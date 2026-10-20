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Μπροστά σε ένα πρωτοφανές κύμα ανατιμήσεων στα αεροπορικά εισιτήρια βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς η συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνουν δραματικά το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών.

Την προειδοποίηση απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, εκτιμώντας ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 20% το 2027, στη μεγαλύτερη ανατίμηση που έχει γνωρίσει ποτέ η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά.

Μιλώντας την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους υποστήριξε ότι οι ανατιμήσεις είναι πλέον αναπόφευκτες, καθώς οι αερομεταφορείς δεν μπορούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν στους επιβάτες ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης από τις υψηλότερες τιμές των αεροπορικών καυσίμων.

Ωστόσο, ακόμη και μια αύξηση των ναύλων κατά 20% ενδέχεται να μην επαρκεί για να αντισταθμίσει το κόστος, με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών να δεχθούν περαιτέρω πιέσεις.

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ο ίδιος έθεσε, πάντως, υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων θα μπορέσουν να καλύψουν τη σημαντική αύξηση των δαπανών για καύσιμα. «Το ερώτημα είναι αν αυτή η αύξηση θα είναι αρκετή για να καλύψει τους δραματικά υψηλότερους λογαριασμούς πετρελαίου. Δεν πιστεύω ότι θα είναι», ανέφερε.

Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον αεροπορικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν νωρίτερα φέτος. Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν ήδη επιβαρύνει τις εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια.

Ο επικεφαλής της Ryanair σημείωσε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, δεν διαθέτουν σημαντική κάλυψη έναντι των διακυμάνσεων των τιμών πετρελαίου για το 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε ενδεχόμενη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά και η αύξηση της φορολογίας επιβαρύνουν περαιτέρω τις προοπτικές του κλάδου.

Ο Μάικλ Ο’Λίρι άσκησε έντονη κριτική στο κανονιστικό και φορολογικό περιβάλλον ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Γαλλία και το Βέλγιο. Όπως ανέφερε, η Ryanair σχεδιάζει να περιορίσει την παρουσία της στις δύο αγορές, ως απάντηση στην αύξηση των φόρων που επιβαρύνουν τις αεροπορικές δραστηριότητες.

Ο επικεφαλής της εταιρείας εκτίμησε επίσης ότι οι πιέσεις από το αυξημένο λειτουργικό κόστος θα επιταχύνουν τη συγκέντρωση της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς. Κατά την εκτίμησή του, οι οικονομικά ασθενέστερες αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες επιβίωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ενοποίηση του κλάδου.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος έχουν ήδη επηρεάσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ryanair. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τον ετήσιο στόχο μεταφοράς επιβατών για την τρέχουσα οικονομική χρήση, ανακοινώνοντας ότι θα διαθέσει λιγότερες θέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν η ταξιδιωτική ζήτηση είναι παραδοσιακά χαμηλότερη.