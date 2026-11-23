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Περισσότερες από 45.000 επιπλέον θέσεις σε πτήσεις από και προς την Ελλάδα για την περίοδο των Χριστουγέννων του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair, λόγω «της αυξημένης ζήτησης για ταξίδια κατά την εορταστική περίοδο».

Με την προσθήκη των θέσεων, η αεροπορική εταιρεία εκτιμά ότι θα μεταφέρει περισσότερους από 142.000 επιβάτες από και προς την Ελλάδα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Το πλήρες πρόγραμμα πτήσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή της εταιρείας.

Η διευθύντρια Επικοινωνίας της Ryanair, Jade Kirwan, σε δήλωση της αναφέρει πως «οι κρατήσεις για τις ημέρες των εορτών εξελίσσονται γρήγορα» και κάλεσε όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν να προχωρήσουν εγκαίρως στην κράτησή τους.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία δωροκαρτών με εορταστικό σχεδιασμό, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά πτήσεων.