηνότερες μετοχές του κλάδου.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον πιο επιλεκτικοί, εγκαταλείποντας τη στρατηγική της διαφοροποίησης και αναζητώντας εταιρείες με σαφή προοπτική ανάκαμψης.

Τα κοσμήματα κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη μόδα

Η αλλαγή στις καταναλωτικές προτιμήσεις είναι επίσης εμφανής. Οι καταναλωτές που συνεχίζουν να αγοράζουν προϊόντα πολυτελείας στρέφονται περισσότερο σε ρολόγια και κοσμήματα αντί για τσάντες και ρούχα.

Η Pandora και η Richemont, ιδιοκτήτρια της Cartier, συγκαταλέγονται στις καλύτερες επιδόσεις του κλάδου το 2026, ενώ κολοσσοί της μόδας όπως η LVMH και η Hermès έχουν υποχωρήσει σημαντικά.

Οι αναλυτές της Bernstein εκτιμούν ότι η κατηγορία των κοσμημάτων παραμένει μία από τις πιο ελκυστικές, καθώς συνδυάζει ισχυρότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη δυνατότητα τιμολόγησης και ευρύτερο κοινό καταναλωτών.

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