Οι εργαζόμενοι στην Ευρωζώνη υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη με ρυθμούς αντίστοιχους με εκείνους των εργαζομένων στις ΗΠΑ, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην ευρύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα εργαζομένους στη ζώνη του ευρώ δήλωσαν τον Αύγουστο ότι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ποσοστό συγκρίσιμο με εκείνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ανέφερε την Παρασκευή η ΕΚΤ σε ανάρτησή της, επικαλούμενη στοιχεία από τη μηνιαία Έρευνα Καταναλωτικών Προσδοκιών.

Μάλιστα, υψηλότερο ήταν το ποσοστό στην Ευρώπη όσον αφορά στην καθημερινή χρήση της τεχνολογίας, με το 18% των εργαζομένων να δηλώνει ότι βασίζεται στην AI σε καθημερινή βάση.

Τα εμπόδια στην ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης

Τα σημαντικότερα εμπόδια στην ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφηκαν στην έρευνα ήταν οι ελλείψεις δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και οι ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια, επισημαίνουν οι συντάκτες της μελέτης, Δημήτρης Γεωργαράκος, Τζεφ Κένι και Γιούστους Μάγιερ.

Την ίδια στιγμή, οι ερωτηθέντες προσδοκούν ότι η τεχνολογία θα τους επιτρέψει να εξοικονομούν χρόνο στις καθημερινές τους δραστηριότητες και να βρίσκουν καλύτερες τιμές για αγαθά και υπηρεσίες.

«Οι καταναλωτές διακρίνουν σαφή οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ανησυχούν επίσης για τις θέσεις εργασίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παράγονται από την AI», αναφέρουν οι συντάκτες.

«Σαφείς κανόνες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων και τη λογοδοσία, σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε αξιόπιστα εργαλεία και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη χρήση τους, μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Όπως προσθέτουν, «η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να θεσπίσει αυτές τις δικλίδες ασφαλείας χωρίς να επιβραδύνει αδικαιολόγητα τις επενδύσεις και την καινοτομία που απαιτούνται για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της AI όσον αφορά στην παραγωγικότητα».

Το στοίχημα της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά την Ευρώπη να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η χαμηλή παραγωγικότητα και η ταχεία γήρανση του εργατικού δυναμικού.

Αν και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις επωφελούνται ήδη από την επενδυτική έκρηξη που συνδέεται με την τεχνολογία, παραμένει αβέβαιο κατά πόσον η ευρεία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στο σύνολο της οικονομίας θα οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Αναλυτές της Morgan Stanley ανέφεραν ότι διαπιστώνουν ενδείξεις αυξημένης παραγωγικότητας στον κλάδο της πληροφορικής, μια τάση που αναμένουν να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ευρύτερη διάδοση της τεχνολογίας, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης και καλύτερη πρόσβαση σε εγκεκριμένα εργαλεία, όπως οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται στην Ευρώπη.

«Καθώς οι εργαζόμενοι μαθαίνουν σε ποιες δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα η τεχνητή νοημοσύνη και οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις διαδικασίες εργασίας τους, ορισμένοι από τους περιορισμούς που σήμερα εμποδίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας ενδέχεται να υποχωρήσουν», αναφέρεται στην ανάρτηση της ΕΚΤ.

«Η μετατροπή της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε υψηλότερη παραγωγικότητα είναι πιθανό να αποτελέσει μια σταδιακή διαδικασία πειραματισμού και προσαρμογής».