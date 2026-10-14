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Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, με τις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και συνολικά της ενέργειας να αποτελούν τον βασικό παράγοντα πίσω από τη νέα άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, έναντι αύξησης 0,4% τον Αύγουστο, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,7%, από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.

Η επιτάχυνση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις ενεργειακές τιμές, καθώς η βενζίνη κατέγραψε μηνιαία αύξηση 9,1%, συμβάλλοντας σε περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ανόδου του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, όσο και τον Αύγουστο, ενώ σε ετήσιο επίπεδο επιταχύνθηκε στο 2,6%, από 2,4%.

Η μεγαλύτερη πίεση στις τιμές καταναλωτή προήλθε από τον ενεργειακό τομέα, όπου οι αυξήσεις εντάθηκαν αισθητά τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης τιμών ενέργειας αυξήθηκε κατά 5,2% σε μηνιαία βάση, έπειτα από άνοδο 2,1% τον Αύγουστο. Ειδικότερα, οι τιμές της βενζίνης ενισχύθηκαν κατά 9,1%, αποτελώντας τον σημαντικότερο μεμονωμένο παράγοντα της μηνιαίας αύξησης του πληθωρισμού.

Σε ετήσια βάση, η άνοδος των τιμών της ενέργειας έφτασε το 20,4%, αποτυπώνοντας την ένταση των ανατιμήσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Αντίθετα, οι τιμές των τροφίμων παρέμειναν συνολικά αμετάβλητες τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές των τροφίμων που καταναλώνονται εκτός σπιτιού αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ εκείνες των τροφίμων για κατανάλωση στο σπίτι μειώθηκαν κατά 0,1%. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης τιμών τροφίμων καταγράφει αύξηση 2,5%.

Ανοδικά κινήθηκε και το κόστος στέγασης, το οποίο αποτελεί βασική συνιστώσα του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4% τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης 0,3% τον Αύγουστο. Το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοκατοίκησης, που αποτυπώνει το εκτιμώμενο κόστος στέγασης για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, αυξήθηκε κατά 0,3%, ενώ τα πραγματικά ενοίκια ενισχύθηκαν κατά 0,2%.

Παράλληλα, οι τιμές διαμονής εκτός κατοικίας, όπως στα ξενοδοχεία, σημείωσαν άνοδο 2%, έπειτα από αύξηση 2,4% τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση, το συνολικό κόστος στέγασης εμφανίζεται αυξημένο κατά 3,2%.

Πέρα από την ενέργεια και τη στέγαση, ανοδικά κινήθηκαν αρκετές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον δομικό πληθωρισμό.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 1,2% τον Σεπτέμβριο, ενώ σε ετήσια βάση η άνοδός τους φτάνει το 22,4%. Ο δείκτης τιμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών ενισχύθηκε κατά 0,7%, ενώ το κόστος εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 0,6%. Αύξηση 0,5% σημειώθηκε στις υπηρεσίες και δραστηριότητες αναψυχής, μετά τη στασιμότητα του Αυγούστου.

Οι τιμές ένδυσης αυξήθηκαν κατά 0,3%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι τιμές των καινούργιων οχημάτων, των προϊόντων προσωπικής φροντίδας και της ασφάλισης αυτοκινήτων. Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 3,8% για την εκπαίδευση και στο 2,8% για την αναψυχή.

Στον τομέα της υγείας, ο σχετικός δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, μετά τη μείωση 0,2% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο. Οι τιμές των νοσοκομειακών υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 0,7%, ενώ οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μειώθηκαν κατά 1,2%. Το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση. Συνολικά, οι τιμές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι αυξημένες κατά 1,5% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Από τις λίγες κατηγορίες που κατέγραψαν μείωση τιμών ήταν οι επικοινωνίες, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,2%, έπειτα από αύξηση 2,3% τον Αύγουστο. Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης επίπλωσης, εξοπλισμού και λειτουργίας νοικοκυριού.

Σύμφωνα με τα μη εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή για το σύνολο των αστικών καταναλωτών (CPI-U) αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στις 336,940 μονάδες, με βάση αναφοράς την περίοδο 1982-1984.

Ο αντίστοιχος δείκτης για τους μισθωτούς και τους υπαλλήλους γραφείου των αστικών περιοχών (CPI-W) αυξήθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση και κατά 0,7% σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκε στις 330,654 μονάδες.

Τέλος, ο αλυσιδωτός δείκτης τιμών καταναλωτή (C-CPI-U) κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,5% και μηνιαία άνοδο 0,5%, χωρίς εποχική προσαρμογή.

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