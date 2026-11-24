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Με ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 3,6 δισ. δολαρίων, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις στη γερμανική κυβέρνηση, δεσμευόμενος να διπλασιάσει την επιβατική κίνηση της εταιρείας στη χώρα, εφόσον καταργηθούν οι φόροι στις αερομεταφορές και μειωθούν τα τέλη πρόσβασης στα αεροδρόμια.

Το σχέδιο προβλέπει την αύξηση της επιβατικής κίνησης της Ryanair στη Γερμανία στα 34 εκατ. επιβάτες, την εγκατάσταση 36 νέων αεροσκαφών Boeing 737 στη χώρα και τη δημιουργία νέων βάσεων στο Ντόρτμουντ, το Αμβούργο και τη Στουτγάρδη.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους προτίθεται επίσης να επαναλειτουργήσει τη βάση της στο Βερολίνο, την οποία εγκατέλειψε φέτος.

«Η Γερμανία έχει χάσει πλήρως την ανταγωνιστικότητά της», δήλωσε ο Ο’ Λίρι σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, επισημαίνοντας ότι οι φόροι και τα τέλη στη χώρα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2019.

Εκτίμησε, πάντως, ότι η Γερμανία θα μπορούσε να εξελιχθεί στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά αερομεταφορών στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια, καθώς θεωρεί ότι η χώρα θα αντιληφθεί τελικά την ανάγκη αλλαγής πολιτικής.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η πρόταση ακολουθεί αντίστοιχη στρατηγική που υιοθέτησε η Ryanair στη Λετονία, αξιοποιώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Air Baltic.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χρησιμοποιεί την ισχυρή θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά για να πιέσει τις κυβερνήσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης των φόρων.

Έχει ήδη περιορίσει τις δραστηριότητές της σε χώρες με υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, ενώ έχει επικροτήσει τις μειώσεις τελών στη Σουηδία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Οι δηλώσεις του Ο’ Λίρι έρχονται να προστεθούν στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για τη φορολόγηση των αερομεταφορών στη Γερμανία, με τη Lufthansa να έχει επίσης περιορίσει ορισμένα δρομολόγια εσωτερικού.

Φόβοι για αυξήσεις-ρεκόρ στα αεροπορικά εισιτήρια

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους της εδώ και χρόνια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Ο’ Λίρι έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ενδέχεται να καταγράψουν αύξηση-ρεκόρ το 2027, καθώς οι εταιρείες μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.

Η Ryanair έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών της, προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος της αναμενόμενης αύξησης του κόστους καυσίμων κατά 2 δισ. ευρώ το επόμενο έτος.

Ο επικεφαλής της εταιρείας χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων παραμένουν υψηλές.

«Δεν υπάρχει ακόμη λύση στον πόλεμο με το Ιράν, ούτε στον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε.

Προβληματισμός για τις περικοπές θέσεων εργασίας στην Boeing

Αναφερόμενος στις πρόσφατες ανακοινώσεις της Boeing για περικοπές θέσεων εργασίας, ο Ο’ Λίρι εξέφρασε την έκπληξή του, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αναμένει επιπτώσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών.

Διερωτήθηκε, μάλιστα, γιατί η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία μειώνει τις θέσεις εργασίας στην παραγωγή, τη στιγμή που εξακολουθεί να υπολείπεται των στόχων της για την κατασκευή αεροσκαφών 737.

Η Ryanair, ο μεγαλύτερος πελάτης της Boeing στην Ευρώπη, διαθέτει στόλο που αποτελείται αποκλειστικά από αεροσκάφη της αμερικανικής εταιρείας και έχει παραγγείλει έως και 300 αεροσκάφη 737 MAX.