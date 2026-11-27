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Η αναζήτηση δεύτερης εργασίας αποτελεί πλέον επιλογή αλλά και ανάγκη για σημαντικό αριθμό εργαζομένων, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Περίπου το 14% των εργαζομένων, δηλαδή ένας στους επτά, απασχολείται σε περισσότερες από μία θέσεις εργασίας, επιδιώκοντας είτε την ενίσχυση του εισοδήματός του είτε τη βελτίωση των επαγγελματικών του προοπτικών.

Υπολογίζεται ότι περίπου 330.000 μισθωτοί διατηρούν δύο εργασίες, παρά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που επιτρέπουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την απασχόληση έως και 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη.

Πέρα από το άμεσο οικονομικό όφελος, η παράλληλη απασχόληση μπορεί να αποδειχθεί σημαντική και για τη μελλοντική σύνταξη, καθώς οι πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες συνταξιοδοτικές αποδοχές.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για όσους έχουν δύο δουλειές

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, όταν τέθηκε σε λειτουργία ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος παράλληλης απασχόλησης υπολογίζεται ενιαία για τη θεμελίωση δικαιώματος κύριας σύνταξης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές εργασίες για ένα ημερολογιακό έτος δεν συγκεντρώνει δύο έτη ασφάλισης. Ωστόσο, οι εισφορές που καταβάλλονται από τις παράλληλες δραστηριότητες μπορούν να ενισχύσουν το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής του.

Το καθεστώς αυτό αφορά τόσο εργαζομένους με δύο μισθωτές θέσεις όσο και επαγγελματίες που συνδυάζουν εξαρτημένη εργασία με αυτοαπασχόληση.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, οι έμποροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν παράλληλα περισσότερες δραστηριότητες.

Το ύψος της ενδεχόμενης συνταξιοδοτικής αύξησης δεν είναι ίδιο για όλους. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η διάρκεια της παράλληλης ασφάλισης, οι καταβληθείσες εισφορές, οι συντάξιμες αποδοχές και το χρονικό σημείο αποχώρησης από την εργασία.

Ποιοι συνταξιούχοι ωφελούνται και ποιοι περιμένουν ακόμη

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση μεταξύ των νεότερων συνταξιοδοτήσεων και των παλαιότερων περιπτώσεων παράλληλης ασφάλισης.

Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2024, η διαδικασία υπολογισμού των σχετικών προσαυξήσεων έχει διευκολυνθεί, καθώς έχει τεθεί σε λειτουργία το απαραίτητο λογισμικό του e-ΕΦΚΑ.

Αντίθετα, σημαντικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ασφαλισμένοι που αποχώρησαν πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου το 2016 και είχαν καταβάλει εισφορές σε περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, στο ΤΣΜΕΔΕ και στον ΟΑΕΕ, καθώς και σε παλαιότερους φορείς ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων, όπως το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και το ΤΣΑ.

Για αρκετούς από αυτούς τους συνταξιούχους, η αναγνώριση και καταβολή της πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής προχωρά με σημαντικές καθυστερήσεις.

Προσαύξηση σύνταξης έως 285 ευρώ σε χαρακτηριστικό παράδειγμα

Ενδεικτική είναι η περίπτωση μηχανικών που έχουν ήδη λάβει τη σύνταξή τους από το Δημόσιο, αλλά εξακολουθούν να αναμένουν, ακόμη και για τρία χρόνια, την προσαύξηση που αντιστοιχεί στην παράλληλη ασφάλισή τους στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Σε χαρακτηριστικό παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη 1.420 ευρώ θα μπορούσε, εφόσον εγκριθεί η σχετική προσαύξηση, να δει τις μηνιαίες αποδοχές του να αυξάνονται κατά 285 ευρώ.

Έτσι, το συνολικό ποσό της κύριας σύνταξης θα διαμορφωνόταν στα 1.705 ευρώ τον μήνα.

Πρόκειται, πάντως, για ενδεικτικό υπολογισμό και όχι για οριζόντια αύξηση που δικαιούνται όλοι όσοι είχαν παράλληλη ασφάλιση.

Τι συνιστούν οι ειδικοί στους ασφαλισμένους

Οι ειδικοί σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης επισημαίνουν ότι όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί χωρίς να έχει αξιοποιηθεί πλήρως ο χρόνος παράλληλης ασφάλισής τους είναι σκόπιμο να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον e-ΕΦΚΑ.

Με αυτόν τον τρόπο καταγράφεται επίσημα η διεκδίκηση της προσαύξησης και ζητείται από τον ασφαλιστικό φορέα να εξετάσει την υπόθεση και να δώσει απάντηση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά κυρίως επαγγελματίες που, κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, υπάγονταν υποχρεωτικά σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς.

Στο παλαιότερο ασφαλιστικό σύστημα, η παράλληλη καταβολή εισφορών μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να δημιουργήσει δικαίωμα για δεύτερη κύρια σύνταξη.

Με την εφαρμογή του νόμου 4387/2016, το πλαίσιο μεταβλήθηκε, προβλέποντας τη δυνατότητα αξιοποίησης του παράλληλου χρόνου μέσω προσαύξησης της κύριας σύνταξης, ανάλογα με την ασφαλιστική περίπτωση.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η δεύτερη εργασία δεν εξασφαλίζει περισσότερα χρόνια ασφάλισης για το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί όμως να αυξήσει το τελικό ποσό της σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, οι ασφαλισμένοι με παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα χρειάζεται να ελέγχουν προσεκτικά το ασφαλιστικό ιστορικό τους και τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνυπολογιστεί οι εισφορές τους.