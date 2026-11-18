Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες αποκαλύψεις για σοβαρές αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου της Deutsche Bank έρχονται στο φως, εντείνοντας την πίεση που δέχεται η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα μετά τη διαρροή εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων και τη δημοσίευση σειράς ερευνών για τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με τους Financial Times, εσωτερικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε πριν από έξι χρόνια αποκάλυψε σημαντικές ελλείψεις στην παρακολούθηση των κεφαλαίων που διακινούνταν μέσω της μονάδας της Deutsche Bank στην Κολομβία.

Η τράπεζα φέρεται να επέτρεψε τη διεκπεραίωση χιλιάδων δυνητικά παράνομων συναλλαγών, υποβάλλοντας λιγότερες από δέκα αναφορές ύποπτης δραστηριότητας μέσα σε ένα έτος.

Τα ευρήματα προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντόπισαν «ανησυχητικά» κενά στα συστήματα ελέγχου της γερμανικής τράπεζας.

Οι νέες πληροφορίες προστίθενται στις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών για παλαιότερες συναλλαγές και επιχειρηματικές σχέσεις της Deutsche Bank, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές για πιθανές επιπτώσεις στη φήμη και στην εταιρική διακυβέρνησή της.

Χιλιάδες συναλλαγές, λιγότερες από δέκα αναφορές

Στο επίκεντρο της νέας έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο η Deutsche Bank παρακολουθούσε τις χρηματοοικονομικές ροές μέσω της δραστηριότητάς της στην Κολομβία.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, ο εσωτερικός έλεγχος είχε εντοπίσει σοβαρές ελλείψεις στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνταν για τον εντοπισμό συναλλαγών υψηλού κινδύνου.

Παρά τον μεγάλο αριθμό δυνητικά παράνομων συναλλαγών που είχαν διεκπεραιωθεί, οι αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που υποβλήθηκαν μέσα σε ένα έτος ήταν λιγότερες από δέκα.

Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ του όγκου των συναλλαγών και των σχετικών αναφορών αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν ανησυχία στους εξωτερικούς ελεγκτές.

Οι διαπιστώσεις τους ανέδειξαν σημαντικά κενά στις διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου της τράπεζας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η υπόθεση συνδέεται με το ευρύτερο ζήτημα της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών πρόληψης χρηματοοικονομικού εγκλήματος, το οποίο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αποκαλύψεων για τη Deutsche Bank.

Τι απαντά η Deutsche Bank

Απαντώντας στο νέο δημοσίευμα, η Deutsche Bank απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένες επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές πελατών της.

«Δεν σχολιάζουμε πιθανές, παλαιότερες ή υφιστάμενες σχέσεις με πελάτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τους κινδύνους που συνδέονται με το χρηματοοικονομικό έγκλημα.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τους κινδύνους χρηματοοικονομικού εγκλήματος και επανεξετάζουμε τακτικά τους μηχανισμούς ελέγχου μας, ενισχύοντάς τους όπου κρίνεται απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ανταποκριτικής τραπεζικής», σημείωσε.

Η ανταποκριτική τραπεζική αφορά στις υπηρεσίες που παρέχει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε άλλες τράπεζες για τη διεκπεραίωση πληρωμών και διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Νέες πιέσεις στη μετοχή μετά το sell-off της Τρίτης

Το νέο δημοσίευμα επιβαρύνει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα γύρω από τη Deutsche Bank, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις συνέπειες της μεγάλης διαρροής εσωτερικών εγγράφων.

Την Τρίτη, η μετοχή της γερμανικής τράπεζας υποχώρησε κατά 6%, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αποτιμούν τις πιθανές επιπτώσεις των αποκαλύψεων.

Οι πιέσεις συνεχίστηκαν και την Τετάρτη, με τη μετοχή να καταγράφει πτώση έως 2,2% στις πρώτες συναλλαγές.

Με τη νέα υποχώρηση, οι απώλειες από τις αρχές του 2026 έφθασαν περίπου το 8%, κατατάσσοντας τη Deutsche Bank μεταξύ των μετοχών με τις χειρότερες επιδόσεις στον τραπεζικό δείκτη Stoxx Europe 600 Banks.

Η αρνητική αντίδραση της αγοράς συνδέεται με την αβεβαιότητα για τις πιθανές συνέπειες των δημοσιευμάτων και για το κατά πόσο τα ζητήματα που αναδεικνύονται έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τη διοίκηση.

Παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης – Εξηγήσεις ζητεί ο Κλίνγκμπαϊλ

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο στη Γερμανία.

Ο υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε ότι η Deutsche Bank πρέπει να εξηγήσει ποια μέτρα έλαβε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που περιγράφονται στα δημοσιεύματα.

Η παρέμβασή του έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση σειράς ερευνών από διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανέλυσαν από κοινού τα διαρρεύσαντα εσωτερικά αρχεία της τράπεζας.

Τα δημοσιεύματα έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο υποθέσεις που εκτείνονται σε βάθος πολλών ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες συμμόρφωσης και στη διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων υψηλού κινδύνου.

Morningstar DBRS: Κίνδυνος για τη φήμη και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης

Την πιθανή επίδραση των αποκαλύψεων στην αξιολόγηση της Deutsche Bank εξετάζει και η Morningstar DBRS.

Ο αναλυτής του οίκου, Αρνό Ζουρνουά, προειδοποίησε ότι η αρνητική δημοσιότητα ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη φήμη της τράπεζας.

«Παρότι οι διαθέσιμες μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν έχουν οδηγήσει σε κάποια ενέργεια ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση, οι καταγγελίες εγείρουν ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία λαμβάνουμε υπόψη στην ανάλυσή μας», ανέφερε σε σημείωμά του.

Η επισήμανση αυτή σημαίνει ότι, προς το παρόν, οι αποκαλύψεις δεν έχουν προκαλέσει μεταβολή στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Deutsche Bank.

Ωστόσο, ο οίκος παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξετάζει τη σημασία τους για την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων.

Στο επίκεντρο και οι σχέσεις με Επστάιν και Ρωσία

Η υπόθεση της Κολομβίας αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο της ευρύτερης δημοσιογραφικής έρευνας που βασίζεται στη διαρροή εκατομμυρίων εγγράφων της Deutsche Bank.

Τα προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν αποκαλύψει νέα στοιχεία για τις παλαιότερες συναλλαγές της γερμανικής τράπεζας με τον Τζέφρι Επστάιν, καθώς και για τις προσπάθειές της να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Αρκετές από τις έρευνες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που είχε εκείνη την περίοδο ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος, Κρίστιαν Ζέβινγκ.

Οι αποκαλύψεις έχουν αυξήσει την πίεση προς τη διοίκηση να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι παλαιότερες αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους.

Στήριξη στον Ζέβινγκ από τον πρόεδρο της Deutsche Bank

Παρά τη συνεχιζόμενη δημοσιότητα γύρω από την τράπεζα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Αλεξάντερ Βάιναντς, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Κρίστιαν Ζέβινγκ.

Ο Βάιναντς, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2022, υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου δεν έχω δει ούτε μία απόφαση του Κρίστιαν Ζέβινγκ με την οποία να μην αισθανόμουν άνετα», δήλωσε.