Αντιμέτωπη με νέα έρευνα σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων των πελατών της βρίσκεται η Deutsche Bank, καθώς διευρύνονται οι συνέπειες της τεράστιας διαρροής εγγράφων που αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα.

Οι γερμανικές αρχές διερευνούν κατά πόσον η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας είχε εφαρμόσει «κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα» για την προστασία των αρχείων της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αλεξάντερ Ρόσναγκελ, αρμόδιου για την προστασία δεδομένων στο κρατίδιο της Έσσης, όπου βρίσκεται η έδρα της Deutsche Bank.

Την έρευνα είχε αποκαλύψει νωρίτερα η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

Παρότι οι δυνατότητες της αρμόδιας εποπτικής αρχής να επιβάλει πρόστιμο είναι περιορισμένες, η έρευνα προσθέτει νέα προβλήματα στη Deutsche Bank, η οποία προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη συνεχή δημοσιοποίηση στοιχείων για παλαιότερες αδυναμίες της.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, έχει δηλώσει ότι η τράπεζα οφείλει να εξηγήσει ποια μέτρα έχει λάβει για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αναδεικνύονται στα δημοσιεύματα.

Υπό πίεση ο Κρίστιαν Ζέβινγκ – Τι λέει για την αντίδραση των πελατών

Οι αποκαλύψεις έχουν αυξήσει την πίεση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία το 2018 και κατάφερε να αναστρέψει την πορεία της τράπεζας, μετά την καταβολή προστίμων δισεκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις.

Ο Ζέβινγκ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι πελάτες της τράπεζας αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τη διαρροή.

«Πιστεύω ότι έχουμε οικοδομήσει εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας, είτε πρόκειται για τη λιανική τραπεζική, την ιδιωτική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσίας ή τους εταιρικούς πελάτες», ανέφερε σε συνέδριο που διοργάνωσε η JPMorgan Chase.

«Τα σχόλια που λαμβάνουμε, και προσωπικά εγώ ο ίδιος, από τους πελάτες μας είναι εξαιρετικά θετικά και, ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα δεν διαπιστώνουμε καμία επίπτωση», πρόσθεσε.

Η μετοχή της Deutsche Bank ενισχυόταν κατά 2,6% στις 11:48 π.μ. της Τετάρτης, περιορίζοντας τις απώλειες της εβδομάδας στο 7,3%.

Τα 15 εκατ. έγγραφα και οι αποκαλύψεις για ισχυρούς πελάτες

Αρκετά δημοσιεύματα που βασίστηκαν στα διαρρεύσαντα αρχεία περιλάμβαναν πληροφορίες για πελάτες υψηλού προφίλ της Deutsche Bank.

Ο Ζέβινγκ έχει δηλώσει στη Handelsblatt ότι η τράπεζα είχε επικοινωνήσει με αρκετούς πελάτες πριν από τη δημοσίευση των αποκαλύψεων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες έδειξαν πως τα συστήματα της τράπεζας δεν έχουν παραβιαστεί.

Η Deutsche Bank έχει αναφέρει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα περισσότερα από 15 εκατομμύρια αρχεία, τα οποία διέρρευσαν σε κοινοπραξία δημοσιογραφικών οργανισμών, χρονολογούνται από πολλά χρόνια πριν.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα στοιχεία αφορούν ζητήματα που, στη συντριπτική τους πλειονότητα, ήταν ήδη γνωστά και είχαν συζητηθεί με τις εποπτικές αρχές.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αποκαλύψεις εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση της Deutsche Bank.

Η ασφάλεια δεδομένων στο επίκεντρο των ανησυχιών

Σε σημείωμά τους προς πελάτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναλυτές της Autonomous χαρακτήρισαν την ασφάλεια δεδομένων ως «το πιο επείγον» ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί μετά τις διαρροές.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν πολιτικές αποτροπής απώλειας δεδομένων (Data Loss Prevention), οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν μηχανισμούς αποκλεισμού της μεταφοράς πληροφοριών και συστήματα ειδοποίησης όταν εντοπίζονται ασυνήθιστα μοτίβα διακίνησης δεδομένων.

Οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να λειτουργούν ακόμη και όταν οι μεταφορές πραγματοποιούνται από εργαζομένους που έχουν κανονικά εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η εποπτική αρχή έχει ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τη Deutsche Bank σχετικά με τις διαδικασίες ασφάλειας των δεδομένων της.

Ο ρόλος της ΕΚΤ και ο κίνδυνος πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων

Σύμφωνα με δημοσιευμένα έγγραφα της ΕΚΤ, το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων προβλέπει ότι οι εποπτικές αρχές εξετάζουν εάν οι τράπεζες «διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων διαρροών δεδομένων».

Οι τράπεζες στις οποίες διαπιστώνονται ανεπαρκείς μηχανισμοί προστασίας ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Παράλληλα, αρμοδιότητα να ζητήσουν πληροφορίες έχουν και οι χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες εποπτεύουν το μεγάλο υποκατάστημα της Deutsche Bank στο Λονδίνο, καθώς και οι αμερικανικές αρχές.