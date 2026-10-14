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Το δολάριο ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ώθησαν τους επενδυτές να ενισχύσουν τα στοιχήματά τους ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Ο Bloomberg Dollar Spot Index σημείωσε ισχυρή άνοδο την Τετάρτη, ξεπερνώντας το υψηλό του περασμένου Νοεμβρίου. Ο δείκτης ενισχύθηκε έως και 0,4%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, λόγω της ανόδου του κόστους των καυσίμων.

«Ο υψηλότερος από τις προσδοκίες πληθωρισμός έδωσε σήμερα το πρωί ώθηση στο δολάριο, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed», δήλωσε ο Άντριου Χάζλετ, διαπραγματευτής συναλλάγματος της Monex Inc.

Το αμερικανικό νόμισμα έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 3% στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων έως τις 9 Οκτωβρίου, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια ανοδικό σερί από τις αρχές του 2025.

Η άνοδος τροφοδοτείται από τις προσδοκίες των επενδυτών για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, μετά την απόφαση της Fed να αυξήσει τον προηγούμενο μήνα το κόστος δανεισμού για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια.

Την απόφαση αυτή ακολούθησαν δηλώσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας που υποδηλώνουν πρόθεση διατήρησης αυστηρής νομισματικής πολιτικής. Η αγορά προεξοφλεί πλέον αυξήσεις επιτοκίων συνολικού ύψους άνω των 90 μονάδων βάσης στις ΗΠΑ.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, καθώς και οι αυξημένες ανησυχίες για τους δημοσιονομικούς και πολιτικούς κινδύνους στη Γαλλία, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο.

Παράλληλα, ο πόλεμος έχει συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς. Αν και οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής και σε άλλες μεγάλες οικονομίες προετοιμάζονται να αυξήσουν τα επιτόκια προκειμένου να περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, δεν έχουν όλες οι οικονομίες την ίδια δυνατότητα με τις ΗΠΑ να απορροφήσουν αυξήσεις του κόστους δανεισμού έως τον Σεπτέμβριο.

Η διεύρυνση της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων μεγάλων οικονομιών λειτουργεί υπέρ του αμερικανικού νομίσματος, οδηγώντας πολλούς αναλυτές της Wall Street να επανεξετάσουν τις προβλέψεις τους για την πορεία του. Την ίδια στιγμή, οι κερδοσκοπικοί επενδυτές (speculative traders) ενίσχυσαν τις τοποθετήσεις τους υπέρ της ανόδου του δολαρίου κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC), οι επενδυτές διατηρούσαν στοιχήματα αξίας άνω των 35 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την περαιτέρω ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος.

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